Смит Джеймс - Исторические книги Ветхого Завета

Здесь мы узнаем об истинных событиях, обычаях и верованиях древнего мира, на фоне которых становятся понятными послания пророков и более поздние события израильской истории. Книги, которые повествуют о взаимоотношениях Бога с Его народом, способны преподать нам много ценных уроков, а главное, умудрить нас ко спасению, ибо содержат пророчества и указания на Иисуса Христа. Они также были частью Библии Иисуса Христа. Он знал и любил их, и уже одно это должно побуждать нас к освоению их содержания.

Джеймс Смит - Исторические книги Ветхого Завета

Пер. с англ.

М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла»; Н. Новгород: «Агапе», 2012.— 704 с.

ISBN 978-5-88930-073-1

Джеймс Смит - Исторические книги Ветхого Завета - Содержание

Предисловие

1.Исторические книги. Обзор

ПЕРИОД ПОСЕЛЕНИЯ

2. Домонархические книги. Введение

3. Подготовка к победе (Иисус Навин 1:1—5:12)

4. Встреча с врагом (Иисус Навин 5:13—9:27)

5. Завоевание земли (Иисус Навин 10—12)

6. Владение наследием (Иисус Навин 13—24)

7. Корни и плоды отступничества (Книга Судей 1:1 —3:4)

8. Необычное спасение (Книга Судей 3:5—5:31)

9. Сила в слабости (Книга Судей 6—8)

10. Тяжелое положение Израиля (Книга Судей 9—12)

11. Начало избавление (Книга Судей 13—16)

12. Нравственная деградация (Книга Судей 17—21)

13. Луч света в ночной тьме (Руфь 1—4)

МОНАРХИЯ 1043-586 ГГ. ДО Н. Э.

14. Книги Царств. Ввведение

15. Переход к монархии (1 Царств 1 —7)

16. Царь как у прочих народов (1 Царств 8—12)

17. Отвержение царя (1 Царств 13—17)

18. Царь и его соперник (1 Царств 18—27)

19. Давид становится царем (1 Царств 28—2 Царств 4)

20. Победы Давида (2 Царств 5—9)

21. Проблемы Давида в личной жизни (2 Царств 10—14)

22. Политические проблемы Давида (2 Царств 15—20)

23. Свидетельства Давида (2 Царств 21—24)

24. Последние дни Давида (1 Паралипоменон 23—29)

25. Великая мудрость Соломона (3 Царств 2:13—5:18)

26. Великие дела Соломона (3 Царств 6:1 —9:9)

27. От славы к позору (3 Царств 9:10—11:43)

28. Разделение Царства (3Царств 12—14)

29. От вражды к сотрудничеству (3 Царств 14—16)

30. Состязание с Ваалом (3 Царств 17—19)

31. Пророки в эпоху Ахава (3Царств 20—22)

32. Сыновья Иезавели (4 Царств 1 —3)

33. Эпоха Елисея (4Царств 4—8)

34. Три меча божественного возмездия (4 Царств 9:1 —13:9)

35. Восстановление и расцвет (4 Царств 13:10—15:7)

36. Великий ассирийский завоеватель (4Царств 15:8— 17:41)

37. Борьба за независимость (4 Царств 18—21)

38. Последние дни Иудеи (4 Царств 22—25)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 538-432 ГГ. ДО Н. Э.

39. Постмонархические книги. Введение

40. Возвращение из плена (Ездра 1 —6)

41. Сохранение народа (Есфирь 1 —10)

42. Восстановление закона (Ездра 7—10)

43. Восстановление города (Неемия 1 —6)

44. Обновление посвящения (Неемия 7—13)

ТАБЛИЦЫ ИЛЛЮСТРАЦИИ И ДИАГРАММЫ

1. Содержание исторических книг.

2. Хронология книги Иисуса Навина

3. Структура книги Иисуса Навина

4. Хронология книги Судей

5. Структура книги Судей

6. Хронология книги Руфь

7. Эпоха до появления монархии

8. Жизнь Иисуса Навина

9. Победоносная вера: сравнение

10. Южная коалиция (Иисус Навин 10)

11. Покоренные цари (Иисус Навин 12)

12. Размеры уделов колен

13. Города левитов

14. Период завоеваний

15. Ранние судьи

16. Судьи в середине периода судей

17. Последние судьи

18. Хронология 1 и 2 книг Паралипоменон

19. Содержание 1 и 2 книг Царств

20. Хронология 3 и 4 книг Царств

21. Содержание 3 и 4 книг Царств

22. Хронология книг Паралипоменон

23. Эпоха царей

24. Ракурсы истории Израиля

25. Гнет филистимлян. 40 лет

26. Жизнь Самуила. Предполагаемая хронология

27. Эпохи царей: обзор

28. Давид впустыне

29. Семья Давида в Хевроне

30. Жизнь Давида. Предполагаемая хронология

31. Третье помазание Давида

32. Параллели в книгах Царств и Паралипоменон

33. Объединенная монархия

34. Левиты во дни Давида

35. Два помазания Соломона на трон

36. Царствование Давида

37. Храм Соломона

38. Передвижная умывальница

39. Обращение Бога к Соломону

40. Два царства

41. Разделенная монархия

42. Разделенная монархия (930—885 гг. до н.э.)

43. Разделенная монархия: время мирного сосуществования

45. Разделенная монархия: период унижений

46. Династия Ииуя

47. Разделенная монархия: расцвет

48. Разделенная монархия: вассальный период

49. Правление доброго царя Езекии

50. Иудейский период: обзор

51. Правление благочестивого царя Иосии

52. Депортация в Вавилон

53. Вавилонская эра

54. Хронология книги Ездра

55. Содержание книги Ездра

56. Хронолония книги Неемии

57. Содержание книги Неемии

58. Хронология книги Есфирь

59. Содержание книги Есфирь

60. Период восстановления

61. Обход стен Иерусалима

БИБЛИОГРАФИИ