Книга «Отзвук настоящего: Историческая мысль в эпоху каролингского возрождения» посвящена исследованию формирования исторического сознания в Европе VIII–IX веков — в период культурного подъёма, связанного с правлением Карла Великого и его преемников. Автор рассматривает, как в эпоху Каролингского возрождения происходило переосмысление прошлого и каким образом средневековые мыслители осмысливали историю, власть и роль христианства в судьбе общества.

Особое внимание уделяется развитию исторической литературы, монастырской учености и интеллектуальной среды, в которой формировались представления о времени, традиции и преемственности. Автор показывает, что историческая мысль этого периода была тесно связана с богословием, политикой и культурным обновлением западноевропейского мира.

Книга раскрывает:

особенности исторического мышления эпохи Каролингского возрождения;

роль монастырской культуры и учености;

влияние христианской традиции на понимание истории;

формирование европейской интеллектуальной традиции Средневековья.

Издание будет интересно историкам, философам, медиевистам и всем, кто изучает интеллектуальную культуру и историческую мысль раннего Средневековья.

Серия «Studia classica»

Санкт-Петербург: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2006 г. - 352 с.

ISBN 5-93762-050-Х

Александр Иванович Сидоров - Отзвук настоящего: Историческая мысль в эпоху каролингского возрождения - Содержание

Введение

Глава І. У истоков каролингского возрождения: Павел Диакон и «Деяния мецских епископов»

Глава ІІ. Эйнхард и Астроном: жизнеописания двух императоров

Глава ІІІ. Между биографией и gesta: Теган Трирский и «Деяния императора Людовика»

Глава ІV. Нитхард и его «Истории»

Глава V. Историк в лучах заката: Регинон Прюмский и его «Хроника»

Глава VІ. Ноткер и «деяния Карла Великого»: удивительные истории, рассказанные монахом из Санкт-Галлена

Заключение

Conclusion

Приложение 1. Павел Диакон. Деяния мецких епископов

Приложение 2. Памятники каролингской историографии в западное европейский рукописной традиции IX -XII вв.

Список сокращений

Список использованных источников и литературы