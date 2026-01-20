Симеон Афонский - О самом простом
Духовные поучения обычно описывают начальный этап очищения, как выйти из мира страстей. А дальнейший путь — уникален для каждой души, потому что дальше человек встречает все меньше и меньше ориентиров. В этом случае ключевым становится личный контакт с учителем, в котором нечто таинственно передается от души — к душе, или, точнее сказать, от сердца — к сердцу. В духовном контакте или своего рода передаче ориентиров от учителя к ученику мало значения имеют слова, в этом случае не поможет и эрудиция. Такая таинственная передача духовного опыта возможна только готовой, зрелой душе, чуткому смиренному сердцу.
Монах Симеон Афонский – О самом простом – Для взрослых, детей и для тех, кто хочет стать монахом
Москва, 201.0. - 320 с.
ISBN 978-5-7877-0051-0
Монах Симеон Афонский – О самом простом – Для взрослых, детей и для тех, кто хочет стать монахом - Содержание
Глава первая. Для ВЗРОСЛЫХ. О САМОМ ПРОСТОМ
1. Проповедь - 2. О пловце - 3. Заяц и лиса 9 - 4. О раках ю - 5. О простеце и наследстве - 6. Грузовой корабль и акула - 7. О лисе и курятнике - 8. Приятели и автомобиль - 9. Человек и сухое дерево - 10. О правде - 11. Чиновник и смерть - 12. Прохожий и перекресток - 13. Два ворона - 14 .0 предпринимателе - 15. Об охотнике и мишени - 16. Светлячок и бабочка - 17. О дворнике - 18. Об охотнике и его совете - 19. Разбойник и ботинки - 20. О кладе и пруде - 21. О большой рыбе и маленькой - 22. О царстве и его порядках - 23. О дураке - 24.О двух рыбаках - 25. Об умниках - 26.О6 отце и пропавшем сыне - 27. Об иконе и заключенном - 28. Лежебока и аэропорт - 29.0 трех друзьях и обеде - 30.0 больной коленке и враче - 31.О друзьях и закате - 32. Горы и пельмени - 33. Медкомиссия и психиатр - 34. Покупатель и утюг - 35. Скупость и предприниматель - 36. Об источнике и клевете - 37. О пьянице и друзьях - 38.О воде и колодце - 39. Грабитель и добрые дела - 40. О родителях - 41. О русском испанце - 42. Писатели и садовник - 43. Трое друзей и их опыт - 44. Корабль и команда - 45. Горожанин и огород - 46.О больном гриппом и его друге - 47.0 зайце - 48.О разбойниках и новичке - 49. Больной и доктор - 50.0 стоматологе - 51. Соседки и монах - 52. Женщина и исповедь - 53. Больной и таблетки - 54. Человек и мухи - 55. Об обычной жизни и сказке - 56 .О приезжем и Москве - 57. О муже, его жене и думах - 58. Беседы о духовном - 59. Муж и качалка - 60. Мужчина и женщина - 61. Солома и огонь - 62. Рыбак и тигр - 63. Красота и тяжелый груз - 64. Из записок сумасшедшего - 65.О двух соседях - 66. О старушке и жареных семечках - 67. О двух уточках - 68. О муравьях - 69. О каше и времени - 70. Об обиженном приятеле - 71.0 муравьином короле - 72. О старике и долгой жизни - 73. О том, кто не хотел родиться - 74. Две мечты - 75. О яблоке - 76. О льве и цирке - 77. Орел и петухи - 78. Обезьяна и тигр - 79. О друзьях и тормозе - 8о.О женщине-водителе - 81. О человеке и собаке - 82. Подруги и телефон - 83. О бегуне - 84. О6 обидах - 85. О напильнике и свободе - 86. О супруге и монашестве - 87. Разбойник и покаяние - 88. О6 ослике - 89. О воробье - 90. О гранате - 91. О собеседниках - 92. О страданиях - 93- О госте на даче - 94. О больном и лекарствах - 95. О шахматах - 96. О пробке - 97. О преступнике и королеве - 98. Рождество и дорога - 99. Человек и зеркала - юо. О правдивом человеке - 101. О счастье - 102. О мальчике и торте - 103. Паренек и копейка - 104. О воре - 105. От чего зло убегает - 106. О греческом языке - 107. О богослове - 108. О памятнике - 109. Человек и пропасть - 110. Об отшельнике - 111. О благодати - 112. О девочке и маме - 113. Больной и курс очищения - 114. Рыбак и полицейский - 115. О разбойниках и старой сказке - 116. Об удивительном характере - 117. О попытках отдохнуть - 118. О муже и газете - 119. О враче и больных - 120. О путаниках - 121. Охотники и медведь - 122. О некрасивом муже - 123. Колодец - 124. О купании зимой - 125. О друзьях и новостях - 126. О дворнике и начальнике - 127. О добром хозяине и сокровищах - 128. О друзьях и официанте - 129. Все впереди - 130. О молчаливом сердце - 131. О переводе с английского - 132. О путнике и рюкзаке - 133. О картине и критиках - 134. О Василии и Иване - 135- Ученые и крестьяне - 136. Птичка и кот - 137. Змеелов и змея - 138. О камне и привязанности - 139. Слушал Евангелие - 140. О зверях и птицах в клетке - 141. Лиса и курятник - 142. Рыбак и лиса - 143. Друг мышей - 144. Муха - 145. Ничего интересного - 146. Не судьба - 147. Абсолютно здоров - 148. Бог привел - 149. Настоящая дружба - 150. Лекарство - 151. Беседа о жизни - 152. Самоцвет . - 153. Облако - 154. Ветер - 155. Роса - 156. Единое - 157. Снег - 158. Цветы - 159. Звезды - 160. Птицы - 161. Водопады - 162. Прекрасное - Эпилог
Глава вторая. ДЛЯ ДЕТЕЙ. Золотая ниточка
1. О царском сыне - 2. О добрых делах и пуговице - 3. Мальчик и крыса - 4. Рыбак и рубашка - 5. Девушка и мачеха - 6. Мальчик и старинные часы - 7. О юноше и счастливой стране - 8. О двух учениках - 9. Мальчик и Евангелие - 10. О мальчике и его родных - 11. Мальчик и бабушка - 12. О посыльном и царе - 13. Мальчик и очки - 14. О ручейке - 15. Считалочка - 16. Мальчик и гости - 17. Охотник и «Святый Боже» - 18. Трусиха и смельчак - 19. О лягушке и богатстве - 20. Девочка и тетрадь - 21. О птичке в лесу - 22. О6 отце и мальчике - 23. Друзья и обед - 24.О фехтовальщике - 25. О девочке и конфетах - 26 .О Снежиночке - 27. Внук и молоток - 28. Не понимаю, отчего боялся - 29. Мальчик и золотая ниточка - 30. Детское сердце - 31. Младенец и Небеса - 32. Побег - 33. Булава - Эпилог
ГЛАВАТРЕТЬЯ. ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ МОНАХАМИ. Монах и лестница
1. Человек и клад - 2. Старец и монеты - 3. О Старце и его привычках - 4. О Старце и заиках - 5. Два смиренных друга - 6. О смирении - 7. Монахи и чай - 8. О духовном поле и Христе - 9. Драчливый Старец и послушник - 10. Человек и добродетели - 11. Архиерей и чада - 12. Генерал и денщик - 13. О человеке и листьях - 14. О копателях колодцев - 15. О пьянице и воле Божией - 16. Игумен и послушник - 17. Об отрекшемся от мира и баночке меда - 18. Об игумении и собаке - 19. Охотник и время - 20. Об удивительком человеке. - 21. Шарманщик - 22. 0 любителе давать советы 254 - 23. О монахе и его друге - 24. О пустыннике и наковальне - 25. О старце и послушнике - 26. О друге и помощи - 27. О рыбе и монахе - 28. О башне и огне - 29. Как научиться летать - 30. Юноша и Старец - 31. «Помог, называется...» - 32. Славлю Тебя, Господи! - 33. Не доверяй глазам - 34. «Держись, дорогой...» - 35. Кто первый? - 36. Трудись двумя руками - 37. Самая лучшая молитва - 38. Послушник и похлебка - 39. Кислые яблоки - 40. Монах и лестница - 41. Две монахини - 42. Где написано? - 43. На что похож океан - 44. Так Бог благословил - 45. Золотые рыбки - 46. Что-то кусает - 47. Ерунда - 48. Птица счастья - 49. Сапожник и царь - 50. Поездка в Москву - 51. Диво дивное - 52. Песок - 53. Гордый и смиренный - 54. Яблонька - 55. Царство, которое пониже - 56. Алмаз - 57. Болото - 58. Не отчаивайся - 59. Там, где смерти нет - 60. Самое опасное - 61. Помыслы - 62. Младший брат - 63. Записка - 64. Безумный - 65. Железо - 66. Плотник - 67. Будет вернее - 68. Молитва - 69. 3а и против - 70. Исповедь - 71. Один миг - 72. Обет - 73. Единственное желание - 74. Как найти Христа - 75. О молитве - Эпилог
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