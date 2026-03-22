Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Сидоров - Святоотеческое наследие и церковные древности - Том 5

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism

Пятый том фундаментального труда А. И. Сидорова «Святоотеческое наследие и церковные древности» посвящён периоду расцвета святоотеческой письменности и богословской мысли — времени, которое часто называют «золотым веком» патристики. Автор рассматривает развитие христианского богословия в IV–VII веках, когда формировались основные догматические положения Церкви.

Особое внимание уделяется богословским спорам, связанным с учением о личности Иисуса Христа. В книге анализируются христологические дискуссии, решения Вселенских соборов и вклад выдающихся церковных мыслителей, которые сформировали догматическое учение Церкви.

Исследование раскрывает:

  • развитие святоотеческого богословия в эпоху его расцвета;

  • христологические споры и их значение для церковного учения;

  • роль Вселенских соборов в формировании догматической традиции;

  • духовное и интеллектуальное наследие великих отцов Церкви.

Книга представляет собой глубокое патристическое исследование и будет полезна богословам, историкам Церкви, студентам духовных учебных заведений и всем, кто интересуется развитием христианской мысли и догматической традиции ранней Церкви.

Алексей Иванович Сидоров - Святоотеческое наследие и церковные древности - Том 5 - От золотого века святоотеческой письменности до окончания христологических споров

М.: Сибирская Благозвонница, 2017.-768 с.

ISBN 978-5-906853-23-3

Алексей Иванович Сидоров - Святоотеческое наследие и церковные древности - Том 5 - От золотого века святоотеческой письменности до окончания христологических споров - Содержание

Раздел I ЗОЛОТОЙ ВЕК

  • ЗОЛОТОЙ ВЕК СВЯТООТЕЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИИ. СВЯТИТЕЛЬ АМВРОСИЙ МЕДИОЛАНСКИЙ КАК ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

  • СВЯТИТЕЛЬ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ. ЖИЗНЬ, ЦЕРКОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ И ТВОРЕНИЯ

  • СВЯТИТЕЛЬ ПРОКЛ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ.ЖИЗНЬ И ЦЕРКОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Раздел II ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ, БОГОСЛОВИЕ И ФИЛОСОФИЯ В VI ВЕКЕ ЖИЗНЬ И ТРУДЫ СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ ВЕЛИКОГО (ДВОЕСЛОВА)

  • ИОАНН ГРАММАТИК КЕСАРИЙСКИЙ (К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ВИЗАНТИЙСКОЙФИЛОСОФИИ В VI ВЕКЕ)

  • ЛОГИКА И ДИАЛЕКТИКА ИОАННА ФИЛОПОНА.О ХАРАКТЕРЕ ПЕРЕХОДНОЙ ЭПОХИВ РАЗВИТИИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИОТ АНТИЧНОСТИ К СРЕДНЕВЕКОВЬЮ(НА ОСНОВЕ ФРАГМЕНТОВ ИЗ СОЧИНЕНИЯ«ПОСРЕДНИК»)

  • СВЯТИТЕЛЬ ЕФРЕМ, ПАТРИАРХ АНТИОХИЙСКИЙ.ЕГО ЖИЗНЬ, ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИ ЗАЩИТА ИМ ХАЛКИДОНСКОГО СОБОРА

  • ПРОБЛЕМА «ЕДИНОГО ДЕЙСТВИЯ» У АНАСТАСИЯ IАНТИОХИЙСКОГО (К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ИДЕЙНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК МОНОФЕЛИТСКИХ СПОРОВ)

  • ФЕОДОР РАИФСКИЙ И ФЕОДОР ФАРАНСКИЙ(ПО ПОВОДУ ОДНОГО ИЗ АВТОРОВ«ИЗБОРНИКА СВЯТОСЛАВА» 1073 ГОДА)

Раздел III МОНОФЕЛИТСКИЕ СПОРЫ VII ВЕКА И БОРЬБА ЗА ПРАВОСЛАВИЕ. ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ИСПОВЕДНИК И ПРЕПОДОБНЫЙ АНАСТАСИЙ СИНАИТ

  • ИСТОРИЯ МОНОФЕЛИТСКИХ СПОРОВВ ИЗОБРАЖЕНИИ АНАСТАСИЯ СИНАИТА (Sermo III) И ПСЕВДО-АНАСТАСИЯ СИНАИТА (Synopsis de haeresibus et synodis 18-26)

  • «МОНОФЕЛИТСКАЯ» УНИЯ ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ«ПОВЕСТВОВАНИЯ О ДЕЛАХ АРМЯНСКИХ» ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ИСПОВЕДНИК: ЭПОХА, ЖИЗНЬ, ТВОРЧЕСТВО

  • ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА В ДРЕВНЕЙ РУСИ (По материалам «Изборника Святослава» 1073 г.)

  • НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭККЛЕСИОЛОГИИПРЕПОДОБНОГО МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА (На материале документов, относящихсяк последнему периоду жизни преподобного)

  • СМЕРТЬ КАК НАКАЗАНИЕ И СМЕРТЬ КАКБЛАГОДЕЯНИЕ СОГЛАСНО УЧЕНИЮ ПРЕПОДОБНОГО МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА («Вопросоответы к Фалассию», 61)

  • ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ИСПОВЕДНИКИ ЕГО ЭПОХА В ИЗОБРАЖЕНИИX. УРСА ФОН БАЛЬТАЗАРА

  • ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ИСПОВЕДНИК В ИЗОБРАЖЕНИИ Ж.-К. ЛАРШЕ

  • ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЭКЗЕГЕЗЫ ПРЕПОДОБНОГО МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА ПО «ВОПРОСООТВЕТАМ К ФАЛАССИЮ» (№ 65)

  • ПРЕПОДОБНЫЙ АНАСТАСИЙ СИНАИТ И ЕГО ТВОРЕНИЯ

  • СВЯТИТЕЛЬ СОФРОНИЙ ИЕРУСАЛИМСКИЙ. ЕГО ЖИЗНЬ И ЦЕРКОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Указатель цитат из Священного Писания

Ветхий Завет

Новый Завет

Именной указатель

Древние авторы и исторические лица

Современные авторы и исторические лица

Современные авторы (латинский алфавит)

Views 27
Rating
Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books