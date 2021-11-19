Преподобный Симеон Новый Богослов - Слова богословские и нравственные

Каждое поколение верующих заново прочитывает и усваивает богатство церковного Предания, скрытое в святоотеческих творениях. В периоды подъема духовной жизни интерес к этим богодухновенным творениям не ограничивается уже имеющимся, но ищет большего. Разыскиваются более исправные варианты текста, делаются новые переводы, составляются и издаются сборники и многотомные серии. Православная Перервинская духовная семинария вносит свою лепту в это общецерковное дело и предлагает благочестивому читателю перевод с древнегреческого языка «Слов богословских и нравственных» преподобного Симеона Нового Богослова. Корпус из трех богословских и пятнадцати нравственных Слов преподобного Симеона является внутренне цельным произведением, составленным по определенному плану. От фундаментальных догматических вопросов автор постепенно переходит к учению о Промысле Божием, домостроительстве спасения рода человеческого, раскрывает вопросы космологии, антропологии, говорит о сути христианского подвига и о будущем воздаянии. В свойственной ему полемической манере преподобный Симеон обращается к своим современникам, а через них и к нам. Вразумляя людей, подчас заблуждающихся или маловерных, он никогда не перестает видеть в них своих возлюбленных братьев и сестер во Христе. Помимо догматических и аскетических вопросов «Слова богословские и нравственные» преподобного Симеона Нового Богослова дают обильный материал по православной экзегезе Священного Писания начала XI века - период, мало изученный патрологами и историками библейской герменевтики.

Возможно, современному русскому читателю покажется непривычным способ цитирования Священного Писания, который использует преподобный Симеон Новый Богослов. Почти в половине случаев он дает библейские цитаты в свободном пересказе, приспосабливая их к своим размышлениям, вставляя внутрь цитат собственные краткие пояснения и произвольно сочетая воедино мысли разных священных авторов. При этом Ветхий Завет преподобный Симеон цитирует, естественно, по Септуагинте, а Новый Завет - по одному из вариантов текста византийского типа. Следуя за нюансами авторского текста, настоящий русский перевод то приближается к русскому синодальному, то отдает предпочтение переводу епископа Кассиана (Безобразова), а в цитатах из Ветхого Завета следует переводу П. А. Юнгерова, восходящему к Септуагинте. Все случаи парафраза оставлены в русском переводе в виде свободного пересказа, в кавычках или без них, но везде с точным указанием источника в ссылках. Настоящий перевод «Слов богословских и нравственных» выполнен по критическому изданию оригинального текста в серии Sources chrеtiennes, в основу которого положены две греческие рукописи XI века, то есть практически современные самому преподобному Симеону, а также более десяти рукописей XIII—XIV веков.

Преподобный Симеон Новый Богослов - Слова богословские и нравственные

Пер. с древнегреческого свящ. Максима Михайлова

М.: Перервинская православная духовная семинария, 2017. 312 с.

ISBN 978-5-905747-12-0

Преподобный Симеон Новый Богослов - Слова богословские и нравственные - Оглавление

От издателей

Слова богословские

Слово богословское первое - Слово богословское третье

Слова нравственные