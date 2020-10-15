Я хочу обратиться к женщинам: пусть Святой Благословенный услышит ваши ежедневные молитвы, обращенные к Нему. Пусть будет много добра, любви, здоровья, духовного и материального роста у вас и у вашей семьи! Пусть наш скромный труд поможет приобщить к Торе и мицвот как можно больше еврейских сердец и мы вместе приблизим скорейший приход нашего праведного царя Машияха и увидим отстроенный Третий Храм!

Бейт Малкиэль - Сидур для женщин - Сокровищница уникальных молитв

Издание второе Нью Йорк Сиван 5778 г - 437 с.

Бейт Малкиэль - Сидур для женщин - Сокровищница уникальных молитв

Утренние молитвы

Тикун Хацот

Молитва об ускорении Избавления

Патах Элияу

Жертвоприношение Ицхака

Утреняя молитва "Слушай, Израиль!" ("Шема, Исраэль!") на будни и субботу

Каждодневная Молитва Шмоне Эсре (Амида)

Чтение"Шема, Исраэль!" перед сном

Законы благословений на еду

Благословения перед едой

Различные благословения

Благословение после еды с хлебом

Благословение после еды"Меэн Шалош"

Благословение после еды"Боре Нэфашот"

Порядок молитв и благословений в Субботу

Благословение на зажигание свечей

Арвит в будни и в Субботу

Чтение"Шема , Исраэль!" вечером в будни и Субботу

Вечерняя молитва Шмоне Эсре (Амида) в Субботу

Кидуш в пятницу вечером 166

Утренняя молитва Шмоне Эсре (Амида) в Субботу

Молитва Мусаф в Субботу и в субботу Рош Ходеш

Молитва Минха в Субботу

Алель на Рош Ходеш и праздники

Мусаф на Рош Ходеш

Перек шира

Просьба после прочтения Перек Шира

Тикун аклали

Песнь Песней

Чистота семейной жизни

Дорожная молитва

Тот, кто был в опасности

Порядок установления мезузы

Нишмат коль хай

Сгулот

Сегулот на пропитание

Глава"О мане"

Молитва с просьбой о заработках и пропитании

Молитва о пропитании в"Шмонэ-Эсрэ"

Молитва о пропитании раби Шломо Алькавица

Перед проведением переговоров

Молитва с просьбой об удаче

Сегула для пропитания и заработков

Молитва к Всевышнему с просьбой найти хорошую супругу

Еще одна молитва о хорошем супружестве

Молитва к Всевышнему с просьбой найти хорошего супруга

Молитва жениха в день свадьбы

Молитва невесты в день свадьбы

Молитва жены за благополучие мужа

Молитва женщины после зажигания свечей

Порядок отделения халы

Молитва с просьбой о потомстве

Молитва во время беременности

Разные сегулот, связанные с родами

Сегула на любое время с просьбой о ребенке

Молитва о детях

Молитва отцов о детях

Послание Рамбана сыну

Молитва об удаче в Торе

Молитва детей за родителей

Молитва о здоровье

Молитва о продлении лет

Молитва о больном

Молитва при ожоге огнем или кипятком

Молитва от всех бед

Молитва об удаче

Молитва от дурного глаза

Молитва от дурного глаза, составленная Элиэзером Папа

Древняя молитва от дурного глаза

Сегула для защиты и удачи

Слова, спасающие от любой беды

Сегула Святого Йеуды

Сегулот для охраны в пути

Дорожная молитва

Молитва для узника тюрьмы

Молитва, чтобы снискать расположение

Сегула раби Леви Ицхака из Бердичева

Сегулот на исходе субботы

Сегула, чтобы отыскать потерю

Сегула для того, кто ищет квартиру

Бейт Малкизль - Сидур для женщин - Сокровищница уникальных молитв - Молитва

Братьев, подобного мне, поставит тебе Господь, твой Бог, - слушайте его". "Речные потоки обрадуют город Б-га, святость обители Всевышнего". "Так, словно стадо, вел Ты Свой народ рукой Моше и Аарона". "На глазах их отцов Он сотворил чудо в стране Египта, на поле Цоан". "Окропила я свою постель миррой и корицей". "Свеча Г -с пода - душа человека, Он сведущ во всех внутренних тайниках". "Сотовый мед, невеста, сочится с твоих губ; на твоем языке - мед и молоко, аромат твоей одежды - как запах Ливана". "Спасайтесь из Вавилона - и из страны Касдим выходите; и станьте первыми перед стадом". "Лучники, метатели камней справа и слева, стрел из лука, - они из братьев Шауля, биньяминиты.