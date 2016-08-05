В 1942 году я принял Водное Крещение. Это было одно из самых чудесных событий в моей жизни. С момента моего обращения к Господу я читал Слово, вникал в Писание, на его страницах я видел обращение ко мне Господа — это был контакт с Богом. И всё больше я обнаруживал в Библии обетования, данные верующим в Него. Вот одно из них, на которое я обратил особое внимание.



Христос говорит однажды ученикам: «Лучше для вас, чтобы Я. пошел; ибо, если я не пойду, Утешитель не придёт к вам; а если Я пойду, то пошлю Его к вам» (Иоан., 16:7). Иисус здесь говорит о Духе Святом, который должен быть послан ученикам.



После Своего воскресения Иисус Христос повелел апостолам не отлучаться из Иерусалима, пока они не облекутся в силу, данную свыше (Деян., 1). Ученики были послушны Господу и ждали «обещанного Отца», то есть Святого Духа, пока не свершилось великое событие Пятидесятницы.

Филипп Шверид - Гонения христиан в России - воспоминания - автобиография

Екатеринбур 2013г.

Отпечатано в типографии «ООО ИРА УТК».

ISBN 978-5-7741-0190-0

Филипп Шверид - Гонения христиан в России - воспоминания - автобиография - Содержание

Предисловие

Пролог

Покаяние

Первые шипы

Обетование

Политический хаос

Под предводительством Святого Духа

Установление Советской власти

Судьбу определил Господь

Приговор полевого суда

Тюремная жизнь

Этап

Лагерная жизнь

Опять арест

Суд

В лагере

Искуше

Лагерные фермеры

Этап. Новое место

Решение Верховного Суда

В новых условиях

Эпилог

Филипп Шверид - Гонения христиан в России - воспоминания - автобиография - Первые шипы

«И враги человеку — домашние его»

(Евангелие от Матфея, 10:36)



Богослужения проходили регулярно — пять раз в неделю. Из них одно служение было молодёжное. Кроме того, каждый вечер, кроме субботы, собиралась группа молодёжи, называемая молитвенной.



Мы изучали Слово Божие. Как Его применять практически в жизни, т. к. знали, что юноши сильны и победили лукавого, прежде всего, потому что Слово Божие пребывало в них (1 Иоанна, 2:14). Это значит, что жить следует так, как этому учит Слово.



Такое общение приносило много радости, благих переживаний, давало толчок непрерывному духовному росту. Юношеский возраст таков, что если не пребывать в христианском общении, изучении Писания, то незаметно подступит духовная слабость, и тогда могут взять верх наши плотские похоти (2 Тим., 2:22). «Как новорождённые младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение» (1 Пет., 2:2), —такое предписание даёт Апостол Пётр, чтобы наша духовная жизнь непрерывно развивалась во Христе.



Долго ли проживает тело без пищи и питья? А как долго продержится душа не подпитываемая духовным хлебом, данным от Бога? Если не докормить младенца материнским молоком, он будет слабым, его развитие замедлится. Зная это, я регулярно посещал богослужения, получая от этого полное духовное удовлетворение.