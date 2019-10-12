Антон Штрукель - О славе Божией

Профессор Антон Штрукель, преподаватель догматики и патрологии богословского факультета Люблянского университета, свой путь в богословии начал диссертацией о X. У фон Бальтазаре, его учении о различных статусах христианской жизни. Эта диссертация вышла в свет уже в третьем издании под названием «Жизнь в полноте веры». А. Штрукель остался верен такому началу. Труды Бальтазара продолжают быть для него источником живой воды, питающей его созерцательное, «коленопреклоненное» богословие, — богословие молитвы. Штрукель вовсе не ограничивает себя узкой специализацией в богословской науке. Спектр его работ охватывает все ее сферы, от методики богословия, «теологики», богословия Троицы, являющегося основой всякой тайны веры, христологии и антропологии, причем особенно его занимает взгляд Бальтазара в антропологической перспективе на мужчину и женщину, — до самой эсхатологии. Постоянно присутствует в его работах и экуменический аспект.

Особенно важно упомянуть его дискуссию с видным сербским православным богословом Юстином Поповичем. Много внимания уделяет Штрукель вопросам экклезиологии. Одна из его книг исследует проблему Римского Престола («Ti si Peter Skala»). Также отдельное издание посвящено богословию брака («Zakon in devistvo»). Наряду с собственной преподавательской и писательской деятельностью профессор Штрукель находит время и для многочисленных переводов на словенский язык, среди которых, прежде всего, труды X. У фон Бальтазара и кардинала Йозефа Ратцингера. Он является также и секретарем Словенской Епископской Конференции. Во всем множестве этих служений и трудов он остается сосредоточен на главном: «От “сидящего” богословия — к “коленопреклоненному”». Так называется первая глава этого сборника. У Бальтазара, а еще раньше — у своего учителя доктора Антона Стрле он научился тому, что богословие происходит изначально из «pati divina», переживания Божественного, встречи с Божественным, — как говорит св. Фома, ссылаясь на Дионисия Ареопагита. Настоящее богословское знание возникает тогда, когда истина не только приближенно выражается в понятиях, но посредством благодати «воплощается», становится жизненной реальностью, когда тайны веры запечатлеваются в нас так, что переживаются нами изнутри, а не составляют лишь внешней устремленности.

Антон Штрукель - О славе Божией

Сборник статей.

Москва, Издательство Францисканцев, 1999

ISBN 5-89208-016-1

Антон Штрукель - О славе Божией - Содержание

Предисловие (архиеп. Т. Кондрусевич)

Вступительное слово (кард. К. Шёнборн)

От «сидящего» богословия — к «коленопреклоненному»

«Теологика» Ханса Урса фон Бальтазара

Христология в «Теологике» Ханса Урса фон Бальтазара

Церковь — достоверная свидетельница истины

Верить вместе и благовествовать

Мариология как сердце экклезиологии

Мария и новая евангелизация

Мужчина и женщина в Боге

Что значит семья для Церкви?

Таинство брака как свет жизни

Господь — Судья мой

Цель Творения

Адриенн фон Шпейр живет

Библиография статей

Антон Штрукель - О славе Божией - Предисловие

Возрождающаяся после трех поколений преследования Католическая Церковь в России испытывает острую нехватку в богословской литературе, особенно современной. В ней нуждаются как различные церковные структуры, так и семинаристы, и студенты богословия. В развитии современной богословской мысли заинтересованы и другие христианские конфессии, академические и исследовательские институты, а также просто люди, интересующиеся теологией. Книга священника Антона Штрукеля «О славе Божией» позволит в какой-то мере восполнить определенный пробел в современной богословской литературе на русском языке. Этот труд в виде сборника статей представляет некоторые аспекты учения известнейшего богослова XX века Ханса Урса фон Бальтазара, затрагивающие как вопросы внутренней и духовной жизни, так и богословия в его самом широком значении. Автор этой книги, священник Антон Штрукель, является известным богословом нашего времени.

Он член Международной Богословской Комиссии Святого Престола, Секретарь Епископской Конференции Словении, профессор догматического богословия и патрологии Люблянского Университета, преподаватель богословской антропологии Высшей Духовной Семинарии «Мария — Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге, а также автор девяти книг и около пятидесяти научных статей. Выражаю надежду, что это исследование трудов гиганта богословия, каким является Ханс Урс фон Бальтазар, будет полезно не только изучающим теологию или ею интересующимся, но также послужит хорошим стимулом для богословских исследований в России. Благодарю священника Антона Штрукеля и Издательство Францисканцев, выпустившее в свет это столь необходимое и актуальное издание, каким является книга «О славе Божией». Их и всех, кто будет ею пользоваться, от всего сердца благословляю.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, Апостольский Администратор для католиков латинского обряда Европейской части России

Москва, 2 февраля 1999 г. Праздник Сретения Господня