Капитан Артур Смит нес службу в рядах британского гвардейского пехотного полка «Колдстрим» и был адьютантом Королевского военного колледжа в Сандхерсте в 1921–1924 гг. Там он осознал необходимость в книге, которая могла бы помочь кадетам понять Библию. Это побудило его написать «100 дней». К настоящему времени ее тираж составил более 120 000 экземпляров, а сама книга полностью или частично переводилась на многие языки мира. Эта книга ни в коем случае не заменяет чтения Библии. Надеюсь, она поможет вам в изучении Священного Писания. Используйте ее для ежедневного чтения или для более тщательного изучения Библии. Если хотите, чтоб эти заметки принесли наибольшую пользу, читайте все упоминающиеся в них места Писания и размышляйте над всеми рассматриваемыми вопросами. В этой книге собрано 100 небольших заметок на каждый день, однако совсем не обязательно привязываться к заданному порядку. Например, разделы 44 и 52 затрагивают настолько глубокие истины, что для изучения каждой из тем можно отвести несколько дней. С другой стороны, будет полезно понять общую идею разделов 90 и 95, прочитав их за один раз. Во время ежедневного чтения Библии задавайте себе вопрос: «Есть ли в этом отрывке Писания для меня:

— повеление, которому я должен повиноваться?

— молитва, которую и мне следует произнести?

— пример для подражания?

— обещание, на которое я могу уповать?

— подарок, который я могу принять?

— грех, которого мне следует избегать?

— идеал, к которому я должен стремиться?

— истина, которой я могу верить?

— урок, который мне следует запомнить?

— предупреждение, которое нужно принять во внимание?» Каждый день вы будете находить в Библии ответы хотя бы на некоторые из этих вопросов. Молитесь о том, чтобы применять их в своей повседневной жизни. Если вы молитесь за других людей, то просите, чтобы Господь открыл им эти же истины.

Артур Смит - 100 дней изучение Библии

Отпечатано по заказу Всеукраинской общественной организации «Объединение христиан-военнослужащих Украины» 204стр

Артур Смит - 100 дней изучение Библии - Содержание

РАЗДЕЛ I ХРИСТИАНСТВО

1. Христианство и другие религии

2. В чем нуждается человек

3. «Религия» не дает удовлетворения

4. В чем нуждается мир

5. Христианство не сосредоточено на себе

6. В христианстве все в полноте

7. Церковь

8. Стойкость убеждений

9. Отвага

РАЗДЕЛ II ГРЕХ

10. Преграда между Богом и человеком

11. Чем страшен грех

12. Как грех проник в мир

13. Разница между «грехом» и «грехами»

14. Что такое грех

15. Темничный страж в Филиппах

16. Нееман

17. Медный змей

18. Мемфивосфей

19. Воскресение и вознесение

20. Не надежда, а уверенность

РАЗДЕЛ III КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

21. Святой Дух — личность

22. Святой Дух — сила

23. Таинства

24. Крещение

25. Причастие

26. Наше оружие

27. Что Библия говорит о себе

28. Господь и Священное Писание

29. Взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветами (1)

30. Взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветами (2)

31. Взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветами (3)

32. Как изучать Библию (1)

33. Как изучать Библию (2)

34. Как изучать Библию (3)

35. Притча о почве

36. Притча о блудном сыне

37. Когда следует молиться

38. Молитвы, оставшиеся без ответа

39. Господня молитва

40. Препятствия для молитвы. Грех

41. Препятствия для молитвы. Беспокойство

42. Препятствия для молитвы. Блуждающие мысли

43. Препятствия для молитвы. Неискренность

44. Советы молящемуся

45. Будьте готовы к трудностям

46. Свидетельство словом и жизнью

47. Пример и влияние

48. Смелость

49. Тактичность

РАЗДЕЛ IV ОТДЕЛЕНИЕ

50. Неполное повиновение Саула

51. Этот мир

РАЗДЕЛ V ТРУДНОСТИ И ОТГОВОРКИ

52. «Я не понимаю»

53. Трудности понимания

54. Интеллект

55. «Все это слишком уж просто»

56. «Я слишком слабохарактерный»

57. «От слишком многого придется отказаться»

58. «Я подвержен искушениям, я слишком греховен»

59. «Мне тяжело справляться с искушениями»

60. «Я уже столько раз падал»

61. «Христиане неискренни»

62. «Христиане слишком ограниченны»

63. «Христиане чересчур эксцентричны»

64. «Надо мной будут смеяться»

65. Ложная скромность

66. Божественность Иисуса Христа

67. Святая Троица

68. Библия и наука

РАЗДЕЛ VI СЛУЖЕНИЕ

69. Почему мы должны нести служение

70. Мотивы для служения

71. Наши «дела»

72. Неполная посвященность

РАЗДЕЛ VII ПЛОДЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ

73. Плод Духа

74. Любовь

75. Радость

76. Мир

77. Долготерпение

78. Милосердие

79. Благость

80. Вера

81. Кротость

82. Воздержание

РАЗДЕЛ VIII ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

83. Петр

84. Гордость царя Озии

85. Эффективность

86. Игра с грехом

87. Лжеучения

88. Лицемерие

89. Отпадение от веры

РАЗДЕЛ IX ПРОРОЧЕСТВА

90. Пророчества о событиях в мире

91. Второе пришествие

92. Суд над делами истинных христиан

93. Великая скорбь

94. Тысячелетнее царство

95. Суд у великого белого престола

РАЗДЕЛ Х РАЗНОЕ

96. Периоды Божественной истории

97. Благая весть для всех народов

98. Воскресный день

99. Христиане и война

100. Божий план спасения

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Методы изучения Библии

ПРИЛОЖЕНИЕ Б