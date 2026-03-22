Сидоров - Святоотеческое наследие и церковные древности - Том 6

Шестой том труда А. И. Сидорова «Святоотеческое наследие и церковные древности» посвящён византийской патрологии — богословскому и духовному наследию христианских авторов византийской эпохи. В книге рассматривается развитие святоотеческой традиции после периода Вселенских соборов и её дальнейшее формирование в византийской богословской культуре.

Автор анализирует труды византийских богословов, духовных писателей и подвижников, показывая их вклад в развитие христианского богословия, аскетической мысли и церковной традиции. Особое внимание уделяется связи богословия с литургической жизнью Церкви, духовным опытом монашества и культурной средой Византии.

Исследование раскрывает:

особенности византийской богословской традиции;

развитие святоотеческой письменности в византийскую эпоху;

влияние монашеской духовности на богословскую мысль;

значение византийского наследия для православной традиции.

Книга представляет собой серьёзное патристическое исследование и будет интересна богословам, историкам Церкви, студентам духовных учебных заведений и всем, кто изучает духовное и богословское наследие византийского христианства.

М.: Сибирская Благозвонница, 2017. — 768 с.

ISBN 978-5-906853-23-3

Сидоров Алексей - Святоотеческое наследие и церковные древности. Том 6: Очерки по византийской патрологии - Содержание

Предисловие научного редактора

ВВЕДЕНИЕ - УЗКИЙ ПУТЬ СВЯТООТЕЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ (Два патрологических этюда)

Этюд 1. Патристика и патрология

Этюд 2. Методы изучения святоотеческих творений и путь постижения отцов Церкви

ОЧЕРКИ ПО ВИЗАНТИЙСКОЙ ПАТРОЛОГИИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

РАЗДЕЛ I. ОЧЕРКИ ПО ЦЕРКОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ РАННЕВИЗАНТИЙСКОГО ПЕРИОДА (ІѴ -Ѵ ІП ВВ.)

1. Преподобный Исидор Пелусиот (ок. 360/370-435/440) - 2. Церковный писатель VI века Нефалий Александрийский - 3. Церковный писатель VI века Иоанн Скифопольский - 4. Обзор иконоборческого периода - 5. Святитель Герман I Константинопольский - 6. Преподобный Иоанн Дамаскин - 7. Георгий Кипрский - 8. Преподобный Феодор Студит - 9. Святитель Никифор Константинопольский

РАЗДЕЛ II. ОЧЕРКИ ПО ЦЕРКОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ СРЕДНЕВИЗАНТИЙСКОГО ПЕРИОДА (ІХ-ХШ ВВ.)

1. Средневизантийские отцы Церкви и церковные писатели - 2. Святитель Фотий Константинопольский - 3. Преподобный Симеон Новый Богослов - 4. Путь христианского любомудрия: Михаил Пселл - 5. Путь христианского любомудрия: преподобный Никита Стифат

РАЗДЕЛ III. ОЧЕРКИ ПО ЦЕРКОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ ПОЗДНЕВИЗАНТИЙСКОГО ПЕРИОДА (ХІІІ-ХѴ ВВ.)

1. Обзор поздневизантийского периода - 2. Святитель Феолипт Филадельфийский - 3. Как богатые пытаются войти в Царство Небесное (Ирина Хумнена Палеологиня, в монашестве Евлогия) - 4. Трактат «Метод священной молитвы и внимания» и его место в традиции исихазма - 5. Метод священной молитвы и внимания (Перевод А. И. Сидорова) - 6. Преподобный Григорий Синаит - 7. Святитель Григорий Палама - 8. Давид Дисипат - 9. Святой Николай Кавасила - 10. Святитель Марк Ефесский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ - ДВА МОНОФИЗИТСКИХ БОГОСЛОВА: СЕВИР АНТИОХИЙСКИЙ И ФИЛОКСЕН МАББУГСКИЙ

1. Севир Антиохийский - 2. Филоксен Маббугский - 3. Заключение

Указатель цитат из Священного Писания

Ветхий Завет - Новый Завет

Именной указатель

Древние авторы и исторические лица - Современные авторы и исторические лица - Современные авторы (латинский алфавит)

