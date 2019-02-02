Философия Плотина — последнее и, пожалуй, самое значительное слово античного умозрения. Плотин родился в 205 году н. э. Занятия философией он начинает в Александрии у Аммония Саккаса в 232 году и остается его учеником одиннадцать лет. В 244 году Плотин приезжает в Рим, где он пробудет почти до конца жизни (270 г.), давая уроки небольшому числу своих слушателей. Созданная Плотином школа по праву считается крупнейшей и одной из самых значительных в истории европейской философии.

Учение школы вобрало в себя достижения почти всех древнегреческих мыслителей. Не вызывает сомнения итоговый, резюмирующий и синтезирующий характер творчества основателя неоплатонизма, и в своих основных положениях философия Плотина, безусловно, представляет всю античную традицию. Становление и расцвет неоплатонической школы проходило одновременно с формированием церковного богословия.

Сначала христианство высказало определенную настороженность к философии: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею» (Кол. 2, 8), — пишет ап. Павел. Тексты Ветхого и Нового Заветов достаточно далеки от «видовых» признаков философского мышления. Это вполне понятно — у религии иные задачи. Она стремится открыть путь на небо, дает человеку возможность соединения с Богом.

Алексей Ситников - Философия Плотина и традиция христианской патристики

СПб.: Алетейя, 2001. 242 с.

Античная

библиотека. Исследования

ISBN 5-89329-437-8

Алексей Ситников - Философия Плотина и традиция христианской патристики - Содержание

А. В. Семушкин. О сходстве несходного в языческой и христианской философии (вместо предисловия)

Введение

Глава 1. Учение о Божестве и мироздании в неоплатонизме и патристике

1. Триадология: ипостаси Плотина и Св. Троица отцов Церкви

2. Апофатическое богословие

3. Проблема мирообразования

4. Свобода и необходимость миротворящего действия

5. Предвечный замысел и его осуществление

6. История и последние судьбы мироздания

Глава 2. Человек, его природа и место вкосмосе

1. Место человека в космосе

2. Природа человека & неоплатонизме и христианстве

3. Антиномизм человеческого существования. Между Богом и миром

4. Грехопадение человека и проблема свободы

5. Основания морального сознания

Глава 3. Пути последнего совершенствования

1. Критериальное разграничение добраизла

2. Свобода человека

3. Боговоплощение у Плотина и в христианстве

4. Путь постижения запредельного

5. Преодоление зла. Учение о добродетелях

6. Учение о любви. Мистический опыт традиций

Заключение

Литература

Приложение. Плотин в текстах некоторых христианских авторов IV-V веков

Summary. The Philosophy of Plotinus and the Tradition of the Christian Patristics

Алексей Ситников - Философия Плотина и традиция христианской патристики - Заключение

Прот. Г. Флоровский однажды высказал мысль, что «эллинизм в Церкви как бы увековечен, введен в самую ткань церковности как вечная категория христианского существования». Создавая новый миросозерцательный норматив, святые отцы переосмыслили и ассимилировали многие стороны античной мудрости, сказали «да» философской культуре эллинизма. Тем самым они расширили горизонт европейской культуры, ввели в нее новые реалии, определив перспективу последующего развития мысли. При осмыслении соотношения неоплатонической философии и христианского учения неизбежно возникает ряд вопросов, которые выводят к более общим философским и научным проблемам.

Христианская религия с самого начала осознавала себя как уникальную всеобъемлющую истину, и именно с таких позиций она смотрела на античную философию. Различные аспекты философских учений, научные идеи и теории древнего мира составной частью входили в святоотеческую мысль, подвергаясь определенному переосмыслению. Взаимодействие и диалог между христианством и античной культурой оказался довольно плодотворным. Средневековая мысль сумела усвоить немалый багаж философской и теологической мудрости, накопленный в античном мире. Иустин Философ и Климент Александрийский называли греческую философию «детоводителем» к Христу. Чем для евреев был Закон, тем для эллинов стала философия. Она подготавливала античный мир к принятию того, непосредственного Боговедения, которое стало возможным с пришествием Спасителя.

Древние греки не только были готовы к благой вести христианства, но на протяжении многих веков ее готовили. Они выработали те вопросы, на которые христианство дало ответ, разработали категории, в которых этот ответ был выражен. Античные философы первые освоили ту область знания, которую потом заняло богословие отцов Церкви. Сущее и его структура, законы, смысл и цель существования, бытие и назначение человека — это то, что занимало головы греческих мудрецов, начиная с досократиков. Христианская мысль нисколько не меньше, чем античная философия, занимается этими вопросами. Так, например, Иустин Философ называет философию «знанием о сущем» (επιστήμη του οντος) и «ведением истины» (τού αληθούς έπίγνωσιν).

Ее целью является Бог, всегда тождественный Себе, причина всего бытия и истинно сущее. Богословию не избежать вопроса о бытии, не избежать онтологических терминов. Они возникают у некоторых христианских авторов чуть ли не на каждой странице. Отцы Церкви, разрабатывая чисто богословские проблемы, постоянно обращались к тем категориям и понятиям, которые вырабатывались в античном мире на протяжении многих столетий. Также и сложившаяся в античную эпоху наука как особый вид теоретико-познавательной деятельности была в полной мере задействована христианством. Святоотеческое богословие не только взяло на вооружение концептуальный аппарат и детально разработанную систему понятийных конструкций, но и во многом приумножило это, немало внеся в европейскую культуру.