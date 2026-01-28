Смит Джеймс - Книги мудрости и псалмы

Несмотря на эти трудности, тщательное изучение поэтических книг — крайне полезное занятие. Книга Иова рисует картину веры, подвергаемой испытанию. Через неё верующий получает уверенность, что его страдания не обязательно являются результатом тяжкого греха с его стороны, и что всемогущий и мудрый Бог в полном объёме правит Вселенной. Через Псалмы верующий может научиться выражать свою веру в различных жизненных обстоятельствах. Кроме того, эта книга полна прямых мессианских пророчеств пера пророка Давида. Притчи — это сборник мудрых наблюдений, призванных направлять верующего в его повседневной жизни. Екклесиаст подчёркивает, что вера — единственный ключ к смыслу этой жизни, а наслаждение жизнью — это, по сути, долг человека. Песнь Песней Соломона накладывает божественную печать одобрения на человеческую любовь и физическое влечение. В этих книгах преподаются уроки, которые помогают правильно воспринять послание остальной части Писания.

Джеймс Смит - Книги мудрости и псалмы

М. : Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2020. - 832 с.

ISBN 978-5-905340-33-8

Джеймс Смит - Книги мудрости и псалмы - Содержание

Предисловие

1. Знакомство с поэтическими книгами

КНИГА ИОВА

2. Знакомство с Книгой Иова

3. Испытание Иова (Иова 1-3)

4. Дискуссия на мусорке (Иова 4—14)

5. Второй цикл речей (Иова 15-21)

6. Заключительный раунд спора (Иова 22-31)

7. Сердитый молодой оратор (Иова 32-37)

8. Голос из бури (Иова 38-42)

КНИГА ПСАЛМОВ

9. Знакомство с Книгой Псалмов

10. Жизнь верующего (Псалмы 1-15)

11. Спасение верующего (Псалмы 15-28)

12. Жизнь искупленных (Псалмы 29-40)

13. Избавление для отверженных (Псалмы 41-50)

14. Верующие и неверующие (Псалмы 51-59)

15. Давид и великий Царь (Псалмы 60-71)

16. Могущество Божьей помощи (Псалмы 72-83)

17. Надежда на божественную помощь (Псалмы 83-88)

18. Вселенское правление Яхве (Псалмы 89-105)

19. Пути и Слово Божье (Псалмы 106-118)

20. Паломнические песнопения (Псалмы 119-133)

21. Заключительные гимны хвалы (Псалмы 134-150)

КНИГА ПРИТЧЕЙ

22. Знакомство с Книгой Притчей

23. Призыв к мудрости (Притчи 1:10—3:35)

24. Предостережения наставника (Притчи 4-6)

25. Мудрость и её соперница (Притчи 7-9)

26. Противопоставление образов жизни (Притчи 10-12)

27. Верный взгляд на жизнь (Притчи 13:1-15:19)

28. Как сделать правильный выбор (Притчи 15:20-19:25)

29. Почитание Бога в повседневной жизни (Притчи 19:26-22:10)

30. Слова мудрых (Причти 22:17-24:33)

31. Мудрость как величайшее благословение (Притчи 25-29)

32. Заключительные слова мудрых (Притчи 30-31)

КНИГА ЕККЛЕСИАСТА

33. Знакомство с Книгой Екклесиаста

34. Суетность всего сущего (Екклесиаст 1:1-2:23)

35. Секрет удовлетворённости (Екклесиаст 2:24—3:22)

36. Больше суеты в мире (Екклесиаст 4:1-6:9)

37. Наставление для смутных времён (Екклесиаст 6:10-8:17)

38. Незнание будущего (Екклесиаст 9:1-11:6)

39. В заключение данного вопроса (Екклесиаст 11:7-12:14)

КНИГА ПЕСНИ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА