Данная работа представляет собой итог многолетних научных разработок автора в области философской, богословской и научной проблематики, в центре которой Человек как творение Божие и проблема Жизни на Земле.

На основе генетического анализа категорий материи духа, души и плоти, взятых в контексте проблемы существования человека, объясняется, как устроен человек, цель, назначение и смысл его жизни, что необходимо знать в условиях перехода личности и всего человечества к новому этапу духовного, нравственного и информационного развития, государственного строительства и всего миропорядка на нашей планете.

С учетом религиозного, философского и научного понимания нашего мира в работе представлены его классические и неклассические модели, а также новая система взглядов на происхождение и существование разума, жизни, человека, Земли, Солнечной системы, Вселенной и всего Космоса в рамках их неразрывной связи и единой цели существования.

Предлагаемая работа, основанная на уже существующих общенаучных и общественно-философских учениях и теориях, а также на религиозной (христианской) трактовке проблем веры и духовности, нравственности и морали, представит несомненный интерес для широкого круга читателей.

Александр Николаевич Синицин - Тайна человека: человечество на перекрестке цивилизаций и миров или "Живая библиотека на Земле"

Москва: Аграф, 2007. - 467 с.

ISBN: 978-57784-0359-8

Александр Синицин - Тайна человека: человечество на перекрестке цивилизаций и миров или "Живая библиотека на Земле" - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ I

КАТЕГОРИИ ДУХА, ДУШИ И ПЛОТИ

КАК ПАРАДИГМАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГЛОБАЛЬНОГО ДУХОВНОГО ПРОСТРАНСТВА

Понятие Духа в генезисе и эволюции Категория Души в унифицированной философской, богословской и научной интерпретации Философия и наука о Плоти как материальном субстрате человеческого бытия, или духовная анатомия человека

РАЗДЕЛ II

ЕДИНСТВО МАТЕРИИ ДУХА, ДУШИ И ПЛОТИ В КОНТЕКСТЕ ЧЕЛОВЕКА ВСЕГО СУЩЕГО БЫТИЯ

Начало Творения есть Божественная любовь и Божественная мудрость Краткий обзор картины мира, или мир, в котором м ы живем Миф космический Начале начал Творения творений, или с чего все началось Бог есть абсолютное Сознание, всесовершенный Дух, Источник разума и жизни, или Бог ест совершенное, беспредельное и бесконечное Бытие Дух Святой есть всеединый предвечный Дух и Жизнь всякой жизни, или проявление Божьего Духа в физической материи Мир видимый и мир невидимый, или человек на рех планах бытия

РАЗДЕЛ III

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ И МИРОВ, ИЛИ "ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА НА ЗЕМЛЕ"

Свобода воли - основное качество нашей Вселенной, или человечество, которому все "позволено" Человечество как составная и неотъемлемая часть Великого Существа - Космоса Человечество и внеземные цивилизации, или следы богов на Земле Мифы и легены, факты и свидетельства Плследний этап развития человечества: духовность либо духовная пустыня

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОТЗЫВ

ПРОГРАММА "КОСМОС-ДЕТЯМ"

ЛИТЕРАТУРА

Александр Синицин - Тайна человека: человечество на перекрестке цивилизаций и миров или "Живая библиотека на Земле" - Предисловие

Предлагаемая работа является итогом серьёзной и глубокой научной разработки актуальнейшей философской, богословской и научной проблематики. Сделана она в поливариантном контексте, то есть затронутые проблемы рассмотрены с разных сюрон и аспектов.

Исследование основано на существующих общенаучных и общественно-философских учениях и теориях, а также на резигиозной (христианской) трактовке вопросов веры и духовности, нравственности и морали.

Проблема здесь, по сути дела, одна, но важнейшая и центральная, без освещения и анализа которой все философские, богословские и научные рассуждения просто теряют смысл. Это проблема ЧЕЛОВЕКА, проблема ЖИЗНИ на Земле, которая рассматривается через призму основных парадигмальных категорий, входящих в методический, методологический и фразеологический обиход любой системы (автор берёт три, но основные: философию, богословие и науку) духовного бытия. Это категории материи духа, души и плоти, которые встречаются в разных контекстах, но по одному поводу: проблемы человека и смысла его жизни, что сегодня волнует многих, хотя и далеко не всех.

Данные парадигмальные категории, встречающиеся в различных философских, богословских и научных концептах, как бы цементируют в единое целое, если не по форме, то по содержанию, решение вышеупомянутой проблемы. Соответственно выстроена и сама работа. Работа неординарна по сути. Здесь сделана попытка объединения всего основного, что известно философии, богословию и науке о духе, о душе и о плоти, в единую и целостную систему.

Попытки отыскать что-либо подобное не увенчались успехом, поэтому перед вами совершенно новая работа. Это - система воззрений на человека во всех его проявлениях на основе оперирования парадигмальными категориями философии, богословия и науки: категориями материи духа, души и плоти.

В работе затронут огромный массив информации, относящейся к сущности человека, нашей планеты, Солнечной системы, Вселенной, Космоса в целом и жизни человека на Земле как частного случая Бытия.

Материал охватывает широкий круг знаний в области философии, богословия и науки по данной теме, поэтому он не лишён недостатков в плане детализации конкретных областей знания. Такая цель и не ставилась. Основной целью работы является изложение духовно-философской концепции человека как творения Божьего, сквозь призму восприятия современного человека на основе синтеза философских, богословских и научных воззрений на основные парадигмальные категории в поливариантном контексте.

Затрагивается само вхождение парадигмальных категорий в общефилософский концепт, автор затем последовательно анализирует с их помощью решение проблемы человека и смысла его жизни через философию. Одновременно идёт рассмотрение проблемы с помощью вышеназванных парадигмальных категорий в религиозно-богословском контексте. Основным источником здесь является христианское Священное Писание - Библия.

Как нам известно, религия и её основные понятия, образы и категории являются не только прерогативой отдельной индивидуальной личности — это достояние всеобщей духовной культуры человечества. Проблемам религии и её атрибутики посвящали свои гениальные творения не только отцы церкви, но и многие известные светские мыслители, учёные, писатели, поэты.