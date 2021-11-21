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Смит 100 дней изучение Библии

Артур Смит - 100 дней изучение Библии
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics, Educational
Капитан Артур Смит нес службу в рядах британского гвардейского пехотного полка «Колдстрим» и был адьютантом Королевского военного колледжа в Сандхерсте в 1921–1924 гг. Там он осознал необходимость в книге, которая могла бы помочь кадетам понять Библию. Это побудило его написать «100 дней». К настоящему времени ее тираж составил более 120 000 экземпляров, а сама книга полностью или частично переводилась на многие языки мира. Эта книга ни в коем случае не заменяет чтения Библии. Надеюсь, она поможет вам в изучении Священного Писания. Используйте ее для ежедневного чтения или для более тщательного изучения Библии. Если хотите, чтоб эти заметки принесли наибольшую пользу, читайте все упоминающиеся в них места Писания и размышляйте над всеми рассматриваемыми вопросами. В этой книге собрано 100 небольших заметок на каждый день, однако совсем не обязательно привязываться к заданному порядку. Например, разделы 44 и 52 затрагивают настолько глубокие истины, что для изучения каждой из тем можно отвести несколько дней. С другой стороны, будет полезно понять общую идею разделов 90 и 95, прочитав их за один раз. Во время ежедневного чтения Библии задавайте себе вопрос: «Есть ли в этом отрывке Писания для меня:
— повеление, которому я должен повиноваться?
— молитва, которую и мне следует произнести?
— пример для подражания?
— обещание, на которое я могу уповать?
— подарок, который я могу принять?
— грех, которого мне следует избегать?
— идеал, к которому я должен стремиться?
— истина, которой я могу верить?
— урок, который мне следует запомнить?
— предупреждение, которое нужно принять во внимание?» Каждый день вы будете находить в Библии ответы хотя бы на некоторые из этих вопросов. Молитесь о том, чтобы применять их в своей повседневной жизни. Если вы молитесь за других людей, то просите, чтобы Господь открыл им эти же истины.

Артур Смит - 100 дней изучение Библии

Отпечатано по заказу Всеукраинской общественной организации «Объединение христиан-военнослужащих Украины» 204стр

Артур Смит - 100 дней изучение Библии - Содержание

РАЗДЕЛ I ХРИСТИАНСТВО
  • 1. Христианство и другие религии
  • 2. В чем нуждается человек
  • 3. «Религия» не дает удовлетворения
  • 4. В чем нуждается мир
  • 5. Христианство не сосредоточено на себе
  • 6. В христианстве все в полноте
  • 7. Церковь
  • 8. Стойкость убеждений
  • 9. Отвага
РАЗДЕЛ II ГРЕХ
  • 10. Преграда между Богом и человеком
  • 11. Чем страшен грех
  • 12. Как грех проник в мир
  • 13. Разница между «грехом» и «грехами»
  • 14. Что такое грех
  • 15. Темничный страж в Филиппах
  • 16. Нееман
  • 17. Медный змей
  • 18. Мемфивосфей
  • 19. Воскресение и вознесение
  • 20. Не надежда, а уверенность
РАЗДЕЛ III КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
  • 21. Святой Дух — личность
  • 22. Святой Дух — сила
  • 23. Таинства
  • 24. Крещение
  • 25. Причастие
  • 26. Наше оружие
  • 27. Что Библия говорит о себе
  • 28. Господь и Священное Писание
  • 29. Взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветами (1)
  • 30. Взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветами (2)
  • 31. Взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветами (3)
  • 32. Как изучать Библию (1)
  • 33. Как изучать Библию (2)
  • 34. Как изучать Библию (3)
  • 35. Притча о почве
  • 36. Притча о блудном сыне
  • 37. Когда следует молиться
  • 38. Молитвы, оставшиеся без ответа
  • 39. Господня молитва
  • 40. Препятствия для молитвы. Грех
  • 41. Препятствия для молитвы. Беспокойство
  • 42. Препятствия для молитвы. Блуждающие мысли
  • 43. Препятствия для молитвы. Неискренность
  • 44. Советы молящемуся
  • 45. Будьте готовы к трудностям
  • 46. Свидетельство словом и жизнью
  • 47. Пример и влияние
  • 48. Смелость
  • 49. Тактичность
РАЗДЕЛ IV ОТДЕЛЕНИЕ
  • 50. Неполное повиновение Саула
  • 51. Этот мир
РАЗДЕЛ V ТРУДНОСТИ И ОТГОВОРКИ
  • 52. «Я не понимаю»
  • 53. Трудности понимания
  • 54. Интеллект
  • 55. «Все это слишком уж просто»
  • 56. «Я слишком слабохарактерный»
  • 57. «От слишком многого придется отказаться»
  • 58. «Я подвержен искушениям, я слишком греховен»
  • 59. «Мне тяжело справляться с искушениями»
  • 60. «Я уже столько раз падал»
  • 61. «Христиане неискренни»
  • 62. «Христиане слишком ограниченны»
  • 63. «Христиане чересчур эксцентричны»
  • 64. «Надо мной будут смеяться»
  • 65. Ложная скромность
  • 66. Божественность Иисуса Христа
  • 67. Святая Троица
  • 68. Библия и наука
  • РАЗДЕЛ VI СЛУЖЕНИЕ
  • 69. Почему мы должны нести служение
  • 70. Мотивы для служения
  • 71. Наши «дела»
  • 72. Неполная посвященность
РАЗДЕЛ VII ПЛОДЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ
  • 73. Плод Духа
  • 74. Любовь
  • 75. Радость
  • 76. Мир
  • 77. Долготерпение
  • 78. Милосердие
  • 79. Благость
  • 80. Вера
  • 81. Кротость
  • 82. Воздержание
РАЗДЕЛ VIII ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
  • 83. Петр
  • 84. Гордость царя Озии
  • 85. Эффективность
  • 86. Игра с грехом
  • 87. Лжеучения
  • 88. Лицемерие
  • 89. Отпадение от веры
РАЗДЕЛ IX ПРОРОЧЕСТВА
  • 90. Пророчества о событиях в мире
  • 91. Второе пришествие
  • 92. Суд над делами истинных христиан
  • 93. Великая скорбь
  • 94. Тысячелетнее царство
  • 95. Суд у великого белого престола
РАЗДЕЛ Х РАЗНОЕ
  • 96. Периоды Божественной истории
  • 97. Благая весть для всех народов
  • 98. Воскресный день
  • 99. Христиане и война
  • 100. Божий план спасения
ПРИЛОЖЕНИЕ А
  • Методы изучения Библии
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
  • Рекомендуемые темы для изучения Библии
Views 401
Rating 5.0 / 5
Added 21.11.2021
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (2 comments)

B
brat Eduard 3 years ago

Дякую за корисну книгу
Владимир79 3 years ago
Спасибо

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