В современном мире сложилось немало способов отъема у людей излишков денег, времени или здоровья. Перед инициативными личностями стоит широкий выбор – вложиться в очередной клон «МММ», купить бузкоины или попытать счастья в онлайн-казино. Но азартных людей отнюдь не большинство, и удовлетворить постоянно растущие потребности охотников за наживой они не могут. Чтобы воспользоваться ресурсами всех остальных, в ход идут иные виды мошенничества, завязанные преимущественно на делах духовных. Они предлагают гораздо более серьезные искушения, нежели шанс заработать миллион на каждую вложенную копейку: здесь и завоевание всего мира, и гарантированное райское блаженство с физическим бессмертием, и божественное знание, и даже возможность переселиться в любой из вымышленных миров.

Повышенная эффективность такого рода методов в первую очередь объясняется присутствием в них определенной идеологии, которая обычно не встречается у простых мошенников. Если организаторам финансовых пирамид или наперсточникам нужны только деньги, то деструктивная идеология предписывает брать от людей все полезное, делая их своими рабами. Вне зоны риска здесь находятся только представители социального дна, которые не имеют ни материальных благ, ни возможности их заработать. В пресловутое Исламское государство выезжали и крупные бизнесмены, и известные спортсмены с учеными, а вот случаи вербовки туда бомжей науке пока неизвестны. Деструктивные идеологии объединяет ряд признаков. Они проповедуют агрессивную нетерпимость к инакомыслящим вплоть до их физического уничтожения (что регулярно реализуется на практике), призывают к разрушению устоявшихся в обществе институтов (в первую очередь – традиционной семьи), склонны к эксплуатации разного рода конспирологических теорий и лженауки в целом. На их основе могут появляться организации, субкультуры, игры и просто некие увлечения. Все вместе они называются деструктивными образованиями.

В деструктивных образованиях можно реализовать любые фантазии. Поклоняться богам из компьютерных сеттингов и даже антропоморфной мышке Гаечке, питаться солнечной энергией и отказываться от воды, резать головы другим и удалять клиторы у себя, создавать гаремы и расплачиваться старыми советскими рублями. И большинство из тех, кто всем этим занимается, не попадают под определение душевнобольных. Реальность по разнообразию причудливых идей уже уверенно обгоняет фантастику, благо и прорывы сущностей из фантастики в наши суровые будни случаются с завидной регулярностью.

Роман Силантьев, Сергей Чекмаев - Деструктология. Как быстро и надежно лишиться денег и здоровья. 10 шагов к успеху

Издательство «Пятый Рим» 2020

Электронное издание

Роман Силантьев, Сергей Чекмаев - Деструктология. Как быстро и надежно лишиться денег и здоровья. 10 шагов к успеху

Введение