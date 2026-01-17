Элиэзер Шульман - Последовательность событий в Библии

Элиэзер Шульман обучал Библии своих детей в тяжелых, необычных условиях, когда они находились в далекой сибирской ссылке. Он вычерчивал для своих детей годы и даты библейских событий в виде наглядных габлин и графиков. В процессе изучения выяснилось, что таким путем можно найти объяснения важным явлениям, происшедшим в начале истории человечества и в начале истории еврейского народа. Элиэзер Шульман создал отличное и многостороннее справочное пособие для общедоступного и правильного восприятия начала нашего духовного и национального бытия.

Профессор Хаим Гварьяу, Председатель Общества по исследованию Библии и председа тель Всемирного Еврейского Библейского Общества

Попалась мне в руки великолепная книга. Когда я открыл ее, мною овладело праздничное чувство.

Я хочу рассказать о достоинствах этого произведения, чтобы рекомендовать его работникам просвещения. Эта чудесно построенная книга помоз ает педагогу решать возникающие в процессе обучения сложные вопросы, касающиеся хронологии, возрастов и периодов в С вященном Писании,и освещать неясные места. Книга служит не только дидактическим пособием, но также мощным средством военизация. Двух своих дочерей, Иеудит и Дину, Элиэзер Шульман, находясь в Сибири, обучал ивриту и обогащал их духовно изучением Библии. И для того, чтобы убедительно воздействовать на их молодой ум, привыкший к научно-логической советской школе, отрицающей все, что не доказано, он нашел, хоть и не был педагогом, путь к объяснению неясных мест в Библии при помощи обычных математических выкладок и графиков.

„Эд ахинух" („Эхо педагогики”), орган профсоюза учителей в Израиле.

Своими расчетами, при помощи комментариев и толкований наших учителей, да будет благословенна память о них, автор создал важный труд, широкого охвата и больших размеров, так что каждый, кто изучает его, поражается величине вложенного в него труда, в особенности учитывая, что большая часть работы была сделана, когда автор находился во тьме сибирской ссылки.

Я благословляю Элиэзера Шульмана, чтобы он увидел плоды своего важного мероприятия и чтобы пришли ученики и исследователи и воспользовались его книгами для понимания порядка событий в истории нашего народа.

Авраам Каане Шапира Главный раввин Израиля

Каждый, кто увидит, будет удивлен и поражен колоссальной работой, проделанной при создании этой книги, тем более, что работа над ней была начата в долине скорби в глубине страшной Сибири.

Да будет благословлен за труд и за большую работу, и да придут ученики и напьются из чистых вод, чтобы с легкостью понять и познать порядок событий. Мордехай Элияу

Аришон Лещюн, Главный раввин Израиля

Элиэзер Шульман родился в Бессарабии в 1923 году. Он рос в традиционно-национальной семье, учился в еврейской гимназии в Тарутино, участвовал н движении Бейтар—сначала воспитанником, затем инструктором. Написанный им в 14 лет рассказ „Из-за зернышка пшеницы” был опубликован в бухарестской газете „Аярден”.

В возрасте 16 лет Элиэзер готовился уехать в Израиль в рамках нелегальной алии „аф-ал-пи” („вопреки всему”), но началась Вторая мировая война и вместо Израиля юноша попал в сибирскую ссылку.

В Сибири Элиэзер Шульман был чернорабочим, кузнецом, трактористом, строил железные дорог и, заведовал отделом генплана и транспорта проект hoi о института. В течение долгих лет ссылки Шульман оставался верен национальным ценностям. Двух своих дочерей, которые родились в С ибири, он обучал ивриту. Библии, истории еврейского народа и сионизму. Oien и дочки нелегально преподавали иврит, переводили ивритские песни на русский язык.

Элиэзер Шульман создал систему обучения Библии с помощью таблиц и графиков. Часть из них была им восстановлена после его прибытия в Страну и они представлены в настоящей книге, которая уже трижды издавалась на иврите, вышла в свет на английском и испанском языках, а сейчас—и на русском. В настоящее время эта книга гот овится к печаш на французском языке. Э. Шульман создал своим оригинальным методом книги „Тайны Амалека" и „Сказание об Эстер. Вавилонское пленение и возвращение в Сион”. Все они получили похвальные отзывы от главных раввинов Страны, ученых и педагогов.

Элиэзер Шульман - Последовательность событий в Библии

Перевод с иврита Д. Шульман-Эпельман

Издательство Министерства Обороны Ministry of Defense — Publishing House Tel-Aviv rehov David Elazar 29, 1990 г. – 180 с.

ISBN 965-05-0504-0

Элиэзер Шульман - Последовательность событий в Библии - Предисловие к русскому изданию

Книга „Последовательность событий в Библии” писалась на древнееврейском языке (иврите) в Сибири, в ссыльном городе Сталинске, ныне Новокузнецке.

Она служила пособием при обучении Библии наших дочерей Иеудит и Дины, которые родились и росли в неволе и которых мы с детства обучали ивриту, Библии, истории нашего народа и воспитывали в духе наших национальных традиций и культуры. Мы постоянно жили с сознанием опасности, но страх перед ассимиляцией был сильнее страха перед репрессиями.

„Народ, ходящий во тьме, увидел свет великий; над живущими в стране тени смертной, — свет воссиял над ними”. (Иешаяу 9,1). В стране тени смертной свет великий излучала Книга Книг.

„Последовательность событий в Библии” была издана в рукописи на иврите, а также на английском и испанском языках. В исполнение пророчества: „И подаст Он знак народам, и соберет изгнанников Исраэля, и разогнанных из Иеудеи соберет от четырех концов земли... И будет проложен путь для остатка народа его...” (Иешаяу 11, 12,16), книга „Последовательность событий в Библии” „на круги свои возвращается...” (Коэлет в страну своего начала. Да воссияет Свет и воцарится Свобода по воле Вездесущего.

Элиэзер Шульман - Последовательность событий в Библии - Введение

В течение двух тысяч лет человечество изучает и комментирует Библию на многих языках народов мира. Но в Библии скрыта информация, которая до сих пор не была расшифрована полностью.

При помощи несложных графиков и таблиц, составленных на основании информации из Библии и традиционных толкований, раскрывается перед нами особый мир, близкий нам и далекий, понятный нам и, в то же время, полный чудес. И все, кто исследуют Библию, углубляясь в ее изучение при помощи чисел,обнаруживают каждый раз интересные факты и явления. Даже если эти факты и явления были известны ранее, они получают новое осмысление.

В этой книге информация приведена в графиках, таблицах и картах. Это углубляет знание Библии и расширяет кругозор читателя.

Для примера приведен график ” Десять поколений до потопа”, который позволяет взглянуть по-новому на множество фактов.

Например, кому известно, что Адам дожил до девятого поколения своего потомства? Адам умер в возрасте 930 лет; в то же время его потомку девятого поколения, Лемеху, было 56 лет. Адам умер за 126 лет до рождения Ноаха. На похоронах Адама могли присутствовать 8 поколений.

Вопрос в том, присутствовали ли все эти поколения на его похоронах, и какие чувства связывали Адама и Лемеха?