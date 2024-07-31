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Шульга - Взгляд из церковного окна

Шульга Александр - Взгляд из церковного окна
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
В последнее время появляется много интересных книг современных авторов. Каждый пытается передать свое мироощущение, свой взгляд на ценности. Да и жизнь наша предоставляет немало интересных тем, располагающих к исследованию. Но смотреть, исследовать, оценивать их можно по-разному. Это может быть взгляд философа-скептика, не видящего просвета в мрачных тучах бытия, а могут быть размышления атеиста, приземляющего все на материальную почву. Совсем иначе подается оценка событий глазами оптимиста, вдохновленного какой-то своей идеей, и пессимиста, потерпевшего кораблекрушение в своих надеждах. Простой статист иногда бывает намного ценней неутомимого фантаста. В любом случае факты, события, ценности всегда преломляются через призму воззрений подающего их писателя. Автор собранных здесь тем тоже не исключение.
В своих статьях и размышлениях я смотрю на события с позиции человека, который знает и верит, что Бог-Творец является главным действующим лицом истории, а Его Слово — решающим критерием в оценке действительности. Поэтому мои, казалось бы, разрозненные статьи и размышления на разные темы объединены одним общим ракурсом — взглядом человека, верящего в Бога и, естественно, находящегося в Церкви, то есть взглядом из церковного окна...
Насколько это получилось, судите сами...

Шульга Александр - Взгляд из церковного окна

Ирпень : Ассоциация «Духовное возрождение», 2012, 85 с.
Серия: «Национальные евангельские авторы»
ISBN 978-5-8404-0245-0

Шульга Александр - Взгляд из церковного окна - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
  • С ЭТОЙ ПОРЫ НАЧНЁМ И ЧИСЛА ПОЛОЖИМ
  • ОН ПРИШЕЛ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ МЫ МОГЛИ ВОЗВРАТИТЬСЯ
  • СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
  • УЗНАТЬ ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ
  • МОЛИТВА ЕЗЕКИИ
  • МОЛИТЕСЬ О НАС
  • ЖЕЛЕЗО ЖЕЛЕЗО ОСТРИТ
  • СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ
  • ОСМЫСЛЕНИЕ
  • СЕМЬЯ И ШКОЛА
  • ОТ ПАСТОРСТВА К ПЕДАГОГИКЕ
  • ВОЗНЕНАВИДЕТЬ ЗНАНИЕ?
  • ЗАБЛУЖДЕНИЕ МАСТЕРА
  • ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЁШЬ
  • ВЕКОВЫЕ КОРНИ УКРАИНСКИХ ПРОТЕСТАНТОВ
  • ТРИ КРЕСТА
ОБ АВТОРЕ
Views 147
Rating 5.0 / 5
Added 31.07.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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