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Сибли Эбенезер -  Хокли Фредерик - Ключ к магии Соломона. Том I

Сибли Эбенезер -  Хокли Фредерик - Сибли Эбенезер -  Хокли Фредерик - Ключ к магии Соломона. Том I
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Occultism Paganism Witchcraft
Series Code Grimoire (21 books)
Эта книга — перевод одного из самых красивых манускриптов Соломоновой магии, который хранится в Национальной библиотеке Израиля. Манускрипт представляет собой большой сборник магических текстов. Основная часть его — это известный Clavis («Ключ») Эбенезера Сибли, являющийся переводом «Ключиков рабби Соломона». Кроме этого текста, в манускрипте собраны различные магические эксперименты, опыты по вызыванию духов, инструкции по вызыванию духов с помощью кристаллов, описание магических колец и др. Считается, что сборник был составлен известным оккультистом XIX века Фредериком Хокли по материалам, доставшимся ему из библиотеки Э. Сибли.
Впервые идея перевода манускрипта Clavis, хранящегося в Национальной библиотеке Израиля, возникла несколько лет назад, когда чернобелые копии его страниц появились в Интернете. Несмотря на то что изображения не передавали всей красочности великолепного оформления манускрипта, было понятно, что это — самая полная версия сборника магических книг, носящих название «Clavis1, или Ключ, открывающий таинства магии рабби Соломона». Некоторое время мы пытались выяснить, существует ли возможность приобрести цветную копию манускрипта, а если получится, то и опубликовать перевод. Но после издания книги с этим манускриптом С. Скиннером и Д. Кларком библиотека удалила фотографии его из сети и объявила о моратории на использование его страниц. И вот, после окончания срока этого моратория, мы наконец получили разрешение на публикацию и представляем первую часть манускрипта вместе с переводом на русский язык.
(Серия Code Grimoire).
Предисловие редакции
  • Содержание рукописи
  • Датировка манускрипта
  • О переводе
  • Сокращения и аббревиатуры
  • Сноски и примечания
Манускрипт
Clavis, или Ключ, открывающий таинства магии рабби Соломона
  • Предисловие
  • Clavis, или Ключ, открывающий таинства магии
  • [Глава 1.] Какими склонностями должен обладать тот, кто желает быть соучастником в тайном каббалистическом искусстве
  • Глава 1. Вторая часть
  • Глава 2. О верном месте и времени для упражнения в этом великом Искусстве
  • Глава 3. О материалах, относящихся к операции, и методах их приготовления каббалистически, о талисманах, пентаклях, таинственных магических знаках и других фигурах, которые суть важнейшие предметы науки и могут быть оформлены разными методами
  • Глава 4. Относительно необходимых инструментов
  • Глава 5. Относительно влияния и тайных сил Луны в ее различных положениях, которые необходимо знать и понимать в этом Искусстве
  • Глава 6. О том, как работать с фигурами талисманов, знаков и др., в соответствии с правилами Искусства
  • Глава 7. Относительно часов дня и ночи для семи дней недели и их соответствия планетам, которые ими управляют
  • Глава 8. Относительно ароматов, соответствующих семи планетам, на каждый день недели, и способа их приготовления
  • Глава 9. Относительно возглашений, призываний и заклинаний на каждый день недели
  • Глава 10. Относительно молитв в форме экзорцизмов, для освящения всех вещей, относящихся к операциям великой работы
Священная и полная книга магической науки
  • Книга магической науки
  • Предписания
  • Пентакли семи планет
  • Комментарии
  • Приложение 1
  • Приложение 2
  • Приложение 3
  • Приложение 4
  • Приложение 5
  • Приложение 6
  • Пентакли Солнца
Литература
Views 486
Rating 3.0 / 5
Added 01.02.2026
Author esxatos
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