Люди в черных кожанках, на удивление, не стали делать обыск. Через четверть часа все стихло, словно и не было воронка и стука прикладов о дверь. Только Генриха не стало, и никто не знал, появится ли он когда-нибудь. Анастасия Михайловна уложила детей спать, затем, упав на кровать, не раздеваясь, стала молча смотреть в потолок. Она знала, какая судьба у жены и детей врагов народа ... Никто не будет держать на работе жену врага народа. Даже подавший кусок хлеба врагу народа или его детям может в свою очередь оказаться таким же. Семья врага должна готовиться к голоду и холоду ... если выживет.

Утром Анастасия Михайловна, проведя ночь без сна, подошла к зеркалу, чтобы расчесаться и идти на кухню, готовить завтрак детям. И увидела незнакомое лицо в обрамлении седых волос.

- О Боже, помоги мне! - только и могла прошептать женщина, отшатнувшись.

Как хорошо и просто идти за Богом, когда Он со всех сторон окружает заботой, любовью и благополучием ... Но что делать, когда несчастья и беды шагают по пятам? Когда кажется, что Бог молчит, взирая с небес на плачущее Свое дитя? У верующего человека остается одно - держаться за основы веры, приобретенные в дни благополучия. Чтобы в годину искушения сказать врагу: « ... нет нужды нам оrвечать тебе на это. Бог наш, Коrорому мы служим, силен спасти нас or печи, раскаленной огнем, и or руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золоrому истукану, коrорого ты поставил, не поклонимся».

Ведь эти юноши были лишены своего хорошего положения в обществе, связи со своей родиной и родством, взяты в плен, и в случае неповиновения царскому указу их ожидала верная смерть. Другие повиновались царю, чтоб спасти свою жизнь, поэтому не увидели чудес Божиих в своей жизни ... Но не всегда эти чудеса так ярко видны, как в случае с молодыми людьми из библейской истории.

Людмила Шторк - Когда происходят чудеса

© «Библия для всех», 2008, - 434 с.

ISBN 978-5-7454-1679-8

Людмила Шторк - Когда происходят чудеса - Содержание