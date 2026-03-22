Сидоров - Святоотеческое наследие и церковные древности - Том 5
Пятый том фундаментального труда А. И. Сидорова «Святоотеческое наследие и церковные древности» посвящён периоду расцвета святоотеческой письменности и богословской мысли — времени, которое часто называют «золотым веком» патристики. Автор рассматривает развитие христианского богословия в IV–VII веках, когда формировались основные догматические положения Церкви.
Особое внимание уделяется богословским спорам, связанным с учением о личности Иисуса Христа. В книге анализируются христологические дискуссии, решения Вселенских соборов и вклад выдающихся церковных мыслителей, которые сформировали догматическое учение Церкви.
Исследование раскрывает:
развитие святоотеческого богословия в эпоху его расцвета;
христологические споры и их значение для церковного учения;
роль Вселенских соборов в формировании догматической традиции;
духовное и интеллектуальное наследие великих отцов Церкви.
Книга представляет собой глубокое патристическое исследование и будет полезна богословам, историкам Церкви, студентам духовных учебных заведений и всем, кто интересуется развитием христианской мысли и догматической традиции ранней Церкви.
Алексей Иванович Сидоров - Святоотеческое наследие и церковные древности - Том 5 - От золотого века святоотеческой письменности до окончания христологических споров
М.: Сибирская Благозвонница, 2017.-768 с.
ISBN 978-5-906853-23-3
Алексей Иванович Сидоров - Святоотеческое наследие и церковные древности - Том 5 - От золотого века святоотеческой письменности до окончания христологических споров - Содержание
Раздел I ЗОЛОТОЙ ВЕК
ЗОЛОТОЙ ВЕК СВЯТООТЕЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИИ. СВЯТИТЕЛЬ АМВРОСИЙ МЕДИОЛАНСКИЙ КАК ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СВЯТИТЕЛЬ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ. ЖИЗНЬ, ЦЕРКОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ И ТВОРЕНИЯ
СВЯТИТЕЛЬ ПРОКЛ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ.ЖИЗНЬ И ЦЕРКОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ
Раздел II ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ, БОГОСЛОВИЕ И ФИЛОСОФИЯ В VI ВЕКЕ ЖИЗНЬ И ТРУДЫ СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ ВЕЛИКОГО (ДВОЕСЛОВА)
ИОАНН ГРАММАТИК КЕСАРИЙСКИЙ (К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ВИЗАНТИЙСКОЙФИЛОСОФИИ В VI ВЕКЕ)
ЛОГИКА И ДИАЛЕКТИКА ИОАННА ФИЛОПОНА.О ХАРАКТЕРЕ ПЕРЕХОДНОЙ ЭПОХИВ РАЗВИТИИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИОТ АНТИЧНОСТИ К СРЕДНЕВЕКОВЬЮ(НА ОСНОВЕ ФРАГМЕНТОВ ИЗ СОЧИНЕНИЯ«ПОСРЕДНИК»)
СВЯТИТЕЛЬ ЕФРЕМ, ПАТРИАРХ АНТИОХИЙСКИЙ.ЕГО ЖИЗНЬ, ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИ ЗАЩИТА ИМ ХАЛКИДОНСКОГО СОБОРА
ПРОБЛЕМА «ЕДИНОГО ДЕЙСТВИЯ» У АНАСТАСИЯ IАНТИОХИЙСКОГО (К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ИДЕЙНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК МОНОФЕЛИТСКИХ СПОРОВ)
ФЕОДОР РАИФСКИЙ И ФЕОДОР ФАРАНСКИЙ(ПО ПОВОДУ ОДНОГО ИЗ АВТОРОВ«ИЗБОРНИКА СВЯТОСЛАВА» 1073 ГОДА)
Раздел III МОНОФЕЛИТСКИЕ СПОРЫ VII ВЕКА И БОРЬБА ЗА ПРАВОСЛАВИЕ. ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ИСПОВЕДНИК И ПРЕПОДОБНЫЙ АНАСТАСИЙ СИНАИТ
ИСТОРИЯ МОНОФЕЛИТСКИХ СПОРОВВ ИЗОБРАЖЕНИИ АНАСТАСИЯ СИНАИТА (Sermo III) И ПСЕВДО-АНАСТАСИЯ СИНАИТА (Synopsis de haeresibus et synodis 18-26)
«МОНОФЕЛИТСКАЯ» УНИЯ ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ«ПОВЕСТВОВАНИЯ О ДЕЛАХ АРМЯНСКИХ» ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ИСПОВЕДНИК: ЭПОХА, ЖИЗНЬ, ТВОРЧЕСТВО
ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА В ДРЕВНЕЙ РУСИ (По материалам «Изборника Святослава» 1073 г.)
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭККЛЕСИОЛОГИИПРЕПОДОБНОГО МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА (На материале документов, относящихсяк последнему периоду жизни преподобного)
СМЕРТЬ КАК НАКАЗАНИЕ И СМЕРТЬ КАКБЛАГОДЕЯНИЕ СОГЛАСНО УЧЕНИЮ ПРЕПОДОБНОГО МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА («Вопросоответы к Фалассию», 61)
ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ИСПОВЕДНИКИ ЕГО ЭПОХА В ИЗОБРАЖЕНИИX. УРСА ФОН БАЛЬТАЗАРА
ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ИСПОВЕДНИК В ИЗОБРАЖЕНИИ Ж.-К. ЛАРШЕ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЭКЗЕГЕЗЫ ПРЕПОДОБНОГО МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА ПО «ВОПРОСООТВЕТАМ К ФАЛАССИЮ» (№ 65)
ПРЕПОДОБНЫЙ АНАСТАСИЙ СИНАИТ И ЕГО ТВОРЕНИЯ
СВЯТИТЕЛЬ СОФРОНИЙ ИЕРУСАЛИМСКИЙ. ЕГО ЖИЗНЬ И ЦЕРКОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ
Указатель цитат из Священного Писания
Ветхий Завет
Новый Завет
Именной указатель
Древние авторы и исторические лица
Современные авторы и исторические лица
Современные авторы (латинский алфавит)
