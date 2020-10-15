Сидур для женщин
Я хочу обратиться к женщинам: пусть Святой Благословенный услышит ваши ежедневные молитвы, обращенные к Нему. Пусть будет много добра, любви, здоровья, духовного и материального роста у вас и у вашей семьи! Пусть наш скромный труд поможет приобщить к Торе и мицвот как можно больше еврейских сердец и мы вместе приблизим скорейший приход нашего праведного царя Машияха и увидим отстроенный Третий Храм!
Бейт Малкиэль - Сидур для женщин - Сокровищница уникальных молитв
Издание второе Нью Йорк Сиван 5778 г - 437 с.
Бейт Малкиэль - Сидур для женщин - Сокровищница уникальных молитв
- Утренние молитвы
- Тикун Хацот
- Молитва об ускорении Избавления
- Патах Элияу
- Жертвоприношение Ицхака
- Утреняя молитва "Слушай, Израиль!" ("Шема, Исраэль!") на будни и субботу
- Каждодневная Молитва Шмоне Эсре (Амида)
- Чтение"Шема, Исраэль!" перед сном
- Законы благословений на еду
- Благословения перед едой
- Различные благословения
- Благословение после еды с хлебом
- Благословение после еды"Меэн Шалош"
- Благословение после еды"Боре Нэфашот"
- Порядок молитв и благословений в Субботу
- Благословение на зажигание свечей
- Арвит в будни и в Субботу
- Чтение"Шема , Исраэль!" вечером в будни и Субботу
- Вечерняя молитва Шмоне Эсре (Амида) в Субботу
- Кидуш в пятницу вечером 166
- Утренняя молитва Шмоне Эсре (Амида) в Субботу
- Молитва Мусаф в Субботу и в субботу Рош Ходеш
- Молитва Минха в Субботу
- Алель на Рош Ходеш и праздники
- Мусаф на Рош Ходеш
- Перек шира
- Просьба после прочтения Перек Шира
- Тикун аклали
- Песнь Песней
- Чистота семейной жизни
- Дорожная молитва
- Тот, кто был в опасности
- Порядок установления мезузы
- Нишмат коль хай
Сгулот
- Сегулот на пропитание
- Глава"О мане"
- Молитва с просьбой о заработках и пропитании
- Молитва о пропитании в"Шмонэ-Эсрэ"
- Молитва о пропитании раби Шломо Алькавица
- Перед проведением переговоров
- Молитва с просьбой об удаче
- Сегула для пропитания и заработков
- Молитва к Всевышнему с просьбой найти хорошую супругу
- Еще одна молитва о хорошем супружестве
- Молитва к Всевышнему с просьбой найти хорошего супруга
- Молитва жениха в день свадьбы
- Молитва невесты в день свадьбы
- Молитва жены за благополучие мужа
- Молитва женщины после зажигания свечей
- Порядок отделения халы
- Молитва с просьбой о потомстве
- Молитва во время беременности
- Разные сегулот, связанные с родами
- Сегула на любое время с просьбой о ребенке
- Молитва о детях
- Молитва отцов о детях
- Послание Рамбана сыну
- Молитва об удаче в Торе
- Молитва детей за родителей
- Молитва о здоровье
- Молитва о продлении лет
- Молитва о больном
- Молитва при ожоге огнем или кипятком
- Молитва от всех бед
- Молитва об удаче
- Молитва от дурного глаза
- Молитва от дурного глаза, составленная Элиэзером Папа
- Древняя молитва от дурного глаза
- Сегула для защиты и удачи
- Слова, спасающие от любой беды
- Сегула Святого Йеуды
- Сегулот для охраны в пути
- Дорожная молитва
- Молитва для узника тюрьмы
- Молитва, чтобы снискать расположение
- Сегула раби Леви Ицхака из Бердичева
- Сегулот на исходе субботы
- Сегула, чтобы отыскать потерю
- Сегула для того, кто ищет квартиру
Спасибо. Замечательный Сидур