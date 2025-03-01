Шугалей, Антон Владимирович - Апокалипсис всегда - Психология религии и духовности

Шугалей - Апокалипсис всегда
Анализ новозаветных текстов стоит начинать с Евангелия от Марка. Для этого есть ряд оснований, найденных учеными‑библеистами.
Принимаясь за изучение любой библейской книги, нужно понимать, что ее, вероятнее всего, не писали целенаправленно. Когда Бог велел Моисею записать заповеди на скрижалях и составить Книгу Закона, это было конкретное указание создать конкретный источник. Но во всей евангельской истории нет прямого указания от Христа: «А теперь запишите мои слова и идите проповедуйте». Его нет и у апостолов. И если речь идет о том, какой текст наиболее ранний, подлинный и близкий к эпохе Христа, мы сталкиваемся с занятным парадоксом: все четыре Евангелия, которые на сегодняшний день входят в канон, написаны не при жизни Иисуса и даже не при жизни первого поколения христиан. Соответственно, традиция приписывать конкретный текст кому‑то из апостолов, мягко говоря, очень условна.
Как ни парадоксально, текст, наиболее близкий к эпохе Христа, — это вовсе не Евангелие, а Послания апостола Павла, который первым начал писать для христиан. Однако же, что интересно, и у него нет текстов, прямо отражающих содержание евангельской проповеди. Его письма носят достаточно прикладной характер и, по сути, предназначены урегулировать какие‑то конфликты внутри общин. Да, в его Посланиях много богословских рассуждений, он пишет об устройстве Церкви, но цитат — непосредственных слов Христа — у Павла очень мало, и он не описывает жизнь Иисуса от начала до конца. Очевидно, что его проповеди были устные, их не записывали.
Так почему же Павел из Тарса, первый человек, который вообще начал писать в русле христианской проповеди, говорит о совершенно бытовых вопросах и не создает Евангелие от Павла? Дело в том, что первое поколение христиан было настроено крайне эсхатологически . Идею о скором втором пришествии Христа они воспринимали абсолютно буквально, полагая, что оно случится едва ли не на днях, и уж точно не рассчитывали, что спустя две тысячи лет мы будем все это обсуждать. Они верили, что все уже исполнено, поэтому и не ставили цели оставить письменные источники, чтобы впоследствии люди лучше узнали что‑то о жизни Иисуса. Павел сам был эсхатологически настроенным христианином, отсюда тот самый девиз в Первом послании к Коринфянам (1Кор. 16:22) «Маран‑афа», который традиционно переводят как «Господь грядет» . И именно на основе собственной убежденности в скором втором пришествии Христа Павел дает многие советы — например, относительно вступления в брак, к которому у него довольно сложное отношение: с одной стороны, он выступает «за», с другой — считает, что лучше без него, потому что «время уже коротко» (1Кор. 7:29), т. е. его уже почти не осталось, и поэтому просто нет смысла вступать в брак.
Шугалей, Антон Владимирович - Апокалипсис всегда - Психология религии и духовности
Москва: Издательство АСТ, 2024. — 320 с. — (Искусство без купюр).
ISBN 978-5-17-165646-1
Шугалей, Антон Владимирович - Апокалипсис всегда – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
- ГЛАВА 1. Мк. 1:1–9. Проповедь Иоанна Крестителя — Крещение Иисуса
- ГЛАВА 2. Мк. 1:10–15. Дух в виде голубя — Искушение в пустыне — Приблизилось Царствие Божие
- ГЛАВА 3. Мк. 1:16–31. Призвание Петра, Андрея, Иакова и Иоанна — Исцеление тещи Петра
- ГЛАВА 4. Мк. 1:32–2:12. Исцеление больных и изгнание бесов — Проповедь в Галилее — Очищение прокаженного — Исцеление и прощение расслабленного
- ГЛАВА 5. Мк. 2:13–28. Призвание левия (Матфея) — Вопрос о посте — Христос и суббота
- ГЛАВА 6. Мк. 3:1–19. Исцеление сухорукого в субботу — Исцеление множества людей — Избрание двенадцати
- ГЛАВА 7. Мк. 3:20–35. Хула на Духа Святого — Непростительный грех — Мать и братья Иисуса Христа
- ГЛАВА 8. Мк. 4:1–34. ПРИТЧИ О ЦАРСТВИИ БОЖИЕМ. Притча о сеятеле — Притча о свече — Какой мерою мерите. Притча о посеве и всходах – Притча о горчичном зерне
- ГЛАВА 9. Мк. 4:35–41. Усмирение бури
- ГЛАВА 10. Мк. 5:1–20. Изгнание бесов
- ГЛАВА 11. Мк. 5:21–43. Исцеление кровоточивой — Воскрешение дочери Иаира
- ГЛАВА 12. Мк. 6:1–13, 30–33. Нет пророка в отечестве своем — Отправление апостолов на проповедь
- ГЛАВА 13. Мк. 6:14–29. Смерть Иоанна Крестителя
- ГЛАВА 14. Мк. 6:32–56. Насыщение пяти тысяч — Хождение по водам — Исцеление больных в Генисарете
- ГЛАВА 15. Мк. 7:1–23. Предания старцев
- ГЛАВА 16. Мк. 7:24–37. Исцеление дочери сирофиникиянки — Исцеление глухого косноязычного
- ГЛАВА 17. Мк. 8:1–26. Насыщение четырех тысяч — Требование знамения с неба — Исцеление слепого в Вифсаиде
- ГЛАВА 18. Мк. 8:27–38. Исповедание Петра — Предсказание о смерти, воскресении и втором пришествии
- ГЛАВА 19. Мк. 9:1–13. Преображение
- ГЛАВА 20. Мк. 9:14–37. Исцеление бесноватого отрока — Повторное предсказание о смерти и воскресении — Будьте, как дети
- ГЛАВА 21. Мк. 9:38–50. Кто не против вас, тот за вас — Геенна огненная — Имейте в себе соль
- ГЛАВА 22. Мк. 10:1–27. Позволительно ли разводиться — Благословение детей — Богатый юноша
- ГЛАВА 23. Мк. 10:28–52. Обещание награды — Будут первые последними и последние первыми — Третье предсказание о смерти и воскресении — Просьба сыновей Зеведеевых — Исцеление слепого Вартимея
- ГЛАВА 24. Мк. 11:1–21. Вход Иисуса Христа в Иерусалим — Бесплодная смоковница
- ГЛАВА 25. Мк. 11:22–12:12. Кто скажет горе сей — Какою властью ты делаешь это — Притча о виноградарях — Краеугольный камень
- ГЛАВА 26. Мк. 12:13–27. Подать кесарю — Догмат о Троице — Саддукеи и воскресение мертвых
- ГЛАВА 27. Мк. 12:28–44. Наибольшая заповедь — Чей сын Христос — Предостережение от книжников — лепта вдовы
- ГЛАВА 28. Мк. 13. разрушение Храма и кончина века — Грядущая великая скорбь — Пришествие Сына Человеческого — Притча о смоковнице — Бодрствование
- ГЛАВА 29. Мк. 14:1–26. Заговор против Иисуса — Помазание Иисуса в Вифании — Предательство Иуды — Приготовление Пасхи — Тайная Вечеря
- ГЛАВА 30. Мк. 14:26–72. Предсказание об отречении Петра — Молитва в Гефсимании — Поцелуй Иуды — Взятие под стражу — У Каиафы — Отречение Петра
- ГЛАВА 31. Мк. 15:1–15. Допрос — Иисус или Варавва
- ГЛАВА 32. Мк. 15:16–28. Истязания перед казнью — распятие
- ГЛАВА 33. Мк. 15:29–35. Злословие и насмешки над распятым — Элои! Элои!
- ГЛАВА 34. Мк. 15:36–45. Смерть на Кресте — Жены мироносицы Иосиф Аримафейский
- ГЛАВА 35. Мк. 15:46–16. Плащаница — Воскресение — Явление Воскресшего Марии Магдалине и двум ученикам — Поручение апостолам — Вознесение
Большое спасибо!