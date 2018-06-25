Сидур — "Порядок [молитв]" — концентрирует в себе традицию тысячелетней еврейской истории. Сидур сопровождал по жизни каждого еврея: глав общин и простолюдинов, знатоков Торы и тех, кто успел окончить лишь несколько классов "хедера". Сидур обычно был первой книгой, по которой еврей учился читать — и, вместе с тем, он является одним из важнейших элементов еврейского наследия.

Сидур издавался и переиздавался бесчисленное множество раз, но все классические издания были рассчитаны на людей, достаточно хорошо знакомых с Сидуром, — а таковыми были все евреи всего сто лет назад; поэтому в классических изданиях обычно все пояснения к молитвам были приведены очень кратко. В последние десятилетия вышли в свет несколько современных изданий Сидура, из которых наиболее значительными являются "Ринат Исраэль" (в Израиле) и "Арт Скролл" (в США, с переводом на английский язык и комментарием).

В этих изданиях использован четкий и легко читаемый ивритский шрифт, ясно указаны все названия молитв и их частей, даны подробные пояснения по порядку ведения молитв и т.д., так что даже начинающий читатель может достаточно свободно найти в Сидуре нужное место. К сожалению, до сих пор все издания Сидура с русским переводом выпускались как обычные, т.е. классические издания, что сильно затрудняло для начинающих пользование Сидуром.

Редакция Маханаим, понимая необходимость в новом Сидуре с русским переводом, отвечающим современным требованиям, выполнила эту работу. Вот уже более двадцати лет он выходит большим тиражом и пользуется большим спросом и уважением. Мы пытались сделать наше издание Сидура как можно более удобным как для человека, впервые вошедшего в синагогу, так и для того, кто ежедневно Сидуром пользуется.

Поэтому, с одной стороны, он содержит детальные указания для начинающих, а с другой — включает практически все еврейские молитвы и благословения с подробными комментариями. В данном Сидуре есть два вида комментариев. Технический комментарий печатается курсивом в тексте Сидура. Он объясняет, когда, кто и каким образом читает данный раздел молитвы. Пояснения же к самому тексту, помещенные под чертой внизу страницы, объясняют смысл молитв, историю их написания, роль в еврейской литургии и преследуют цель помочь читателю прочувствовать молитву и войти в ее мир.

Более полно история и структура молитвы, а также общефилософские вопросы обсуждаются во Введении. Внизу страницы находятся также ссылки на отрывки из ТаНаХа (Библии) или Талмуда, процитированные в молитве. Список используемых нами названий книг ТаНаХа см. в конце Глоссария, на стр. 686. Если фрагмент молитвы является парафразой, т. е. цитата несколько изменена по сравнению с оригиналом, то ссылка помечена буквами "Ср." ("сравни").

В некоторых случаях, кроме перевода, мы даем также и транскрипцию ивритского текста. Мы сделали это в тех местах, которые, согласно нашему опыту, являются особенно важными для начинающих. Транслитерации "Кадиш Ятом", произносимого скорбящими в различные моменты молитвы, а также "Изкора" (поминовения душ покойных родителей) и молитвы "Шма Исраэль" помещены в конце книги.

Сидур – Врата молитвы – Сфарад

Под редакцией – Пинхаса Полонского

Издательство – Маханаим – 815 с.

Иерусалим – 2015 г.

ISBN 965-464-001-5

Сидур – Врата молитвы – Сфарад – Содержание

Введение

Глава 1. Общий подход к молитве

Глава 2. Философия молитвы

Глава 3. История и структура молитв

Глава 4. Законы молитвы

Раздел 1. Утренняя молитва

Раздел 2. Благословения

Раздел 3. ”Минха” и ”Маарив”

Раздел 4. Вечер субботы

Раздел 5. Утро субботы

Раздел 6. ”Минха” и завершение субботы

Раздел 7. Рош Ходеш

Раздел 8. ”Шалош регалим” (Песах, Шавуот, Суккот)

Раздел 9. Дни благодарности (Ханука, Пурим, День Независимости, День Освобождения Иерусалима)

Дополнения

Порядок молитв на различные дни года

Таблицы чтения торы и ״ hафтары ״

hафтары Глоссарий

Транслитерация "Кадишятом”

Транслитерация ״ Изкор ״

Изкор Транслитерация "Шма Исраэль"

Сидур – Врата молитвы – Сфарад – Утро Субботы

Благодарите Господа, взывайте к Имени Его, повествуйте народам о деяниях Его. Пойте Ему, воспевайте Его, рассказывайте обо всех чудесах Его. Гордитесь святым Именем Его; да возрадуется сердце ищущих Господа! Доискивайтесь Господа и проявлений силы Его ; постоянно ищите Лица Его. Помните о чудесах, которые Он сотворил, о знамениях и о приговорах уст Его. Потомки Израиля, раба Его, сыновья Яакова, Его избранники! Помните, что Он, Господь, - Бог наш, по всей земле действуют законы Его. Помните вечно о союзе с Ним - о * * слове, заповеданном тысяче поколений. Завет заключил Он с Авраамом и клятву дал Ицхаку, установил законом Яакову, для Израиля - союзом вечным, сказав: ” Тебе отдам Я землю Ханаан; она - наследственный удел ваш”.

Когда были вы малочисленны и скитались от племени к племени, между царствами других народов, то не позволял Он ни- кому притеснять вас и предостерегал царей: ”Не трогайте помазанных Мною и пророкам Моим не причиняйте зла”. Посему воспевайте Господа по всей земле, изо дня в день возвещайте о спасении Его. Рассказывайте народам о славе Его, всем племенам - о Его чудесах; ибо велик Господь и прославлен, трепещут пред Ним все небесные силы. Божества народов всего лишь идо- лы; Господь же - Создатель небес. Сияние и великолепие - перед Ним, могущество и радость - в месте обитания Его. Воспевайте Господа, семьи народов, воспевайте славу и могущество Его, воспевайте славу Имени Его.

Возьмите приношение свое и предстаньте пред Лицом Его, поклонитесь Господу в великолепном Святилище Его. Трепещи пред Ним, вся земля, и тогда утвердит Он мир неколебимо. Тогда возрадуются небеса, и возликует земля, и скажут народы: ”Господь воцарился!” И зашумит море со всем, что наполняет его, и возликует поле и все, что в нем. И петь будут деревья лесные пред Господом, когда придет Он судить землю. Благодарите Гос- пода, ибо Он добр, ибо вечна милость Его. И говорите: ”Спаси нас, Бог, Избавитель наш, и собери нас, и освободи от ига народов; и вознесем мы благодарность святому Имени Твоему, гордясь Твоими славными деяниями”. Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века! - И сказал весь народ: ”Амен, и хвала Господу”.

Превознесите Господа, Бога нашего, и поклонитесь у подножия Его, ибо свят Он. Превознесите Господа, Бога нашего, и поклонитесь на Святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш. Ибо Он, милосердный, простит злодеяние и не погубит, и отведет гнев Свой, и не обрушит всю ярость Свою. Не лишай же меня, Господь, милосердия Твоего; любовь Твоя и верность да хранят меня всегда! Вспомни милость Свою и любовь, ибо они извечны. Воздайте мощь Богу; Его Величие простерто над Израилем, и Его мощь в облаках. Храм Твой, Бог Израиля, внушает трепет, Ты наделяешь мощью и силой народ. Господь, Бог возмездия, яви Себя! Вое- стань, Судья земли, и воздай горденам по заслугам. Наше спасение - от Господа; да пребудет на народе Твоем благословение Твое вечно!

Господь Воинств с нами; Бог Яакова - наш оплот вовеки. Господь Воинств! Счастлив человек, полагающийся на Тебя! Господь, спаси нас! Царь, ответь нам в день, когда мы взываем к Тебе! Спаси народ Свой и благослови Свое наследие, и веди его, и заботься о нем вовеки! Душа наша надеется на Господа, Он - наша поддержка и защита. Ведь Ему возрадуются наши сердца, ведь мы полагаемся на Его святое Имя. Да будет милость Твоя, Господь, с нами, как того мы ожидаем от Тебя! Яви нам, Господь, милость Свою, и спасение Свое пошли нам. Встань на помощь нам, освободи нас по милости Своей. ”Я, Господь, Бог твой, Который вывел тебя из страны Египетской; умножай просьбы свои - Я исполню их”. Счастлив народ, чей удел таков; счастлив народ, чей Бог - Господь. И я полагался на милость Твою; возрадуется сердце мое спасению, посланному Тобой; буду воспевать я Господа, ибо Он облагодетельствовал меня.