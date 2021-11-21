Смит 100 дней изучение Библии
Капитан Артур Смит нес службу в рядах британского гвардейского пехотного полка «Колдстрим» и был адьютантом Королевского военного колледжа в Сандхерсте в 1921–1924 гг. Там он осознал необходимость в книге, которая могла бы помочь кадетам понять Библию. Это побудило его написать «100 дней». К настоящему времени ее тираж составил более 120 000 экземпляров, а сама книга полностью или частично переводилась на многие языки мира. Эта книга ни в коем случае не заменяет чтения Библии. Надеюсь, она поможет вам в изучении Священного Писания. Используйте ее для ежедневного чтения или для более тщательного изучения Библии. Если хотите, чтоб эти заметки принесли наибольшую пользу, читайте все упоминающиеся в них места Писания и размышляйте над всеми рассматриваемыми вопросами. В этой книге собрано 100 небольших заметок на каждый день, однако совсем не обязательно привязываться к заданному порядку. Например, разделы 44 и 52 затрагивают настолько глубокие истины, что для изучения каждой из тем можно отвести несколько дней. С другой стороны, будет полезно понять общую идею разделов 90 и 95, прочитав их за один раз. Во время ежедневного чтения Библии задавайте себе вопрос: «Есть ли в этом отрывке Писания для меня:
— повеление, которому я должен повиноваться?
— молитва, которую и мне следует произнести?
— пример для подражания?
— обещание, на которое я могу уповать?
— подарок, который я могу принять?
— грех, которого мне следует избегать?
— идеал, к которому я должен стремиться?
— истина, которой я могу верить?
— урок, который мне следует запомнить?
— предупреждение, которое нужно принять во внимание?» Каждый день вы будете находить в Библии ответы хотя бы на некоторые из этих вопросов. Молитесь о том, чтобы применять их в своей повседневной жизни. Если вы молитесь за других людей, то просите, чтобы Господь открыл им эти же истины.
Артур Смит - 100 дней изучение Библии
Отпечатано по заказу Всеукраинской общественной организации «Объединение христиан-военнослужащих Украины» 204стр
Артур Смит - 100 дней изучение Библии - Содержание
РАЗДЕЛ I ХРИСТИАНСТВО
- 1. Христианство и другие религии
- 2. В чем нуждается человек
- 3. «Религия» не дает удовлетворения
- 4. В чем нуждается мир
- 5. Христианство не сосредоточено на себе
- 6. В христианстве все в полноте
- 7. Церковь
- 8. Стойкость убеждений
- 9. Отвага
РАЗДЕЛ II ГРЕХ
- 10. Преграда между Богом и человеком
- 11. Чем страшен грех
- 12. Как грех проник в мир
- 13. Разница между «грехом» и «грехами»
- 14. Что такое грех
- 15. Темничный страж в Филиппах
- 16. Нееман
- 17. Медный змей
- 18. Мемфивосфей
- 19. Воскресение и вознесение
- 20. Не надежда, а уверенность
РАЗДЕЛ III КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
- 21. Святой Дух — личность
- 22. Святой Дух — сила
- 23. Таинства
- 24. Крещение
- 25. Причастие
- 26. Наше оружие
- 27. Что Библия говорит о себе
- 28. Господь и Священное Писание
- 29. Взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветами (1)
- 30. Взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветами (2)
- 31. Взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветами (3)
- 32. Как изучать Библию (1)
- 33. Как изучать Библию (2)
- 34. Как изучать Библию (3)
- 35. Притча о почве
- 36. Притча о блудном сыне
- 37. Когда следует молиться
- 38. Молитвы, оставшиеся без ответа
- 39. Господня молитва
- 40. Препятствия для молитвы. Грех
- 41. Препятствия для молитвы. Беспокойство
- 42. Препятствия для молитвы. Блуждающие мысли
- 43. Препятствия для молитвы. Неискренность
- 44. Советы молящемуся
- 45. Будьте готовы к трудностям
- 46. Свидетельство словом и жизнью
- 47. Пример и влияние
- 48. Смелость
- 49. Тактичность
РАЗДЕЛ IV ОТДЕЛЕНИЕ
- 50. Неполное повиновение Саула
- 51. Этот мир
РАЗДЕЛ V ТРУДНОСТИ И ОТГОВОРКИ
- 52. «Я не понимаю»
- 53. Трудности понимания
- 54. Интеллект
- 55. «Все это слишком уж просто»
- 56. «Я слишком слабохарактерный»
- 57. «От слишком многого придется отказаться»
- 58. «Я подвержен искушениям, я слишком греховен»
- 59. «Мне тяжело справляться с искушениями»
- 60. «Я уже столько раз падал»
- 61. «Христиане неискренни»
- 62. «Христиане слишком ограниченны»
- 63. «Христиане чересчур эксцентричны»
- 64. «Надо мной будут смеяться»
- 65. Ложная скромность
- 66. Божественность Иисуса Христа
- 67. Святая Троица
- 68. Библия и наука
- РАЗДЕЛ VI СЛУЖЕНИЕ
- 69. Почему мы должны нести служение
- 70. Мотивы для служения
- 71. Наши «дела»
- 72. Неполная посвященность
РАЗДЕЛ VII ПЛОДЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ
- 73. Плод Духа
- 74. Любовь
- 75. Радость
- 76. Мир
- 77. Долготерпение
- 78. Милосердие
- 79. Благость
- 80. Вера
- 81. Кротость
- 82. Воздержание
РАЗДЕЛ VIII ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
- 83. Петр
- 84. Гордость царя Озии
- 85. Эффективность
- 86. Игра с грехом
- 87. Лжеучения
- 88. Лицемерие
- 89. Отпадение от веры
РАЗДЕЛ IX ПРОРОЧЕСТВА
- 90. Пророчества о событиях в мире
- 91. Второе пришествие
- 92. Суд над делами истинных христиан
- 93. Великая скорбь
- 94. Тысячелетнее царство
- 95. Суд у великого белого престола
РАЗДЕЛ Х РАЗНОЕ
- 96. Периоды Божественной истории
- 97. Благая весть для всех народов
- 98. Воскресный день
- 99. Христиане и война
- 100. Божий план спасения
ПРИЛОЖЕНИЕ А
- Методы изучения Библии
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
- Рекомендуемые темы для изучения Библии
Дякую за корисну книгу