В последнее время появляется много интересных книг современных авторов. Каждый пытается передать свое мироощущение, свой взгляд на ценности. Да и жизнь наша предоставляет немало интересных тем, располагающих к исследованию. Но смотреть, исследовать, оценивать их можно по-разному. Это может быть взгляд философа-скептика, не видящего просвета в мрачных тучах бытия, а могут быть размышления атеиста, приземляющего все на материальную почву. Совсем иначе подается оценка событий глазами оптимиста, вдохновленного какой-то своей идеей, и пессимиста, потерпевшего кораблекрушение в своих надеждах. Простой статист иногда бывает намного ценней неутомимого фантаста. В любом случае факты, события, ценности всегда преломляются через призму воззрений подающего их писателя. Автор собранных здесь тем тоже не исключение.

В своих статьях и размышлениях я смотрю на события с позиции человека, который знает и верит, что Бог-Творец является главным действующим лицом истории, а Его Слово — решающим критерием в оценке действительности. Поэтому мои, казалось бы, разрозненные статьи и размышления на разные темы объединены одним общим ракурсом — взглядом человека, верящего в Бога и, естественно, находящегося в Церкви, то есть взглядом из церковного окна...

Насколько это получилось, судите сами...

Шульга Александр - Взгляд из церковного окна

Ирпень : Ассоциация «Духовное возрождение», 2012, 85 с.

Серия: «Национальные евангельские авторы»

ISBN 978-5-8404-0245-0

Шульга Александр - Взгляд из церковного окна - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

С ЭТОЙ ПОРЫ НАЧНЁМ И ЧИСЛА ПОЛОЖИМ

ОН ПРИШЕЛ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ МЫ МОГЛИ ВОЗВРАТИТЬСЯ

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

УЗНАТЬ ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ

МОЛИТВА ЕЗЕКИИ

МОЛИТЕСЬ О НАС

ЖЕЛЕЗО ЖЕЛЕЗО ОСТРИТ

СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ

ОСМЫСЛЕНИЕ

СЕМЬЯ И ШКОЛА

ОТ ПАСТОРСТВА К ПЕДАГОГИКЕ

ВОЗНЕНАВИДЕТЬ ЗНАНИЕ?

ЗАБЛУЖДЕНИЕ МАСТЕРА

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЁШЬ

ВЕКОВЫЕ КОРНИ УКРАИНСКИХ ПРОТЕСТАНТОВ

ТРИ КРЕСТА

ОБ АВТОРЕ