Шульга - Взгляд из церковного окна
В последнее время появляется много интересных книг современных авторов. Каждый пытается передать свое мироощущение, свой взгляд на ценности. Да и жизнь наша предоставляет немало интересных тем, располагающих к исследованию. Но смотреть, исследовать, оценивать их можно по-разному. Это может быть взгляд философа-скептика, не видящего просвета в мрачных тучах бытия, а могут быть размышления атеиста, приземляющего все на материальную почву. Совсем иначе подается оценка событий глазами оптимиста, вдохновленного какой-то своей идеей, и пессимиста, потерпевшего кораблекрушение в своих надеждах. Простой статист иногда бывает намного ценней неутомимого фантаста. В любом случае факты, события, ценности всегда преломляются через призму воззрений подающего их писателя. Автор собранных здесь тем тоже не исключение.
В своих статьях и размышлениях я смотрю на события с позиции человека, который знает и верит, что Бог-Творец является главным действующим лицом истории, а Его Слово — решающим критерием в оценке действительности. Поэтому мои, казалось бы, разрозненные статьи и размышления на разные темы объединены одним общим ракурсом — взглядом человека, верящего в Бога и, естественно, находящегося в Церкви, то есть взглядом из церковного окна...
Насколько это получилось, судите сами...
Шульга Александр - Взгляд из церковного окна
Ирпень : Ассоциация «Духовное возрождение», 2012, 85 с.
Серия: «Национальные евангельские авторы»
ISBN 978-5-8404-0245-0
Шульга Александр - Взгляд из церковного окна - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
- С ЭТОЙ ПОРЫ НАЧНЁМ И ЧИСЛА ПОЛОЖИМ
- ОН ПРИШЕЛ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ МЫ МОГЛИ ВОЗВРАТИТЬСЯ
- СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
- УЗНАТЬ ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ
- МОЛИТВА ЕЗЕКИИ
- МОЛИТЕСЬ О НАС
- ЖЕЛЕЗО ЖЕЛЕЗО ОСТРИТ
- СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ
- ОСМЫСЛЕНИЕ
- СЕМЬЯ И ШКОЛА
- ОТ ПАСТОРСТВА К ПЕДАГОГИКЕ
- ВОЗНЕНАВИДЕТЬ ЗНАНИЕ?
- ЗАБЛУЖДЕНИЕ МАСТЕРА
- ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЁШЬ
- ВЕКОВЫЕ КОРНИ УКРАИНСКИХ ПРОТЕСТАНТОВ
- ТРИ КРЕСТА
ОБ АВТОРЕ
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