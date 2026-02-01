Сибли Эбенезер - Хокли Фредерик - Ключ к магии Соломона. Том I
Эта книга — перевод одного из самых красивых манускриптов Соломоновой магии, который хранится в Национальной библиотеке Израиля. Манускрипт представляет собой большой сборник магических текстов. Основная часть его — это известный Clavis («Ключ») Эбенезера Сибли, являющийся переводом «Ключиков рабби Соломона». Кроме этого текста, в манускрипте собраны различные магические эксперименты, опыты по вызыванию духов, инструкции по вызыванию духов с помощью кристаллов, описание магических колец и др. Считается, что сборник был составлен известным оккультистом XIX века Фредериком Хокли по материалам, доставшимся ему из библиотеки Э. Сибли.
Впервые идея перевода манускрипта Clavis, хранящегося в Национальной библиотеке Израиля, возникла несколько лет назад, когда чернобелые копии его страниц появились в Интернете. Несмотря на то что изображения не передавали всей красочности великолепного оформления манускрипта, было понятно, что это — самая полная версия сборника магических книг, носящих название «Clavis1, или Ключ, открывающий таинства магии рабби Соломона». Некоторое время мы пытались выяснить, существует ли возможность приобрести цветную копию манускрипта, а если получится, то и опубликовать перевод. Но после издания книги с этим манускриптом С. Скиннером и Д. Кларком библиотека удалила фотографии его из сети и объявила о моратории на использование его страниц. И вот, после окончания срока этого моратория, мы наконец получили разрешение на публикацию и представляем первую часть манускрипта вместе с переводом на русский язык.
(Серия Code Grimoire).
Предисловие редакции
- Содержание рукописи
- Датировка манускрипта
- О переводе
- Сокращения и аббревиатуры
- Сноски и примечания
Манускрипт
Clavis, или Ключ, открывающий таинства магии рабби Соломона
- Предисловие
- Clavis, или Ключ, открывающий таинства магии
- [Глава 1.] Какими склонностями должен обладать тот, кто желает быть соучастником в тайном каббалистическом искусстве
- Глава 1. Вторая часть
- Глава 2. О верном месте и времени для упражнения в этом великом Искусстве
- Глава 3. О материалах, относящихся к операции, и методах их приготовления каббалистически, о талисманах, пентаклях, таинственных магических знаках и других фигурах, которые суть важнейшие предметы науки и могут быть оформлены разными методами
- Глава 4. Относительно необходимых инструментов
- Глава 5. Относительно влияния и тайных сил Луны в ее различных положениях, которые необходимо знать и понимать в этом Искусстве
- Глава 6. О том, как работать с фигурами талисманов, знаков и др., в соответствии с правилами Искусства
- Глава 7. Относительно часов дня и ночи для семи дней недели и их соответствия планетам, которые ими управляют
- Глава 8. Относительно ароматов, соответствующих семи планетам, на каждый день недели, и способа их приготовления
- Глава 9. Относительно возглашений, призываний и заклинаний на каждый день недели
- Глава 10. Относительно молитв в форме экзорцизмов, для освящения всех вещей, относящихся к операциям великой работы
Священная и полная книга магической науки
- Книга магической науки
- Предписания
- Пентакли семи планет
- Комментарии
- Приложение 1
- Приложение 2
- Приложение 3
- Приложение 4
- Приложение 5
- Приложение 6
- Пентакли Солнца
Литература
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