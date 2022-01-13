Штырков - Религия
Представьте себе такую ситуацию: ученые, которые занимаются изучением религии в стенах академических учреждений, - историки, психологи, социологи, философы (возможно) и собственно религиоведы - собираются для того, чтобы откровенно поделиться с коллегами своими профессиональными проблемами. Если бы такое случилось, то самой популярной темой для бесед на таких собраниях были бы трудности, возникающие в ходе определения предмета, которому эти люди посвящают свою профессиональную деятельность, то есть собственно религии. Все они согласились бы с тем, что религии довольно сложно дать жесткое определение - этот феномен столь разнообразен и изменчив, что распадается на мельчайшие детали и, подобно песку, утекает сквозь пальцы. Поэтому у ученых возникает резонный вопрос, нужно ли нам вообще это определение, ведь возможно, что никакой религии как отдельной сферы жизни общества не существует.
В чем же состоит проблема с определением понятия «религия»? Ведь религия действительно существует (церковные колокола звонят, а к привозимым мощам святых выстраиваются многокилометровые очереди). Местами она даже укрепляет свои позиции в публичной жизни, восстанавливаясь после продолжительного периода секуляризации. А в некоторых обществах она занимает настолько прочное положение, что, кажется, полностью определяет течение жизни людей. Раз она есть, то естественно, что мы о ней говорим. Когда же мы говорим о религии, то обычно исходим из того, что у этого слова есть понятное всем значение. Опишем это значение (приблизительно и поверхностно) так: религия - это нечто, связанное с мыслями и действиями людей, определяемое верой в Бога, богов или подобных персонажей. Однако люди по-разному понимают и переживают все те вещи, через которые мы определяем религию. А некоторые испытывают серьезные затруднения с пониманием самого предмета разговора, так как в их жизни религии как чего-то особенного, чего-то, что отнесено в отдельную область опыта, не существует.
Штырков Сергей - Религия, или Узы благочестия
СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2021. 172 с.: ил.
Серия "Азбука понятий"; вып. 13
ISBN 978-5-94380-327-7
Штырков Сергей - Религия, или Узы благочестия - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
I. ЛАТИНСКОЕ RELIGIO: НАЧАЛО ПУТИ
- 1. Religio до религии
- 2. Первые реформы
II. RELIGIO И ХРИСТИАНСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
- 1. Религия и раннехристианская апологетика
- 2. Религия как благочестие
- 3. Религия в эпоху Ренессанса и Реформации
III. ЕВРОПА ПРОИЗВОДИТ РЕЛИГИЮ
- 1. Религия и политические философы
- 2. Возникновение великих религий Азии
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ИЛЛЮЗИЯ КОНСЕНСУСА
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