Сказки, мифы и легенды восточных славян

Не столько недостаток в записях, относящихся до древнего славянского баснословия, сколько нестарание о развитии находящихся о сем предмете сухих сказаний, тому причиною, что мы не имеем до сего времени систематического описания сих богов. Бывшие вскоре по просвещении христианством славянских племен писатели имели причину мало упоминать или совсем умалчивать об идолослужении, тогда еще не совсем истребившемся и, может быть, многими уважаемом как вере их отцов. Но нам баснословное вероучение разыскивать, развивать и сколько можно полнее представить нет опасности, ибо сие повествование для нас не иное что, как пища любопытства; и если что-либо сего важнейшее из оного можем почерпнуть, то из создания человеком себе богов, естественно по своему образу, то есть по своему народному свойству, нравам, образу жизни, степени просвещения и даже деятельности фантазии, сея первой произвестительницы всех во всяком роде вымыслов, лучше можем узнать умное и нравственное обличие наших родоначальников. Изображения, дела, самые даже названия богов известного народа, суть сколько свойств оного. У индийцев, народа кроткого, боги кротки и добры; злые же лишены власти, по крайней мере не иначе распространяют ее, как украдкою от надзирающих над ними добрых богов. Счастливое ахайское небосклонение веселость нравов жителей, живое воображение, лице-образовало богов и с ними соединенные их деяния, забавными, приятными, а можно думать, и во времена идолопоклонства греков, за приятные и часто полезные сказки, почитаемыми. Варварство, царствовавшее в Тавриде, вознесло на степень богини Диану (может быть так названное греками божество, и иначе там именовавшееся), требующую крови странников.

Разнообразно для каждой на земном шаре страны отверстые естественные небеса, различные воздушные явления, растворение воздуха, от него происходящее плодоносие земли, как в количестве, так и в качестве произведений, самый землелог тех стран, присовокупленные к свойству народа, способствовали к соображению сих мечтательных существ. Почему рассматривая рассудительным образом баснобожие древних славян, уповательно, что откроем несколько завесы древности, скрывающей от нас свойство их умоначертаний об окружавших их вещах, дальность познаний, нравы, и, хоть несколько, самый образ их мыслей.

Описывая произведение фантазии или мечтательности, я думаю, что не погрешу, если при встречающихся пустотах и недостатках в ее произведениях, буду наполнять собственною под древнюю стать фантазиею. Правда, стершиеся или слинялые места в древних картинах, подправленные новыми красками, хотя и на старинную стать, уменьшают цену картин; но лучше ли ничто, нежели что-либо? И не лучше ли Фидасова Венера с подделанными во вкусе сего знаменитого древнего мастера руками и ногами, нежели, когда б осталось одно только ее туловище, и то, может быть, местами еще выбитое?

Известно, что исправки, или коррекции древних греческих и латинских писателей, их учинили лучшими, но все ли исправки сделаны впопад на авторово слово или мысль? И может быть, иные не сделали, под видом правок рукописи, исправлений самого автора в словах и мыслях, за что бы он сам в состоянии нашелся поблагодарить.

Сказки, мифы и легенды восточных славян

Москва: Эксмо, 2024. — 576 с. — (Библиотека всемирной литературы).

ISBN 978-5-04-099321-5

Сказки, мифы и легенды восточных славян – Содержание

Григорий Глинка. ДРЕВНЯЯ РЕЛИГИЯ СЛАВЯН

БОГИ ВЫСПРЕННИЕ Перун Златая мать Световид Знич Белбог Сильный бог Дажбог Живот Лед Коляда Услад Лада Леля Полеля Дид Дидилия Мерцана

БОГИ ЗЕМНЫЕ Триглава Волос Могошъ Купало Родомысл Сьва Зевана Чур Прове Радегаст Корс Ясса Позвизд Догода Зимстерла Зимерзла

ПРЕИСПОДНИЕ, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ БОГИ Чернобог Ний «Владимириада» Стрибог Кикимора Яга-баба ВОДНЫЕ БОГИ Царь морской «Петриада» Чудо морское

ПОЛУДУХИ Богатыри Храм Световида



Сергей Максимов. НЕЧИСТАЯ СИЛА

НЕЧИСТАЯ СИЛА 1. ЧЕРТИ-ДЬЯВОЛЫ (Бесы) I. ДОМА II. В ЛЮДЯХ 2. ДОМОВОЙ-ДОМОЖИЛ 3. ДОМОВОЙ-ДВОРОВОЙ 4. БАННИК 5. ОВИННИК (ГУМЕННИК) 6. КИКИМОРА 7. ЛЕШИЙ 8. ПОЛЕВОЙ 9. ВОДЯНОЙ 10. РУСАЛКИ 11. ОБОРОТНИ 12. КОЛДУН-ЧАРОДЕЙ 13. ВЕДЬМА 14. КЛИКУШИ 15. КЛАДЫ 16. ЗНАХАРИ-ШЕПТУНЫ 17. ПЛОТНИКИ И ПЕЧНИКИ 18. ПАСТУХИ



Александр Фаминцын. БОЖЕСТВА НЕБЕСНЫЕ (СИСТЕМА СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ)