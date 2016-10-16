Основы психологической антропологии

Виктор Иванович Слободчиков, Евгений Иванович Исаев - Психология человека - в 3-х томах

Предлагаемое учебное пособие «Основы психологической антропологии» представляет собой базовый курс по общепсихологической подготовке педагогов и состоит из трех частей: «Психология человека. Введение в психологию субъективности»; «Психология развития человека. Развитие субъективной реальности в онтогенезе»; «Психология образования человека. Становление субъектности в образовательных процессах».

В пособии предпринята попытка целостного психологического взгляда на реальность человеческого бытия во всех ее измерениях. Мы убеждены, что именно такой взгляд наиболее адекватен и принципиально значим для деятельности педагога, для реализации современных целей образования, для решения задач развития человеческой субъективности в образовательных процессах.

Отправным пунктом при конструировании и разработке учебного курса по психологической антропологии для нас явились идеи основоположника отечественной антрополого-педагогической науки К.Д. Ушинского о педагогике и подготовке профессиональных педагогов. В своем фундаментальном труде «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» он обосновал содержательно-эвристическое понимание педагогики. Педагогика, по К.Д. Ушинскому, – это не отрасль знания, а практическая деятельность, которая нуждается в научном обосновании. Науки, включенные в обоснование и осмысление педагогической деятельности, становятся педагогическими, приобретают педагогический статус. К.Д. Ушинский дал общее наименование таких наук – «педагогическая антропология». Антропология (в своем узком значении) – это учение о человеке как биологическом виде. Педагогическая антропология – это учение о человеке, становящемся в сфере образования. Соответственно подготовка педагогов должна быть нацелена на «изучение человека во всех проявлениях его природы со специальным приложением к искусству воспитания».

Виктор Иванович Слободчиков, Евгений Иванович Исаев - Психология человека. Введение в психологию субъективности – Основы психологической антропологии

Москва, Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 2013 г.

ISBN 978-5-7429-0731-2

Виктор Иванович Слободчиков, Евгений Иванович Исаев - Психология человека. Введение в психологию субъективности – Основы психологической антропологии – Содержание

От авторов

Предисловие ко 2-му изданию

Часть I Предмет и методы психологии

Глава 1. Человек и его познание

Глава 2. Предмет психологической науки

Глава 3. Методы психологического познания человека

Часть II Онтология жизнедеятельности человека

Глава 1. Деятельность как онтологическое основание бытия человека

Глава 2. Сознание как способ интеграции человеческого в человеке

Глава 3. Общность – онтологическое основание субъективной реальности

Часть III Образы субъективной реальности

Глава 1. Человек как индивид (телесное существование человека)

Глава 2. Психология субъектности (душевная жизнь человека)

Глава 3. Человек как личность, индивидуальность и универсальность (духовное бытие человека)

Словарь основных понятий

Виктор Иванович Слободчиков, Евгений Иванович Исаев - Психология человека. Введение в психологию субъективности – Основы психологической антропологии - Предисловие ко 2-му изданию

После первого издания учебного пособия «Психология человека» прошло 17 лет. За это время произошли радикальные преобразования в отечественном образовании и в психологической науке. Современное образование превращается в приоритетную сферу общественной практики – в сферу развития личности, региона, страны в целом. В российском образовании утвердились новые ценности, новое содержания и технологии, отвечающие целям многостороннего развития человека, максимального развития человеческого потенциала.

Смысловой доминантой современного отечественной психологической науки становится ее ориентация на решение актуальных проблем человеческого бытия. Наращивание потенциала психологии происходит прежде всего за счет ее активного проникновения в социальные практики и выстраивания собственной практики работы с человеческой субъективностью. Достоверность и обоснованность психологической теории проверяется ее эффективностью в решении ключевых проблем, возникающих на жизненном пути человека.

В происходящих в образовании и психологии изменениях отчетливо выявляется антропологическая перспектива. Современный ритм и темп человеческой жизни диктует необходимость многостороннего и в то же время целостного развития человека – полноценного развития его физических, психических, социальных, духовных способностей и качеств.

Учебное пособие «Психология человека» и следующие за ним «Психология развития человека» и «Психология образования человека» представляют собой авторское изложениеантропологии образования. Антропология образования – это взгляд на образование с позиций становления в нем человеческой реальности в своем предельном выражении, во всей своей полноте, во всех ее духовно-душевно-телесных измерениях. Антропология образования представляет собой основу построения практики развивающего образования как антропопрактики, как практики становления всего человека; человека как индивида, как субъекта, как личности, как индивидуальности.

При этом основная задача курса «Психология человека» в структуре антропологии образования видится нам в развернутом описании (изложении) многообразных проявлений субъективной реальности человека, как они представлены в материалах психологических исследований, а также – в выявлении места и значения психологии в современном человекознании.

Мы полагаем, что содержание учебного пособия «Психология человека» отвечает актуальным потребностям современного образования и в целом – гуманитарных практик, а в общем плане – отражает современное состояние психологической науки и практики. В этой связи мы сочли возможным не подвергать текст пособия кардинальной переработке. Важные содержательные изменения были внесены: в главу 1 («Человек и его познание») в I части; в главу 1 («Деятельность как основание бытия человека») и в главу 2 «Человек среди людей» в части II; в главу 3 («Человек как личность, индивидуальность и универсальность») в части III учебного пособия. Некоторые главы были сокращены за счет исключения частно-фактологического материала. В списки рекомендуемой литературы включены наиболее значимые новейшие издания.

Виктор Слободчиков, Евгений Исаев - Психология развития человека. Развитие субъективной реальности в онтогенезе – Основы психологической антропологии

Москва, Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 2013 г.

ISBN 978-5-7429-0732-9

Виктор Слободчиков, Евгений Исаев - Психология развития человека. Развитие субъективной реальности в онтогенезе – Основы психологической антропологии - Содержание

От авторов

Часть I Введение в психологию развития человека

Методологические установки к части I

Глава 1. Проблемы построения курса «Психология развития человека»

Глава 2. Психическое развитие человека в трудах зарубежных психологов

Глава 3. Психическое развитие человека в трудах отечественных психологов

Часть II Концептуальные основы психологии развития человека

Методологические установки к части II

Глава 1. Философский смысл принципа развития в психологии

Глава 2. Антропологическая модель субъективной реальности и ее развития в онтогенезе

Часть III Основные ступени развития субъектности человека

Методологические установки к части III

Глава 1. Ступень оживления

Глава 2. Ступень одушевления

Глава 3. Ступень персонализации

Глава 4. Ступень индивидуализации

Глава 5. Ступень универсализации

Словарь основных понятий

Виктор Слободчиков, Евгений Исаев - Психология образования человека. Становление субъектности в образовательных процессах – Основы психологической антропологии

Москва, Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 2013 г.

ISBN 978-5-7429-0715-2

Виктор Слободчиков, Евгений Исаев - Психология образования человека. Становление субъектности в образовательных процессах – Основы психологической антропологии - Содержание

От авторов

Часть I Концептуальные основы психологии образования человека

Глава 1. Психология образования человека как составляющая антропологии образования

1.1. Антропология образования: ее возможность и действительность

1.2. Образовательное знание – новый тип научности

1.3. Психология образования человека – учение о становлении субъективной реальности в образовании

Глава 2. Образование – сфера общественной практики

2.1. Образование – всеобщий механизм общественного развития

2.2. Модернизация – коренная проблема современной России

2.3. Структура и состав сферы образования

Глава 3. Образование как механизм культурно-исторического наследования

3.1. Культурно-историческое наследие – «задание» для образования

3.2. Типология научно-технологических подходов в образовании

3.3. Антропологический подход в определении содержания образования

Глава 4. Образование – всеобщая форма развития человека

4.1. Онтология развития человека в пространстве образования

4.2. Сопряженность ступеней развития и ступеней образования

4.3. Проблема преемственности в образовании и развитии

4.4. Возрастно-нормативные модели развития

Глава 5. Антропология педагогической профессии

5.1. Психология профессионализма современного педагога

5.2. Педагогическая позиция: истоки, типы, характеристика

5.3. Педагогическая деятельность в пространстве образования

Часть II Ступени образования как модели возрастно-нормативного развития человека

Глава 1. Психология дошкольного образования

1.1. Антропологический смысл дошкольного детства и целевые ориентиры дошкольного образования

1.2. Возрастно-нормативная модель развития в дошкольном детстве

1.3. Модель образовательного процесса и педагогической деятельности на ступени дошкольного образования

Глава 2. Психология начального общего образования

2.1. Антропологический смысл отрочества и целевые ориентиры начального образования

2.2. Возрастно-нормативная модель развития в отрочестве

2.3. Модель образовательного процесса и педагогической деятельности на ступени начального общего образования

Глава 3. Психология основного общего образования

3.1. Антропологический смысл подростничества и целевые ориентиры основного общего образования

3.2. Возрастно-нормативная модель развития в подростковом периоде

3.3. Модель образовательного процесса и педагогической деятельности на ступени основного общего образования

Глава 4. Психология среднего общего образования

4.1. Антропологический смысл юности и целевые ориентиры среднего общего образования

4.2. Возрастно-нормативная модель развития в юности

4.3. Модель образовательного процесса и педагогической деятельности на ступени среднего (полного) общего образования

Глава 5. Психология профессионального образования

5.1. Антропологический и социокультурный смысл профессионального образования

5.2. Возрастно-нормативная модель развития в студенческом возрасте

5.3. Модель образовательного процесса и педагогической деятельности на ступени профессионального образования

5.4. Психология профессионального педагогического образования

Словарь основных понятий