Эта книга — перевод одного из самых красивых манускриптов Соломоновой магии, который хранится в Национальной библиотеке Израиля. Манускрипт представляет собой большой сборник магических текстов. Основная часть его — это известный Clavis («Ключ») Эбенезера Сибли, являющийся переводом «Ключиков рабби Соломона». Кроме этого текста, в манускрипте собраны различные магические эксперименты, опыты по вызыванию духов, инструкции по вызыванию духов с помощью кристаллов, описание магических колец и др. Считается, что сборник был составлен известным оккультистом XIX века Фредериком Хокли по материалам, доставшимся ему из библиотеки Э. Сибли.

Впервые идея перевода манускрипта Clavis, хранящегося в Национальной библиотеке Израиля, возникла несколько лет назад, когда чернобелые копии его страниц появились в Интернете. Несмотря на то что изображения не передавали всей красочности великолепного оформления манускрипта, было понятно, что это — самая полная версия сборника магических книг, носящих название «Clavis1, или Ключ, открывающий таинства магии рабби Соломона». Некоторое время мы пытались выяснить, существует ли возможность приобрести цветную копию манускрипта, а если получится, то и опубликовать перевод. Но после издания книги с этим манускриптом С. Скиннером и Д. Кларком библиотека удалила фотографии его из сети и объявила о моратории на использование его страниц. И вот, после окончания срока этого моратория, мы наконец получили разрешение на публикацию и представляем первую часть манускрипта вместе с переводом на русский язык.

(Серия Code Grimoire).

Предисловие редакции

Содержание рукописи

Датировка манускрипта

О переводе

Сокращения и аббревиатуры

Сноски и примечания

Манускрипт

Clavis, или Ключ, открывающий таинства магии рабби Соломона

Предисловие

Clavis, или Ключ, открывающий таинства магии

[Глава 1.] Какими склонностями должен обладать тот, кто желает быть соучастником в тайном каббалистическом искусстве

Глава 1. Вторая часть

Глава 2. О верном месте и времени для упражнения в этом великом Искусстве

Глава 3. О материалах, относящихся к операции, и методах их приготовления каббалистически, о талисманах, пентаклях, таинственных магических знаках и других фигурах, которые суть важнейшие предметы науки и могут быть оформлены разными методами

Глава 4. Относительно необходимых инструментов

Глава 5. Относительно влияния и тайных сил Луны в ее различных положениях, которые необходимо знать и понимать в этом Искусстве

Глава 6. О том, как работать с фигурами талисманов, знаков и др., в соответствии с правилами Искусства

Глава 7. Относительно часов дня и ночи для семи дней недели и их соответствия планетам, которые ими управляют

Глава 8. Относительно ароматов, соответствующих семи планетам, на каждый день недели, и способа их приготовления

Глава 9. Относительно возглашений, призываний и заклинаний на каждый день недели

Глава 10. Относительно молитв в форме экзорцизмов, для освящения всех вещей, относящихся к операциям великой работы

Священная и полная книга магической науки

Книга магической науки

Предписания

Пентакли семи планет

Комментарии

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Пентакли Солнца

Литература