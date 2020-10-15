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Сидур для женщин

Сидур для женщин
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience, Liturgical Books
Я хочу обратиться к женщинам: пусть Святой Благословенный услышит ваши ежедневные молитвы, обращенные к Нему. Пусть будет много добра, любви, здоровья, духовного и материального роста у вас и у вашей семьи! Пусть наш скромный труд поможет приобщить к Торе и мицвот как можно больше еврейских сердец и мы вместе приблизим скорейший приход нашего праведного царя Машияха и увидим отстроенный Третий Храм!

Бейт Малкиэль - Сидур для женщин - Сокровищница уникальных молитв

Издание второе Нью Йорк Сиван 5778 г - 437 с.

Бейт Малкиэль - Сидур для женщин - Сокровищница уникальных молитв

  • Утренние молитвы
  • Тикун Хацот
  • Молитва об ускорении Избавления
  • Патах Элияу
  • Жертвоприношение Ицхака
  • Утреняя молитва "Слушай, Израиль!" ("Шема, Исраэль!") на будни и субботу
  • Каждодневная Молитва Шмоне Эсре (Амида)
  • Чтение"Шема, Исраэль!" перед сном
  • Законы благословений на еду
  • Благословения перед едой
  • Различные благословения
  • Благословение после еды с хлебом
  • Благословение после еды"Меэн Шалош"
  • Благословение после еды"Боре Нэфашот"
  • Порядок молитв и благословений в Субботу
  • Благословение на зажигание свечей
  • Арвит в будни и в Субботу
  • Чтение"Шема , Исраэль!" вечером в будни и Субботу
  • Вечерняя молитва Шмоне Эсре (Амида) в Субботу
  • Кидуш в пятницу вечером 166
  • Утренняя молитва Шмоне Эсре (Амида) в Субботу
  • Молитва Мусаф в Субботу и в субботу Рош Ходеш
  • Молитва Минха в Субботу
  • Алель на Рош Ходеш и праздники
  • Мусаф на Рош Ходеш
  • Перек шира
  • Просьба после прочтения Перек Шира
  • Тикун аклали
  • Песнь Песней
  • Чистота семейной жизни
  • Дорожная молитва
  • Тот, кто был в опасности
  • Порядок установления мезузы
  • Нишмат коль хай
Сгулот
  • Сегулот на пропитание
  • Глава"О мане"
  • Молитва с просьбой о заработках и пропитании
  • Молитва о пропитании в"Шмонэ-Эсрэ"
  • Молитва о пропитании раби Шломо Алькавица
  • Перед проведением переговоров
  • Молитва с просьбой об удаче
  • Сегула для пропитания и заработков
  • Молитва к Всевышнему с просьбой найти хорошую супругу
  • Еще одна молитва о хорошем супружестве
  • Молитва к Всевышнему с просьбой найти хорошего супруга
  • Молитва жениха в день свадьбы
  • Молитва невесты в день свадьбы
  • Молитва жены за благополучие мужа
  • Молитва женщины после зажигания свечей
  • Порядок отделения халы
  • Молитва с просьбой о потомстве
  • Молитва во время беременности
  • Разные сегулот, связанные с родами
  • Сегула на любое время с просьбой о ребенке
  • Молитва о детях
  • Молитва отцов о детях
  • Послание Рамбана сыну
  • Молитва об удаче в Торе
  • Молитва детей за родителей
  • Молитва о здоровье
  • Молитва о продлении лет
  • Молитва о больном
  • Молитва при ожоге огнем или кипятком
  • Молитва от всех бед
  • Молитва об удаче
  • Молитва от дурного глаза
  • Молитва от дурного глаза, составленная Элиэзером Папа
  • Древняя молитва от дурного глаза
  • Сегула для защиты и удачи
  • Слова, спасающие от любой беды
  • Сегула Святого Йеуды
  • Сегулот для охраны в пути
  • Дорожная молитва
  • Молитва для узника тюрьмы
  • Молитва, чтобы снискать расположение
  • Сегула раби Леви Ицхака из Бердичева
  • Сегулот на исходе субботы
  • Сегула, чтобы отыскать потерю
  • Сегула для того, кто ищет квартиру

Бейт Малкизль - Сидур для женщин - Сокровищница уникальных молитв - Молитва

Братьев, подобного мне, поставит тебе Господь, твой Бог, - слушайте его". "Речные потоки обрадуют город Б-га, святость обители Всевышнего". "Так, словно стадо, вел Ты Свой народ рукой Моше и Аарона". "На глазах их отцов Он сотворил чудо в стране Египта, на поле Цоан". "Окропила я свою постель миррой и корицей". "Свеча Г -с пода - душа человека, Он сведущ во всех внутренних тайниках". "Сотовый мед, невеста, сочится с твоих губ; на твоем языке - мед и молоко, аромат твоей одежды - как запах Ливана". "Спасайтесь из Вавилона - и из страны Касдим выходите; и станьте первыми перед стадом". "Лучники, метатели камней справа и слева, стрел из лука, - они из братьев Шауля, биньяминиты.
Views 1 926
Rating 4.9 / 5
Added 15.10.2020
Author brat Vital
Rate this publication:
4.9/5 (5)

Comments (1 comment)

K
kino511 5 years ago

Спасибо. Замечательный Сидур

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