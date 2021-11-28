Смиренная защита

Мы написали эту книгу, чтобы помочь христианам обрести разумную веру, которая основана на логических доводах и «удовлетворяет разум». Мы определяем веру как «доверие, основанное на достоверных фактах и свидетельствах». Как же обрести такое доверие?

В первую очередь необходимо убедиться в исторической достоверности документа - Библии и, в частности, Нового Завета. Следующий шаг - исследовать сверхъестественные свидетельства об Иисусе и удостовериться, что Он - Сын Божий. Истина и божество Иисуса подтверждаются исполнением пророчеств, чудесами и, наконец, Его воскресением из мертвых.

Убедившись в божественности Иисуса, мы обращаемся к Его словам о Библии в целом. Что Он говорил о Ветхом Завете? Если Сын Божий верил Ветхому Завету, то и в наши дни его истинность ни у кого не должна вызывать сомнений. А Новый Завет появился, потому что Иисус обещал апостолам вдохновение Святого Духа; они свидетельствовали о том, что получили это вдохновение, и ранняя церковь тоже признавала его. Таким образом. Библия - это истинное Слово Божье.

Если Библия истинна, значит, то, что она говорит об этом мире, также истинно. Отсюда неопровержимо вытекает факт существования Бога. Мир представляет собой творение Божье. Это творение полнится свидетельствами божественного замысла. Мир природы и наши физические тела свидетельствуют о гениальности Творца.

Наконец, установив все это, мы видим, что и в повседневной жизни христианство подтверждает свою истинность. Иными словами, христианство практично. Оно прагматично. Это сама жизнь. Оно соответствует действительности. Смысл жизни, свобода, мир, любовь и надежда - все это обретает настоящий смысл только в христианстве. Христианство действенно всегда, что бы ни происходило.

Эта книга состоит из двух частей. В первой части мы говорим об основаниях для веры. В этом разделе основное внимание уделяется «апологетике свидетельств». Так, первые четыре главы посвящены свидетельствам существования Бога-Творца и исторической достоверности библейского текста, данного нам Богом. В главах с шестой по девятую речь идет об Иисусе, об исполненных Им пророчествах, об истинности Его чудес, Его воскресении и божественной сущности. Отметьте этот шаг: от исторической точности и достоверности Библии - к личности Христа.

Вторая часть книги посвящена ответам на возражения. Когда христианам приходится защищать свою веру во Христа, они должны суметь дать ответы на вопросы своего времени – или, по крайней мере, суметь задать вопросы, которые заставят неверующих уделить серьезное внимание библейскому тексту. В главах с десятой по двенадцатую мы исследуем распространенные возражения, связанные с природой веры, истиной и мировоззрением. В тринадцатой главе мы обращаемся к сложной теме человеческого страдания. В четырнадцатой главе мы говорим об уникальности христианства. Что такое христианство - единственная истинная религия или всего лишь одно из множества равно истинных религиозных учений? Наконец, последняя глава этой книги посвящена роли апологетики в контексте благовестия нашему постмодернистскому обществу. Некоторые считают, что постмодернизм нанес смертельный удар проповеди Евангелия, поставив под сомнение любое рациональное обоснование веры. Но это не так. Смиренная защита неизменно приносит победу.

Смиренная защита. Свидетельства в пользу христианской веры

Под ред. Марка Скотта и Марка Мура

Симферополь: Христианский научно-апологетический центр, 2005. – 320 с.

ISBN 966-8180-34-8

Смиренная защита. Свидетельства в пользу христианской веры – Содержание

Участники проекта

Предисловие. Марк Скотт

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЕРЫ

Существование Бога. Джефф Робертсон

Автограф Бога на мироздании. Терри Чейни

Достоверность рукописей. Кении Боулз, Ларри Пешавер

Историческая точность Библии. Джек П. Льюис

Библейские земли и древний быт. Марк Зис

Истинные пророчества: сокровища ветхозаветных пророков. Джим Гердвуд

Реальность чудес. Роберт Лоуэри

Действительно ли Иисус восстал из мертвых? Марк Мур

Божественная природа Иисуса. Сет Уилсон

ОТВЕТЫ НА ВОЗРАЖЕНИЯ