С благодарностью Всевышнему за Его безграничную любовь к еврейскому народу моя душа радуется выходу в свет сидура Тефилат Азария, составленного согласно многовековой традиции евреев общин Востока.

Повествует Талмуд в трактате Брахот: «Молитвы установили наши праотцы». Авраам установил утреннюю молитву Шахарит. Он озарил всё Творение совершенной верой в единого Бога — и потому установил молитву в час, когда над землей восходит солнце. Ицхак установил дневную молитву Минха. Он продолжил путь своего отца Авраама, последовал путем веры, и этому соответствует дневная молитва. Яаков установил вечернюю молитву Арвит. На его долю выпали многочисленные трудности, но он выстоял во всех испытаниях, которые только придали ему сил. Он установил вечернюю молитву — чтобы показать всем своим потомкам: даже когда мир окутан тьмой и мраком, можно приблизиться к Всевышнему и раскрыть в мире высший Божественный свет.

Настоящая жизнь, полная радости и света, когда в душе еврея царит гармония, возможна только с молитвой. Если младенец с самого рождения слышит возвышенные слова сидура — упрочается его связь с Всевышним. И тогда он становится частью своего народа и не будет одинок в этом мире. Все его потомки удостоятся защиты Господа и Его благословения в заслугу его молитвы и веры.

Сидур Тефилат Азария

Издательство Община горских евреев

Москвы «Байт Сфаради», 2020. - 1068 с.

Сидур Тефилат Азария - Содержание

История сидура и его значение

Молитва перед зажиганием свечей 26 Ияра

Утренние благословения

Законы цицит

Порядок наложения тефилин

”Шахарит” (утренняя молитва)

Тринадцать главных принципов иудаизма

Десять напоминаний

Молитва для увидевшего плохой сон

Молитва о заработке и пропитании

Молитва от дурного глаза и о выздоровлении

”Петихат ЭлияЬу канави”

”Минха” (послеполуденная молитва)

Зойар ”Амар Риби Аба”

”Арвит” (вечерняя молитва) в будни и на исходе субботы

Отсчет 49 дней Омера

Благословениелуны

Молитва, произносимая перед сном

”Эрув тавшилин”

Зажигание субботних и праздничных свечей

Песнь Песней

”Сэдер кабалат Шабат” (встреча субботы)

”Арвит” (вечерняя молитва) в субботние и праздничные дни

Проведение субботнего вечера

”Кидуш” (освящение) субботнего вечера

Вечерний ”Кидуш” накануне праздников

ЗоЬар первой субботней трапезы

”Биркат Ъамазон” (благословение после трапезы)

Благословения перед приемом пищи и напитков

”Меэн шалош” (завершающее ”тройное” благословение)

Хвалебные благословения

”Шахарит” (утренняя молитва) в субботние и праздничные дни

Благословение на свиток Торы

”Биркат Ъагомэль” (молитва благодарности)

Благословение на чтение Ьафтары

Молитва за новорожденную девочку и наречение имени девочки.

Молитва, которую читают для жениха после чтения Торы

Объявление нового месяца

Напоминание о посте

”Мусаф”(дополнительнаямолитва)вСубботуивначалемесяца

”Мусаф” (дополнительная молитва) в праздники

”Кидуш” (освящение) субботнего дня

”Кидуш” (освящение) праздничного дня

ЗоЬар второй трапезы

”Минха” в субботние и праздничные дни

Третья суботняя трапеза

ЗоЬар третьей субботней трапезы

”Ьавдала” - порядок завершения Субботы и праздников

Четвертая трапеза

”Йалель” (восхваление Всевышнего)

”Мусаф” (дополнительная молитва) в начале месяца

Ханука

Пурим

Благословение деревьев

Порядок обрезания

Порядок выкупа первенца

Обручение и бракосочетание

Величие старости

Исповедальная молитва для больного 94

Благословение после еды в доме скорбящих по умершему

Утешение скорбящего

”Йашкавот” - молитва задуши покойных

Отделение ”халы”

Окунание женщины в микве

Окунание посуды в микву

Мезуза

Строительство ограды

Проводы в дальний путь

Молитва в пути

Молитва в самолете

Кадиш ”Аль Йисраэль”

Порядок общественных постов

Чтение Торы в дни общественных постов

Чтение Торы в понедельник и четверг и в ”Минху” в Субботу

Чтение Торы в начале месяца

Сидур Тефилат Азария – О еврейской молитве

В ваших руках сидур, по которому весь наш народ молится на протяжении уже более 25 веков! Его составили люди Великого собрания в Вавилонском изгнании после разрушения Первого Иерусалимского Храма. Еврейский молитвенник — это сложнейший механизм, позволяющий нам излить свое сердце Творцу мироздания в той форме, чтобы наши слова были приняты на Небесах. Однако для действенности нашей молитвы от нас требуется возвышенное намерение.

Молитва устраняет завесу, разделяющую Творца и Его Творение. Царь Давид « ־־помазанник Бога Яакова и автор прекрасных песен Израиля» — проложил нам путь для молитвы, устраняющей нечистые оболочки. Такими словами говорит о себе царь Давид: «...а я — молитва» (Теилим 109:4). Молитва была перманентным состоянием царя Израиля, в результате чего он удостоился заложить основу Храма — Обители Божественного присутствия в нижнем мире. При каких условиях Всевышний внемлет нашей молитве? — «А я — молитва моя Тебе, Господь, в пору благоволения...» (Теилим 69:14).

Мудрецы Тайного учения сообщают нам, что «пора благоволения» наступает, когда в результате праведности человека его молитва осуществляет связь между нижним и высшими мирами и пробуждает милосердие Творца к Его творениям на земле.XIII Для этого в поисках Бога нам необходимо пройти сквозь завесу тьмы, облачности и тумана, скрывающую Творца от населяющих нижний мир. И если мы это сделаем и Божественность раскроется перед нашими глазами, изменится вся наша жизнь и молитва начнет работать.

Тайное учение повествует об особенностях молитвы лани, которая никогда не остается без ответа, разъясняя слова Священного Писания: «Как лань стремится к руслам вод, так душа моя стремится к Тебе, Бог!» (Теилим 42:2). Сказано в книге Зоар: «Одна лань существует на земле, в заслугу которой Всевышний дает миру всё изобилие. В час ее мольбы Всевышний слышит и принимает ее молитву. И когда мир нуждается в милосердии ־־в воде, лань поднимает свой голос, и Всевышний принимает ее молитву и милует всё Творение» (Зоар, часть 2).

Мидраш помогает нам понять эти сокровенные слова Тайного учения: «У лани узкое чрево, и она не может разродиться без посторонней помощи. Но кто ей может в этом помочь? — Змея! Змея жалит лань, и она освобождается от своего бремени. Но как лани встретить змею в лесной чаще? — Об этом она постоянно молится!» Продолжает Мидраш: «В годину засухи все звери леса собираются вместе, чтобы просить Бога о милосердии, и просят лань возглавить их молитву, поскольку она к этому привычна. И тогда лань, забыв про свои личные проблемы, возносит Господу молитву за нужды всех зверей леса». Именно это сказал царь Давид: «Как лань (мужского рода) (она) стремится к руслам вод, так душа моя стремится к Тебе, Бог!» (Теилим 42:2).

Если мы обращаемся к Всевышнему, поставив во главу угла потребности всего народа Израиля, а не свои собственные, Творец принимает нашу молитву и она оказывается действенной. Для этого в первую очередь мы должны понимать, к кому мы обращаемся в молитве: «Представлю Господа перед собой всегда, ибо Он справа от меня, я не пошатнусь» (Теилим 16:8).