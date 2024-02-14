Рудольф Штайнер – Оккультная физиология

В этом цикле лекций, который читается мной по инициативе наших пражских друзей, будет рассмотрен очень близкий человеку предмет, так как он непосредственно касается истинной природы человеческого существа и изучает его физическую жизнь. Хотя этот предмет и близок нам, потому что затрагивает нас же самих, но подойти к нему не совсем легко. Достаточно вспомнить звучащий через все времена настойчивый призыв, обращенный к человеку с мистически-оккультных высот, — «Познай самого себя», как мы становимся перед фактом, что самопознание —действительное, истинное самопознание, — в сущности, весьма труднодостижимо, и это относится не только к индивидуальному, личному самопознанию, но прежде всего к познанию человеческого существа как такового.

И поскольку человек — как это явствует из вечного требования «Познай самого себя» — столь далек от своего собственного существа и так долог путь к пониманию самого себя, постольку то, что станет предметом нашего рассмотрения в ближайшие дни, в известном отношении, явится нам как нечто далекое, нечто, для познания чего необходимы различные условия. И не без оснований я сам лишь по прошествии долгого времени и пройдя через зрелые размышления смог подойти к возможности заговорить на эту тему.

Ибо по отношению к данному предмету — если хотят прийти к истинному, честному исследованию — совершенно необходимо то, что часто упускается из виду при обычных научных наблюдениях. Это — благоговение перед существом человека. Особо отметим, что речь идет не о благоговении перед отдельным человеком, именно потому, что этот человек — мы сами, но о благоговении перед существом человека как таковым. И такое благоговение перед тем, чем является в действительности человеческое существо, должно быть принято как одно из основных условий для наших дальнейших рассмотрений. Каким же образом можно достичь истинного благоговения перед существом человека?

Не иначе, как, в первую очередь, оставив в стороне человека, каким он представляется в повседневной жизни, — совершенно безразлично, мы ли это сами или кто-то другой, — а затем прийти к следующему воззрению: «Человек со всем своим развитием находится здесь не ради самого себя, он находится здесь для откровения Духа, всего божественно-духовного мира, он — откровение Мирового Божества, Мирового Духа». И тогда тот, кто признаёт, что во всем, окружающем нас, выражаются божественно-духовные силы, сможет ощутить такое благоговение не только перед божественно-духовным как таковым, но и перед откровениями этого божественно-духовного.

Когда речь идет о стремлении к все более совершенному самопознанию, следует уяснить себе, что не просто любопытство и даже не любознательность должны побуждать нас стремиться к самопознанию, но нам необходимо ощущать своим долгом всё совершеннее и совершеннее познавать откровения Мирового Духа, являющиеся через человека. В этом смысле надо понимать слова: «Оставаться незнающим, когда познание возможно, — это грех перед божественным назначением человека». Ибо Мировой Дух вложил в нас силу стать знающими; и, не желая познавать, мы отказываемся — на что, собственно, не имеем права — быть его откровением и тогда всё более и более являем собой уже не откровение Мирового Духа, а его карикатуру, его искаженный образ. Наш долг — стремиться к познанию, чтобы шаг за шагом становиться образом Мирового Духа.

Рудольф Штайнер – Оккультная физиология

Пер. с нем. В. Волков

Издательство – «Энигма»

Москва – 2002 г. / 224 с.

ISBN5-94698-017-3

Рудольф Штайнер – Оккультная физиология – Содержание

Лекция первая, Прага, 20 марта 1911 г.

Лекция вторая, 21 марта 1911 г.

Лекция третья, 22 марта 1911 г

Лекция четвертая, 23 марта 1911 г

Лекция пятая, 24 марта 1911 г

Лекция шестая, 26 марта 1911 г

Лекция седьмая, 27 марта 1911 г

Лекция восьмая, 28 марта 1911 г.

Отдельная лекция, 28 марта 1911 г

Примечания к тексту

О возникновении книги