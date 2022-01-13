Представьте себе такую ситуацию: ученые, которые занимаются изучением религии в стенах академических учреждений, - историки, психологи, социологи, философы (возможно) и собственно религиоведы - собираются для того, чтобы откровенно поделиться с коллегами своими профессиональными проблемами. Если бы такое случилось, то самой популярной темой для бесед на таких собраниях были бы трудности, возникающие в ходе определения предмета, которому эти люди посвящают свою профессиональную деятельность, то есть собственно религии. Все они согласились бы с тем, что религии довольно сложно дать жесткое определение - этот феномен столь разнообразен и изменчив, что распадается на мельчайшие детали и, подобно песку, утекает сквозь пальцы. Поэтому у ученых возникает резонный вопрос, нужно ли нам вообще это определение, ведь возможно, что никакой религии как отдельной сферы жизни общества не существует.

В чем же состоит проблема с определением понятия «религия»? Ведь религия действительно существует (церковные колокола звонят, а к привозимым мощам святых выстраиваются многокилометровые очереди). Местами она даже укрепляет свои позиции в публичной жизни, восстанавливаясь после продолжительного периода секуляризации. А в некоторых обществах она занимает настолько прочное положение, что, кажется, полностью определяет течение жизни людей. Раз она есть, то естественно, что мы о ней говорим. Когда же мы говорим о религии, то обычно исходим из того, что у этого слова есть понятное всем значение. Опишем это значение (приблизительно и поверхностно) так: религия - это нечто, связанное с мыслями и действиями людей, определяемое верой в Бога, богов или подобных персонажей. Однако люди по-разному понимают и переживают все те вещи, через которые мы определяем религию. А некоторые испытывают серьезные затруднения с пониманием самого предмета разговора, так как в их жизни религии как чего-то особенного, чего-то, что отнесено в отдельную область опыта, не существует.

Штырков Сергей - Религия, или Узы благочестия

СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2021. 172 с.: ил.

Серия "Азбука понятий"; вып. 13

ISBN 978-5-94380-327-7

Штырков Сергей - Религия, или Узы благочестия - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

I. ЛАТИНСКОЕ RELIGIO: НАЧАЛО ПУТИ

1. Religio до религии

2. Первые реформы

II. RELIGIO И ХРИСТИАНСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

1. Религия и раннехристианская апологетика

2. Религия как благочестие

3. Религия в эпоху Ренессанса и Реформации

III. ЕВРОПА ПРОИЗВОДИТ РЕЛИГИЮ

1. Религия и политические философы

2. Возникновение великих религий Азии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ИЛЛЮЗИЯ КОНСЕНСУСА

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