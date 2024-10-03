Скрынченко - Макарчук – Искусство быть женщиной
Дорогой читатель!
Ты держись в руках уникальное практическое пособие, в котором собраны 15 встреч для девушек и молодых женщин, вошедших в первый уровень школы «Искусство быть женщиной». Эти встречи были тщательно разработаны таким образом, чтобы они могли покрыть Божьей любовью и мудростью любой круг участниц: как верующих, так и неверующих. В ходе этих встреч мы все вместе «вникали в себя и в учение», выравнивая свои взгляды на самих себя и на окружающий мир в соответствии с Божьим словом, а Божье присутствие, атмосфера любви и принятия преображали наши сердца.
Концепция школы:
От момента создания каждого из нас в сердце Бога и до момента рождения в этот мир проходит черта, называемая Грехопадение. В результате того, что из- за грехопадения была нарушена связь со своим Создателем, каждый человек, рождаясь в этот мир, получает от своих земных родителей, а те в свою очередь от своих родителей искаженные образы Бога, себя и окружающего мира, а также своей судьбы и своего места в Божьем плане. Благодаря жертве Иисуса Христа каждый человек получает возможность через искупление вновь соединиться со своим Создателем, чтобы через отношения с Ним вернуться к своему Небесному Отцу и занять потерянное положение сына или дочери, а также получить понимание цели и предназначения для своей жизни.
Это не одномоментный процесс, а прогрессирующий. И зачастую ему мешает целая череда искаженных представлений о себе и своей ценности. Эти представления, которые каждая из нас получила и продолжает получать в течение своей жизни, зачастую полностью расходятся с Божьими мыслями и Его планами для нас, однако продолжают влиять на нас каждый день, задавая неправильное направление нашим мыслям и нашей жизни. Помимо неправильных посланий о нашей личности, мы (девушки, женщины) получаем также массу негативных и искаженных образов в отношениях с противоположным полом.
Вражда между мужчиной и женщиной, положенная дьяволом еще в Эдемском саду, имеет катастрофические последствия в виде изуродованных отношений и разрушенных семей, исключением не являются и христианские семьи также. Вместо того, чтобы мужчине и женщине каждому занять свое место в жизни, успокоившись в том, кто они есть, уважая друг друга и понимая те различия, которые есть между нами и которые призваны не разделять нас, а дополнять и служить друг другу, вместо этого продолжается война за главенство, за первенство, за значимость, война на уровне стереотипов мышления и поведения.
Целью наших встреч является для каждой девочки-девушки-женщины получить глубокое понимание своей идентификации в Боге и увидеть свое место в этой жизни согласно Божьему плану. Стать целостной личностью и являть образ той удивительной и неповторимой женщины, о которой мы читаем в 31 главе Притч, созданной для одного мужчины и имеющей целый арсенал непревзойденных характеристик, данных ей Богом. Стать в первую очередь, дочерью своего Небесного Отца, а также женщиной-леди, прекрасной женой и матерью. Освободиться от ложных концепций и представлений о себе, своей ценности, о Боге и об окружающем мире. Утвердиться в истине Божьего слова и успокоиться в любви Отца. Также одной из целей является утверждение незамужних девушек в правильных и чистых взаимоотношениях с противоположным полом и в посвящении себя единственному жениху Иисусу до появления предназначенного Богом мужа.
Елена Скрынченко, Татьяна Макарчук – Искусство быть женщиной - Встречи для девушек от 15 до 25 лет – Часть 1
Киев: Христианское объединение «Новое возрождение», 2014. – 104 с.
Елена Скрынченко, Татьяна Макарчук – Искусство быть женщиной – Часть 1 - Содержание
Сезон I «Осознание себя»
- Ты неповторима
- Портрет женщины
- Ты и твои эмоции
- Секрет ее успеха (Есфирь).
- Твой цвет и стиль
- Мы разные
- Он и она. Стереотипы
- Реклама семинара
Сезон II «Начало взаимоотношений»
- Ло мотивам встреч
- Закладываем фундамент
- Уважение для него важнее любви
- Ждем на свидание или нет
- Увлечение. (Влюбленность. Страсть. Любовь
- Строим дом правильно
- Сосуды любви
- В ожидании своего мужчины
- Фотоотчет встреч - приложение № 50
Елена Скрынченко, Татьяна Макарчук – Искусство быть женщиной - Встречи для девушек от 15 до 25 лет – Часть 2
Киев: Христианское объединение «Новое возрождение», 2016. – 90 с.
Елена Скрынченко, Татьяна Макарчук – Искусство быть женщиной – Часть 2 - Содержание
- Калейдоскоп встреч
- Мы всё-таки разные
- Обиды
- Женский портрет
- (Бог сотворил тебя неповторимой.
- Сказка про два мозга (какработает мозг мужчины и женщины).
- Ценность жизни
- Дружба
- Барьеры
- (Внутренние барьеры (часть 1).
- (Внутренние барьеры (часть 2).
- За каждым великим мужчиной стоит великая женщина
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