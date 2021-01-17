Сказание Авраамия Палицына

Мощная крестьянская война, возглавленная И. И. Болотниковым, и героическая борьба русского народа против иностранных интервентов в начале XVII века нашли большой отклик в русской публицистике того времени, поднимавшей злободневные темы социальной действительности. Обострение классовых противоречий, вылившееся в грандиозное по размаху восстание Болотникова, вызвало со стороны ряда различных идеологов господствующего класса стремление осмыслить этот процесс. Объективно идеи, проводившиеся в произведениях русских публицистов — в большинстве представителей класса феодалов, — были направлены на активную защиту феодального базиса.

К XVI веку уже сложилась русская (великорусская) народность, с XVII века начался процесс формирования русской нации.

В истории образования русской народности, будущей нации, большую роль сыграла борьба за независимость против татаро-монгольских завоевателей, шведских агрессоров, польско-литовских интервентов. Центром борьбы русского народа за свою независимость являлась Москва. Патриотический подвиг русского народа, изгнавшего под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского из Москвы польско-литовских интервентов и освободившего нашу родину, был совершен в результате мощного освободительного движения. Этот подвиг запечатлен на страницах ряда памятников русской публицистики начала XVII века.

Комментированное издание памятников общественной мысли начала XVII века, отражающих взгляды различных представителей русского общества на события крестьянской войны и освободительное движение русского народа против врагов своей родины — чужеземных захватчиков, —является одной из очередных задач советской науки. Начало этому делу было положено изданием «Временника» дьяка Ивана Тимофеева. Публикуемое в настоящем издании «Сказание» келаря Троице- Сергиева монастыря Авраамия Палицына («История в память лредидущим родом. . .») представляет собой, так же как и «Временник», памятник феодальной идеологии, выражающий взгляды представителя господствующего класса, но сохранивший целый ряд фактов подлинно народного патриотизма, проявившегося в действиях простых русских людей, выходцев из трудового крестьянства, из посадской среды, из мелких служилых людей, защищавших свою родину. В «Сказании» Авраамия Палицына описано и широкое крестьянское движение против феодального гнета, оцениваемое автором с точки зрения его классовых интересов.

В дореволюционной дворянско-буржуазной историографии «Сказание» Авраамия Палицына изучалось или в чисто формальном плане (выявление отдельных составных частей произведения, их датировка, внешняя история текста), или с точки зрения субъективно-психологической, моральной оценки автора в качестве участника описываемых им событий. Тенденциозность или, наоборот, объективность «Сказания» объяснялись по большей части личными свойствами самого Авраамия Палицына. Поэтому критический анализ текста «Сказания», как памятника феодальной идеологии, подменялся психологическими этюдами, посвященными личности келаря Авраамия. Игнорируя классовые основы мировоззрения Палицына, буржуазная историография видела в его отношении к антифеодальному движению крестьянства и освободительной борьбе русского народа оценку свободного мыслителя, обличающего общество за «безумное молчание» по поводу преступлений, творимых представителями власти. Задачей советской науки является изучению «Сказания» со стороны политических, правовых, религиозных, философских и художественных идей его автора, как выразителя мировоззрения класса феодалов, и выяснение таким образом значения памятника как исторического источника.