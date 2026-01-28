Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Смит Джеймс - Исторические книги Ветхого Завета

Смит Джеймс - Исторические книги Ветхого Завета
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, History, **Jewish History, Ethics, Educational

Здесь мы узнаем об истинных событиях, обычаях и верованиях древнего мира, на фоне которых становятся понятными послания пророков и более поздние события израильской истории. Книги, которые повествуют о взаимоотношениях Бога с Его народом, способны преподать нам много ценных уроков, а главное, умудрить нас ко спасению, ибо содержат пророчества и указания на Иисуса Христа. Они также были частью Библии Иисуса Христа. Он знал и любил их, и уже одно это должно побуждать нас к освоению их содержания.

Джеймс Смит - Исторические книги Ветхого Завета

Пер. с англ.

М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла»; Н. Новгород: «Агапе», 2012.— 704 с.

ISBN 978-5-88930-073-1

Джеймс Смит - Исторические книги Ветхого Завета - Содержание

Предисловие

  • 1.Исторические книги. Обзор

ПЕРИОД ПОСЕЛЕНИЯ

  • 2. Домонархические книги. Введение

  • 3. Подготовка к победе (Иисус Навин 1:1—5:12)

  • 4. Встреча с врагом (Иисус Навин 5:13—9:27)

  • 5. Завоевание земли (Иисус Навин 10—12)

  • 6. Владение наследием (Иисус Навин 13—24)

  • 7. Корни и плоды отступничества (Книга Судей 1:1 —3:4)

  • 8. Необычное спасение (Книга Судей 3:5—5:31)

  • 9. Сила в слабости (Книга Судей 6—8)

  • 10. Тяжелое положение Израиля (Книга Судей 9—12)

  • 11. Начало избавление (Книга Судей 13—16)

  • 12. Нравственная деградация (Книга Судей 17—21)

  • 13. Луч света в ночной тьме (Руфь 1—4)

МОНАРХИЯ 1043-586 ГГ. ДО Н. Э.

  • 14. Книги Царств. Ввведение

  • 15. Переход к монархии (1 Царств 1 —7)

  • 16. Царь как у прочих народов (1 Царств 8—12)

  • 17. Отвержение царя (1 Царств 13—17)

  • 18. Царь и его соперник (1 Царств 18—27)

  • 19. Давид становится царем (1 Царств 28—2 Царств 4)

  • 20. Победы Давида (2 Царств 5—9)

  • 21. Проблемы Давида в личной жизни (2 Царств 10—14)

  • 22. Политические проблемы Давида (2 Царств 15—20)

  • 23. Свидетельства Давида (2 Царств 21—24)

  • 24. Последние дни Давида (1 Паралипоменон 23—29)

  • 25. Великая мудрость Соломона (3 Царств 2:13—5:18)

  • 26. Великие дела Соломона (3 Царств 6:1 —9:9)

  • 27. От славы к позору (3 Царств 9:10—11:43)

  • 28. Разделение Царства (3Царств 12—14)

  • 29. От вражды к сотрудничеству (3 Царств 14—16)

  • 30. Состязание с Ваалом (3 Царств 17—19)

  • 31. Пророки в эпоху Ахава (3Царств 20—22)

  • 32. Сыновья Иезавели (4 Царств 1 —3)

  • 33. Эпоха Елисея (4Царств 4—8)

  • 34. Три меча божественного возмездия (4 Царств 9:1 —13:9)

  • 35. Восстановление и расцвет (4 Царств 13:10—15:7)

  • 36. Великий ассирийский завоеватель (4Царств 15:8— 17:41)

  • 37. Борьба за независимость (4 Царств 18—21)

  • 38. Последние дни Иудеи (4 Царств 22—25)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 538-432 ГГ. ДО Н. Э.

  • 39. Постмонархические книги. Введение

  • 40. Возвращение из плена (Ездра 1 —6)

  • 41. Сохранение народа (Есфирь 1 —10)

  • 42. Восстановление закона (Ездра 7—10)

  • 43. Восстановление города (Неемия 1 —6)

  • 44. Обновление посвящения (Неемия 7—13)

ТАБЛИЦЫ ИЛЛЮСТРАЦИИ И ДИАГРАММЫ

  • 1. Содержание исторических книг.

  • 2. Хронология книги Иисуса Навина

  • 3. Структура книги Иисуса Навина

  • 4. Хронология книги Судей

  • 5. Структура книги Судей

  • 6. Хронология книги Руфь

  • 7. Эпоха до появления монархии

  • 8. Жизнь Иисуса Навина

  • 9. Победоносная вера: сравнение

  • 10. Южная коалиция (Иисус Навин 10)

  • 11. Покоренные цари (Иисус Навин 12)

  • 12. Размеры уделов колен

  • 13. Города левитов

  • 14. Период завоеваний

  • 15. Ранние судьи

  • 16. Судьи в середине периода судей

  • 17. Последние судьи

  • 18. Хронология 1 и 2 книг Паралипоменон

  • 19. Содержание 1 и 2 книг Царств

  • 20. Хронология 3 и 4 книг Царств

  • 21. Содержание 3 и 4 книг Царств

  • 22. Хронология книг Паралипоменон

  • 23. Эпоха царей

  • 24. Ракурсы истории Израиля

  • 25. Гнет филистимлян. 40 лет

  • 26. Жизнь Самуила. Предполагаемая хронология

  • 27. Эпохи царей: обзор

  • 28. Давид впустыне

  • 29. Семья Давида в Хевроне

  • 30. Жизнь Давида. Предполагаемая хронология

  • 31. Третье помазание Давида

  • 32. Параллели в книгах Царств и Паралипоменон

  • 33. Объединенная монархия

  • 34. Левиты во дни Давида

  • 35. Два помазания Соломона на трон

  • 36. Царствование Давида

  • 37. Храм Соломона

  • 38. Передвижная умывальница

  • 39. Обращение Бога к Соломону

  • 40. Два царства

  • 41. Разделенная монархия

  • 42. Разделенная монархия (930—885 гг. до н.э.)

  • 43. Разделенная монархия: время мирного сосуществования

  • 45. Разделенная монархия: период унижений

  • 46. Династия Ииуя

  • 47. Разделенная монархия: расцвет

  • 48. Разделенная монархия: вассальный период

  • 49. Правление доброго царя Езекии

  • 50. Иудейский период: обзор

  • 51. Правление благочестивого царя Иосии

  • 52. Депортация в Вавилон

  • 53. Вавилонская эра

  • 54. Хронология книги Ездра

  • 55. Содержание книги Ездра

  • 56. Хронолония книги Неемии

  • 57. Содержание книги Неемии

  • 58. Хронология книги Есфирь

  • 59. Содержание книги Есфирь

  • 60. Период восстановления

  • 61. Обход стен Иерусалима

БИБЛИОГРАФИИ

  • 1. Общая

  • 2. Заселение

Views 338
Rating 5.0 / 5
Added 28.01.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books