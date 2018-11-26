Иисус дал великие обетования всем людям — мужчинам и женщинам, юношам и девушкам, — чтобы они прониклись Его словами и следовали за Ним. «Величайшие слова в мире» — прекрасное средство для того, чтобы это исполнить. Вы найдете здесь свыше тысячи девятисот речений Господа, сгруппированных по темам, которых более двухсот. Это сокровищница, где хранятся ответы, обетования, ободрения, любовь, вера и сила, которая должна быть в каждом доме христиан. Я молюсь о том, чтобы эта книга помогла вашей семье укрепить союз с Иисусом Христом. Я также молюсь о том, чтобы с помощью этой книги вы передали Его ни с чем не сравнимые слова тем нехристианам, встречу с которыми пошлет вам Бог.

Стивен Скотт - Величайшие слова в мире

М.: Эксмо, 2011. — 544 с.

ISBN 978-5-699-50884-6

Стивен Скотт - Величайшие слова в мире - Содержание

Введение

I. Величайшие слова в мире об Иисусе.

Что Христос говорит о себе самом

II. Величайшие слова в мире о Боге Отце.

Что Христос говорит нам о своем Отце Небесном

III. Величайшие слова в мире о Святом Духе.

Что Христос говорит нам о Третьем Лице Троицы

IV. Величайшие слова в мире о вечности.

Жизнь после смерти, небеса и ад, прощение и другие важнейшие темы, связанные с вечностью

V. Величайшие слова в мире к последователям Иисуса.

Что Христос сказал тем, кто верует в Него

VI. Величайшие слова в мире о человечестве.

Что Иисус сказал о человеческой природе, наших тревогах и нашем будущем

VII. Величайшие слова в мире о стремлении Бога нас найти.

Что Иисус сказал о неустанном стремлении Бога спасти человечество

VIII. Величайшие слова в мире о познании Бога.

Что Иисус сказал о зарождении и росте наших отношений с Богом

IX. Величайшие слова в мире о взаимоотношениях между людьми.

Что Иисус сказал о нашем плодотворном взаимодействии с людьми

Стивен Скотт - Величайшие слова в мире - Введение

«Величайшие слова в мире». Что дает нам право так говорить о каком-либо собрании изречений? В мировой истории было множество великих людей, которые говорили удивительные слова, способные изменить жизнь. Почему мы ставим слова именно этого человека выше слов всех остальных?

Величайшие слова в мире должны открывать такие невероятные истины, которые иначе остались бы сокрытыми. Такие слова должны оказывать необычайное — может быть, даже чудесное — воздействие на сердца, умы и жизнь тех, кто их читает. И конечно, величайшие слова в мире должны воздействовать на жизнь миллионов людей. Они должны нести надежду отчаявшимся, радость сокрушенным сердцем и мир, который избавляет нас даже от самых ужасных страхов.

Слова, которые можно назвать величайшими в мире, должны обладать силой: они должны превращать сердца, полные ненависти, в любящие сердца, жадных людей делать щедрыми, сокрушать гордость и порождать желание служить другим. Такие слова должны возвращать зрение слепым, выводить на свободу плененных, давать прощение грешникам и нести жизнь мертвым. Если слова способны совершить такое, мы вправе назвать их самыми великими в истории человечества, величайшими словами в мире.

И такие слова действительно существуют: они прозвучали на земле и были записаны. И они действительно совершали чудеса. Величайшие слова в мире — это слова Иисуса из Назарета, который говорил, что Он — Сын Бога Живого.