Скрынченко - Макарчук – Искусство быть женщиной

Дорогой читатель!

Ты держись в руках уникальное практическое пособие, в котором собраны 15 встреч для девушек и молодых женщин, вошедших в первый уровень школы «Искусство быть женщиной». Эти встречи были тщательно разработаны таким образом, чтобы они могли покрыть Божьей любовью и мудростью любой круг участниц: как верующих, так и неверующих. В ходе этих встреч мы все вместе «вникали в себя и в учение», выравнивая свои взгляды на самих себя и на окружающий мир в соответствии с Божьим словом, а Божье присутствие, атмосфера любви и принятия преображали наши сердца.

Концепция школы:

От момента создания каждого из нас в сердце Бога и до момента рождения в этот мир проходит черта, называемая Грехопадение. В результате того, что из- за грехопадения была нарушена связь со своим Создателем, каждый человек, рождаясь в этот мир, получает от своих земных родителей, а те в свою очередь от своих родителей искаженные образы Бога, себя и окружающего мира, а также своей судьбы и своего места в Божьем плане. Благодаря жертве Иисуса Христа каждый человек получает возможность через искупление вновь соединиться со своим Создателем, чтобы через отношения с Ним вернуться к своему Небесному Отцу и занять потерянное положение сына или дочери, а также получить понимание цели и предназначения для своей жизни.

Это не одномоментный процесс, а прогрессирующий. И зачастую ему мешает целая череда искаженных представлений о себе и своей ценности. Эти представления, которые каждая из нас получила и продолжает получать в течение своей жизни, зачастую полностью расходятся с Божьими мыслями и Его планами для нас, однако продолжают влиять на нас каждый день, задавая неправильное направление нашим мыслям и нашей жизни. Помимо неправильных посланий о нашей личности, мы (девушки, женщины) получаем также массу негативных и искаженных образов в отношениях с противоположным полом.

Вражда между мужчиной и женщиной, положенная дьяволом еще в Эдемском саду, имеет катастрофические последствия в виде изуродованных отношений и разрушенных семей, исключением не являются и христианские семьи также. Вместо того, чтобы мужчине и женщине каждому занять свое место в жизни, успокоившись в том, кто они есть, уважая друг друга и понимая те различия, которые есть между нами и которые призваны не разделять нас, а дополнять и служить друг другу, вместо этого продолжается война за главенство, за первенство, за значимость, война на уровне стереотипов мышления и поведения.

Целью наших встреч является для каждой девочки-девушки-женщины получить глубокое понимание своей идентификации в Боге и увидеть свое место в этой жизни согласно Божьему плану. Стать целостной личностью и являть образ той удивительной и неповторимой женщины, о которой мы читаем в 31 главе Притч, созданной для одного мужчины и имеющей целый арсенал непревзойденных характеристик, данных ей Богом. Стать в первую очередь, дочерью своего Небесного Отца, а также женщиной-леди, прекрасной женой и матерью. Освободиться от ложных концепций и представлений о себе, своей ценности, о Боге и об окружающем мире. Утвердиться в истине Божьего слова и успокоиться в любви Отца. Также одной из целей является утверждение незамужних девушек в правильных и чистых взаимоотношениях с противоположным полом и в посвящении себя единственному жениху Иисусу до появления предназначенного Богом мужа.

Елена Скрынченко, Татьяна Макарчук – Искусство быть женщиной - Встречи для девушек от 15 до 25 лет – Часть 1

Киев: Христианское объединение «Новое возрождение», 2014. – 104 с.

Елена Скрынченко, Татьяна Макарчук – Искусство быть женщиной – Часть 1 - Содержание

Сезон I «Осознание себя»

Ты неповторима

Портрет женщины

Ты и твои эмоции

Секрет ее успеха (Есфирь).

Твой цвет и стиль

Мы разные

Он и она. Стереотипы

Реклама семинара

Сезон II «Начало взаимоотношений»

Ло мотивам встреч

Закладываем фундамент

Уважение для него важнее любви

Ждем на свидание или нет

Увлечение. (Влюбленность. Страсть. Любовь

Строим дом правильно

Сосуды любви

В ожидании своего мужчины

Фотоотчет встреч - приложение № 50

Елена Скрынченко, Татьяна Макарчук – Искусство быть женщиной - Встречи для девушек от 15 до 25 лет – Часть 2

Киев: Христианское объединение «Новое возрождение», 2016. – 90 с.

Елена Скрынченко, Татьяна Макарчук – Искусство быть женщиной – Часть 2 - Содержание