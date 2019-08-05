Синицин - Тайна человека - человечество на перекрестке цивилизаций
Данная работа представляет собой итог многолетних научных разработок автора в области философской, богословской и научной проблематики, в центре которой Человек как творение Божие и проблема Жизни на Земле.
На основе генетического анализа категорий материи духа, души и плоти, взятых в контексте проблемы существования человека, объясняется, как устроен человек, цель, назначение и смысл его жизни, что необходимо знать в условиях перехода личности и всего человечества к новому этапу духовного, нравственного и информационного развития, государственного строительства и всего миропорядка на нашей планете.
С учетом религиозного, философского и научного понимания нашего мира в работе представлены его классические и неклассические модели, а также новая система взглядов на происхождение и существование разума, жизни, человека, Земли, Солнечной системы, Вселенной и всего Космоса в рамках их неразрывной связи и единой цели существования.
Предлагаемая работа, основанная на уже существующих общенаучных и общественно-философских учениях и теориях, а также на религиозной (христианской) трактовке проблем веры и духовности, нравственности и морали, представит несомненный интерес для широкого круга читателей.
Александр Николаевич Синицин - Тайна человека: человечество на перекрестке цивилизаций и миров или "Живая библиотека на Земле"
Москва: Аграф, 2007. - 467 с.
ISBN: 978-57784-0359-8
Александр Синицин - Тайна человека: человечество на перекрестке цивилизаций и миров или "Живая библиотека на Земле" - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ I
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КАТЕГОРИИ ДУХА, ДУШИ И ПЛОТИ
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КАК ПАРАДИГМАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГЛОБАЛЬНОГО ДУХОВНОГО ПРОСТРАНСТВА
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Понятие Духа в генезисе и эволюции
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Категория Души в унифицированной философской, богословской и научной интерпретации
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Философия и наука о Плоти как материальном субстрате человеческого бытия, или духовная анатомия человека
РАЗДЕЛ II
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ЕДИНСТВО МАТЕРИИ ДУХА, ДУШИ И ПЛОТИ В КОНТЕКСТЕ ЧЕЛОВЕКА ВСЕГО СУЩЕГО БЫТИЯ
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Начало Творения есть Божественная любовь и Божественная мудрость
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Краткий обзор картины мира, или мир, в котором м ы живем
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Миф космический Начале начал Творения творений, или с чего все началось
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Бог есть абсолютное Сознание, всесовершенный Дух, Источник разума и жизни, или Бог ест совершенное, беспредельное и бесконечное Бытие
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Дух Святой есть всеединый предвечный Дух и Жизнь всякой жизни, или проявление Божьего Духа в физической материи
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Мир видимый и мир невидимый, или человек на рех планах бытия
РАЗДЕЛ III
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ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ И МИРОВ, ИЛИ "ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА НА ЗЕМЛЕ"
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Свобода воли - основное качество нашей Вселенной, или человечество, которому все "позволено"
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Человечество как составная и неотъемлемая часть Великого Существа - Космоса
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Человечество и внеземные цивилизации, или следы богов на Земле
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Мифы и легены, факты и свидетельства
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Плследний этап развития человечества: духовность либо духовная пустыня
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОТЗЫВ
ПРОГРАММА "КОСМОС-ДЕТЯМ"
ЛИТЕРАТУРА
Александр Синицин - Тайна человека: человечество на перекрестке цивилизаций и миров или "Живая библиотека на Земле" - Предисловие
Предлагаемая работа является итогом серьёзной и глубокой научной разработки актуальнейшей философской, богословской и научной проблематики. Сделана она в поливариантном контексте, то есть затронутые проблемы рассмотрены с разных сюрон и аспектов.
Исследование основано на существующих общенаучных и общественно-философских учениях и теориях, а также на резигиозной (христианской) трактовке вопросов веры и духовности, нравственности и морали.
Проблема здесь, по сути дела, одна, но важнейшая и центральная, без освещения и анализа которой все философские, богословские и научные рассуждения просто теряют смысл. Это проблема ЧЕЛОВЕКА, проблема ЖИЗНИ на Земле, которая рассматривается через призму основных парадигмальных категорий, входящих в методический, методологический и фразеологический обиход любой системы (автор берёт три, но основные: философию, богословие и науку) духовного бытия. Это категории материи духа, души и плоти, которые встречаются в разных контекстах, но по одному поводу: проблемы человека и смысла его жизни, что сегодня волнует многих, хотя и далеко не всех.
Данные парадигмальные категории, встречающиеся в различных философских, богословских и научных концептах, как бы цементируют в единое целое, если не по форме, то по содержанию, решение вышеупомянутой проблемы. Соответственно выстроена и сама работа. Работа неординарна по сути. Здесь сделана попытка объединения всего основного, что известно философии, богословию и науке о духе, о душе и о плоти, в единую и целостную систему.
Попытки отыскать что-либо подобное не увенчались успехом, поэтому перед вами совершенно новая работа. Это - система воззрений на человека во всех его проявлениях на основе оперирования парадигмальными категориями философии, богословия и науки: категориями материи духа, души и плоти.
В работе затронут огромный массив информации, относящейся к сущности человека, нашей планеты, Солнечной системы, Вселенной, Космоса в целом и жизни человека на Земле как частного случая Бытия.
Материал охватывает широкий круг знаний в области философии, богословия и науки по данной теме, поэтому он не лишён недостатков в плане детализации конкретных областей знания. Такая цель и не ставилась. Основной целью работы является изложение духовно-философской концепции человека как творения Божьего, сквозь призму восприятия современного человека на основе синтеза философских, богословских и научных воззрений на основные парадигмальные категории в поливариантном контексте.
Затрагивается само вхождение парадигмальных категорий в общефилософский концепт, автор затем последовательно анализирует с их помощью решение проблемы человека и смысла его жизни через философию. Одновременно идёт рассмотрение проблемы с помощью вышеназванных парадигмальных категорий в религиозно-богословском контексте. Основным источником здесь является христианское Священное Писание - Библия.
Как нам известно, религия и её основные понятия, образы и категории являются не только прерогативой отдельной индивидуальной личности — это достояние всеобщей духовной культуры человечества. Проблемам религии и её атрибутики посвящали свои гениальные творения не только отцы церкви, но и многие известные светские мыслители, учёные, писатели, поэты.
спасибо