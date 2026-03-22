Книга «Отзвук настоящего: Историческая мысль в эпоху каролингского возрождения» посвящена исследованию формирования исторического сознания в Европе VIII–IX веков — в период культурного подъёма, связанного с правлением Карла Великого и его преемников. Автор рассматривает, как в эпоху Каролингского возрождения происходило переосмысление прошлого и каким образом средневековые мыслители осмысливали историю, власть и роль христианства в судьбе общества.
Особое внимание уделяется развитию исторической литературы, монастырской учености и интеллектуальной среды, в которой формировались представления о времени, традиции и преемственности. Автор показывает, что историческая мысль этого периода была тесно связана с богословием, политикой и культурным обновлением западноевропейского мира.
Книга раскрывает:
особенности исторического мышления эпохи Каролингского возрождения;
роль монастырской культуры и учености;
влияние христианской традиции на понимание истории;
формирование европейской интеллектуальной традиции Средневековья.
Издание будет интересно историкам, философам, медиевистам и всем, кто изучает интеллектуальную культуру и историческую мысль раннего Средневековья.
Александр Иванович Сидоров - Отзвук настоящего: Историческая мысль в эпоху каролингского возрождения
Серия «Studia classica»
Санкт-Петербург: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2006 г. - 352 с.
ISBN 5-93762-050-Х
Александр Иванович Сидоров - Отзвук настоящего: Историческая мысль в эпоху каролингского возрождения - Содержание
Введение
Глава І. У истоков каролингского возрождения: Павел Диакон и «Деяния мецских епископов»
Глава ІІ. Эйнхард и Астроном: жизнеописания двух императоров
Глава ІІІ. Между биографией и gesta: Теган Трирский и «Деяния императора Людовика»
Глава ІV. Нитхард и его «Истории»
Глава V. Историк в лучах заката: Регинон Прюмский и его «Хроника»
Глава VІ. Ноткер и «деяния Карла Великого»: удивительные истории, рассказанные монахом из Санкт-Галлена
Заключение
Conclusion
Приложение 1. Павел Диакон. Деяния мецких епископов
Приложение 2. Памятники каролингской историографии в западное европейский рукописной традиции IX -XII вв.
Список сокращений
Список использованных источников и литературы
No comments yet. Be the first!