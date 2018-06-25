Сидур – Врата молитвы – Сфарад
Сидур — "Порядок [молитв]" — концентрирует в себе традицию тысячелетней еврейской истории. Сидур сопровождал по жизни каждого еврея: глав общин и простолюдинов, знатоков Торы и тех, кто успел окончить лишь несколько классов "хедера". Сидур обычно был первой книгой, по которой еврей учился читать — и, вместе с тем, он является одним из важнейших элементов еврейского наследия.
Сидур издавался и переиздавался бесчисленное множество раз, но все классические издания были рассчитаны на людей, достаточно хорошо знакомых с Сидуром, — а таковыми были все евреи всего сто лет назад; поэтому в классических изданиях обычно все пояснения к молитвам были приведены очень кратко. В последние десятилетия вышли в свет несколько современных изданий Сидура, из которых наиболее значительными являются "Ринат Исраэль" (в Израиле) и "Арт Скролл" (в США, с переводом на английский язык и комментарием).
В этих изданиях использован четкий и легко читаемый ивритский шрифт, ясно указаны все названия молитв и их частей, даны подробные пояснения по порядку ведения молитв и т.д., так что даже начинающий читатель может достаточно свободно найти в Сидуре нужное место. К сожалению, до сих пор все издания Сидура с русским переводом выпускались как обычные, т.е. классические издания, что сильно затрудняло для начинающих пользование Сидуром.
Редакция Маханаим, понимая необходимость в новом Сидуре с русским переводом, отвечающим современным требованиям, выполнила эту работу. Вот уже более двадцати лет он выходит большим тиражом и пользуется большим спросом и уважением. Мы пытались сделать наше издание Сидура как можно более удобным как для человека, впервые вошедшего в синагогу, так и для того, кто ежедневно Сидуром пользуется.
Поэтому, с одной стороны, он содержит детальные указания для начинающих, а с другой — включает практически все еврейские молитвы и благословения с подробными комментариями. В данном Сидуре есть два вида комментариев. Технический комментарий печатается курсивом в тексте Сидура. Он объясняет, когда, кто и каким образом читает данный раздел молитвы. Пояснения же к самому тексту, помещенные под чертой внизу страницы, объясняют смысл молитв, историю их написания, роль в еврейской литургии и преследуют цель помочь читателю прочувствовать молитву и войти в ее мир.
Более полно история и структура молитвы, а также общефилософские вопросы обсуждаются во Введении. Внизу страницы находятся также ссылки на отрывки из ТаНаХа (Библии) или Талмуда, процитированные в молитве. Список используемых нами названий книг ТаНаХа см. в конце Глоссария, на стр. 686. Если фрагмент молитвы является парафразой, т. е. цитата несколько изменена по сравнению с оригиналом, то ссылка помечена буквами "Ср." ("сравни").
В некоторых случаях, кроме перевода, мы даем также и транскрипцию ивритского текста. Мы сделали это в тех местах, которые, согласно нашему опыту, являются особенно важными для начинающих. Транслитерации "Кадиш Ятом", произносимого скорбящими в различные моменты молитвы, а также "Изкора" (поминовения душ покойных родителей) и молитвы "Шма Исраэль" помещены в конце книги.
Сидур – Врата молитвы – Сфарад
Под редакцией – Пинхаса Полонского
Издательство – Маханаим – 815 с.
Иерусалим – 2015 г.
ISBN 965-464-001-5
Сидур – Врата молитвы – Сфарад – Содержание
- Введение
- Глава 1. Общий подход к молитве
- Глава 2. Философия молитвы
- Глава 3. История и структура молитв
- Глава 4. Законы молитвы
- Раздел 1. Утренняя молитва
- Раздел 2. Благословения
- Раздел 3. ”Минха” и ”Маарив”
- Раздел 4. Вечер субботы
- Раздел 5. Утро субботы
- Раздел 6. ”Минха” и завершение субботы
- Раздел 7. Рош Ходеш
- Раздел 8. ”Шалош регалим” (Песах, Шавуот, Суккот)
- Раздел 9. Дни благодарности (Ханука, Пурим, День Независимости, День Освобождения Иерусалима)
- Дополнения
- Порядок молитв на различные дни года
- Таблицы чтения торы и ״hафтары״
- Глоссарий
- Транслитерация "Кадишятом”
- Транслитерация ״Изкор״
- Транслитерация "Шма Исраэль"
Сидур – Врата молитвы – Сфарад – Утро Субботы
Благодарите Господа, взывайте к Имени Его, повествуйте народам о деяниях Его. Пойте Ему, воспевайте Его, рассказывайте обо всех чудесах Его. Гордитесь святым Именем Его; да возрадуется сердце ищущих Господа! Доискивайтесь Господа и проявлений силы Его ; постоянно ищите Лица Его. Помните о чудесах, которые Он сотворил, о знамениях и о приговорах уст Его. Потомки Израиля, раба Его, сыновья Яакова, Его избранники! Помните, что Он, Господь, - Бог наш, по всей земле действуют законы Его. Помните вечно о союзе с Ним - о * * слове, заповеданном тысяче поколений. Завет заключил Он с Авраамом и клятву дал Ицхаку, установил законом Яакову, для Израиля - союзом вечным, сказав: ” Тебе отдам Я землю Ханаан; она - наследственный удел ваш”.
Когда были вы малочисленны и скитались от племени к племени, между царствами других народов, то не позволял Он ни- кому притеснять вас и предостерегал царей: ”Не трогайте помазанных Мною и пророкам Моим не причиняйте зла”. Посему воспевайте Господа по всей земле, изо дня в день возвещайте о спасении Его. Рассказывайте народам о славе Его, всем племенам - о Его чудесах; ибо велик Господь и прославлен, трепещут пред Ним все небесные силы. Божества народов всего лишь идо- лы; Господь же - Создатель небес. Сияние и великолепие - перед Ним, могущество и радость - в месте обитания Его. Воспевайте Господа, семьи народов, воспевайте славу и могущество Его, воспевайте славу Имени Его.
Возьмите приношение свое и предстаньте пред Лицом Его, поклонитесь Господу в великолепном Святилище Его. Трепещи пред Ним, вся земля, и тогда утвердит Он мир неколебимо. Тогда возрадуются небеса, и возликует земля, и скажут народы: ”Господь воцарился!” И зашумит море со всем, что наполняет его, и возликует поле и все, что в нем. И петь будут деревья лесные пред Господом, когда придет Он судить землю. Благодарите Гос- пода, ибо Он добр, ибо вечна милость Его. И говорите: ”Спаси нас, Бог, Избавитель наш, и собери нас, и освободи от ига народов; и вознесем мы благодарность святому Имени Твоему, гордясь Твоими славными деяниями”. Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века! - И сказал весь народ: ”Амен, и хвала Господу”.
Превознесите Господа, Бога нашего, и поклонитесь у подножия Его, ибо свят Он. Превознесите Господа, Бога нашего, и поклонитесь на Святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш. Ибо Он, милосердный, простит злодеяние и не погубит, и отведет гнев Свой, и не обрушит всю ярость Свою. Не лишай же меня, Господь, милосердия Твоего; любовь Твоя и верность да хранят меня всегда! Вспомни милость Свою и любовь, ибо они извечны. Воздайте мощь Богу; Его Величие простерто над Израилем, и Его мощь в облаках. Храм Твой, Бог Израиля, внушает трепет, Ты наделяешь мощью и силой народ. Господь, Бог возмездия, яви Себя! Вое- стань, Судья земли, и воздай горденам по заслугам. Наше спасение - от Господа; да пребудет на народе Твоем благословение Твое вечно!
Господь Воинств с нами; Бог Яакова - наш оплот вовеки. Господь Воинств! Счастлив человек, полагающийся на Тебя! Господь, спаси нас! Царь, ответь нам в день, когда мы взываем к Тебе! Спаси народ Свой и благослови Свое наследие, и веди его, и заботься о нем вовеки! Душа наша надеется на Господа, Он - наша поддержка и защита. Ведь Ему возрадуются наши сердца, ведь мы полагаемся на Его святое Имя. Да будет милость Твоя, Господь, с нами, как того мы ожидаем от Тебя! Яви нам, Господь, милость Свою, и спасение Свое пошли нам. Встань на помощь нам, освободи нас по милости Своей. ”Я, Господь, Бог твой, Который вывел тебя из страны Египетской; умножай просьбы свои - Я исполню их”. Счастлив народ, чей удел таков; счастлив народ, чей Бог - Господь. И я полагался на милость Твою; возрадуется сердце мое спасению, посланному Тобой; буду воспевать я Господа, ибо Он облагодетельствовал меня.
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