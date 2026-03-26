Георг Шустер - История тайных обществ, союзов и орденов - Книга 1 - 2
Издательство — Айрис-Пресс — 832 с.
Москва — 2005 г.
ISBN 5-8112-1269-0
Георг Шустер - История тайных обществ, союзов и орденов - Книга 1 - 2 - Содержание
Книга первая
Введение - Тайные общества и ордена древности
Глава первая. Египтяне - Страна и народ - Религия и культ - Тайный союз и тайное учение жрецов в стране нила
Глава вторая. Вавилония и Ассирия - Страна и люди по Евфрату и Тигру - Религия Вавилонян и Ассирийцев - Вавилонско — Ассирийский жреческий орден и его тайное учение
Глава третья. Иранцы - Иран и его обитатели - Религия ирана - Орден атраванов и магов
Глава четвертая. Индусы - Страна и народ индии - Тайное общество брахманов и его учение - Буддизм, его учение и сообщество
Глава пятая. Греция - Страна и народ - Религия и культура Греков - Греческие мистерии - Элевсинские мистерии - Самофракийские мистерии - Мистерии исиды - Дионисии, дионисиевы религиозные братства и римские вакханалии - Союз пифагорейцев - Орфики и орфеотелесты
Глава шестая. Кельты - Страна и народ - Религия и культ кельтов - Друиды
Глава седьмая. Палестина - Страна и народ - Саддукеи и фарисеи - Ессеи
Глава восьмая. Мистерии времен упадка римской империи - Мистерии митры - Тавроболии великой матери и аттиса - Гностицизм - Тайные общества и ордена средних веков
Глава девятая. Ислам - Родина ислама - Мухаммед - Коран и магометанская религия - Тайные общества ислама - Друзы и их тайное учение - Суфии - Общества дервишей
Глава десятая. Орден тамплиеров - Крестовые походы - Орден Иоаннитов и Тевтонский орден - Тамплиеры - Внешняя история ордена - Устав ордена и его предполагаемое тайное учение - Гибель ордена
Глава одинадцатая. Тайные судилища - Германия - Красная земля - Тайное судилище - Происхождение и развитие - Тайны суда - Открытое и тайное судопроизводство - Конец тайных судилищ
Глава двенадцатая. Общества каменщиков - Города и цеха - Немецкие общества каменщиков - Происхождение и расцвет - Правила и профессиональная тайна братства каменщиков - Распад братства каменщиков - Французские ремесленные союзы - Английские строительные корпорации - Каландские братства - Тайные общества в эпоху реформации
Глава тринадцатая. Крестьянские заговоры - Крестьянский лапоть (bundschuh) - бедный конрад
Глава четырнадцатая. Староевангелические общины и перекрещенцы
Глава пятнадцатая. Иезуиты - Внешняя история - Организация и устав общества иезуитов - Основоположения и мораль ордена
Глава шестнадцатая. Академии натурфилософов - Алхимия и алхимики - Братство розенкрейцеров - Общества и коллегии «чешских братьев» - Немецкая пальма (der teutsche palmbaum) - Орден цветов - Орден лебедя на эльбе - Английские общества
Книга вторая - Тайные общества и ордена XVIII века
Глава первая. Масоны - Английское вольнодумство - Франкмасонство в Англии - Франкмасонство во Франции - Франкмасонство в Германии - Франкмасонство в других странах - Организация франкмасонского союза - Приемы и учение Франкмасонов
Глава вторая. Братство золотых розенкрейцеров - История братства - Организация розенкрейцеров и цель их союза
Глава третья. Иллюминаты - Внешняя история иллюминатов - Организация ордена иллюминатов - Глава четвертая. Объединенный древний орден друидов - Судьба древнего ордена друидов - Организация и цель ордена друидов - Глава пятая. Независимый орден odd fellows - История ордена - Орден в Англии - Орден в Америке - Орден в Германии - Оdd fellows в других странах европы - Устав ордена Оdd fellows и его учение
Глава шестая. Ордена студентов - Орден мозельцев, или амицистов - Орден черных братьев, орден гармонистов, или литературная гармония - Орден константистов - Орден унитистов - Орден индиссолюбилистов
Глава седьмая. Рыцари и братья св. иоанна евангелиста в азии и европе
Глава восьмая. Германская уния XXII
Глава девятая. Societas alethophilorum
Глава десятая. Орден африканских строителей - Заключение - Тайные общества и союзы новейшего времени
Глава одиннадцатая. Германия - Тугендбунд - История - Организация - Задачи - Немецкие общества и гоффманский союз - Немецкий студенческий союз - Студенческий союз как академический ферейн - Вартбургское празднество и его последствия - Студенчество как тайная организация
Глава двенадцатая. Англия - Союз соединенных Ирландцев - Орден оранжевых людей - «Молодая Ирландия» - Братство фениев
Глава тринадцатая. Франция - «Друзья правды» - Общество «друзей народа» - Союз человеческих прав - «Общество семей» - «Времена года»
Глава четырнадцатая. Испания - «Сыновья падильи»
Глава пятнадцатая. Италия - Карбонарии - «Каморра» - Мафия - Mala vita - Другие тайные союзы в италии - Глава шестнадцатая. Греция - Гетерия
Глава семнадцатая. Швейцария - «Молодая европа» - "Молодая Германия" - «Молодая Швейцария»
Глава восемнадцатая. Северная Америка - Орден «сыновей Германа» - Немецкий орден харугари - Орден слуг Пифии - Ку—клукс—клан - Независимый орден b’nai brith (uobb) - Мормоны - Орден восточной звезды - Орден красных - Орден благородных мистического алтаря - Братство сыновей мальты - Протестантская ассоциация
Глава девятнадцатая. Угольщики, Самаритяне и другие - Орден угольщиков - «Достохвальное общество 1746» (общество дукатов) - Орден добрых храмовников - Орден самаритян - Символическая великая ложа (символическая великая ложа шотландского обряда для Германии, прежде великая франкмасонская ложа для германии) - Союз матфеевых лож - Орден старых франкмасонов (орден старых франкмасонов мемфисского и мизраимского обряда, а также гиотландского, старого и принятого, 33°) - Орден Розенкрейцеров 1901 г. - Всеобщий Немецкий союз Буршей
