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Смит Джеймс - Книги мудрости и псалмы

Смит Джеймс - Книги мудрости и псалмы
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, History, **Jewish History, Ethics, Educational

Несмотря на эти трудности, тщательное изучение поэтических книг — крайне полезное занятие. Книга Иова рисует картину веры, подвергаемой испытанию. Через неё верующий получает уверенность, что его страдания не обязательно являются результатом тяжкого греха с его стороны, и что всемогущий и мудрый Бог в полном объёме правит Вселенной. Через Псалмы верующий может научиться выражать свою веру в различных жизненных обстоятельствах. Кроме того, эта книга полна прямых мессианских пророчеств пера пророка Давида. Притчи — это сборник мудрых наблюдений, призванных направлять верующего в его повседневной жизни. Екклесиаст подчёркивает, что вера — единственный ключ к смыслу этой жизни, а наслаждение жизнью — это, по сути, долг человека. Песнь Песней Соломона накладывает божественную печать одобрения на человеческую любовь и физическое влечение. В этих книгах преподаются уроки, которые помогают правильно воспринять послание остальной части Писания.

Джеймс Смит - Книги мудрости и псалмы

М. : Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2020. - 832 с.

ISBN 978-5-905340-33-8

Джеймс Смит - Книги мудрости и псалмы - Содержание

  • Предисловие

  • 1. Знакомство с поэтическими книгами

КНИГА ИОВА

  • 2. Знакомство с Книгой Иова

  • 3. Испытание Иова (Иова 1-3)

  • 4. Дискуссия на мусорке (Иова 4—14)

  • 5. Второй цикл речей (Иова 15-21)

  • 6. Заключительный раунд спора (Иова 22-31)

  • 7. Сердитый молодой оратор (Иова 32-37)

  • 8. Голос из бури (Иова 38-42)

КНИГА ПСАЛМОВ

  • 9. Знакомство с Книгой Псалмов

  • 10. Жизнь верующего (Псалмы 1-15)

  • 11. Спасение верующего (Псалмы 15-28)

  • 12. Жизнь искупленных (Псалмы 29-40)

  • 13. Избавление для отверженных (Псалмы 41-50)

  • 14. Верующие и неверующие (Псалмы 51-59)

  • 15. Давид и великий Царь (Псалмы 60-71)

  • 16. Могущество Божьей помощи (Псалмы 72-83)

  • 17. Надежда на божественную помощь (Псалмы 83-88)

  • 18. Вселенское правление Яхве (Псалмы 89-105)

  • 19. Пути и Слово Божье (Псалмы 106-118)

  • 20. Паломнические песнопения (Псалмы 119-133)

  • 21. Заключительные гимны хвалы (Псалмы 134-150)

КНИГА ПРИТЧЕЙ

  • 22. Знакомство с Книгой Притчей

  • 23. Призыв к мудрости (Притчи 1:10—3:35)

  • 24. Предостережения наставника (Притчи 4-6)

  • 25. Мудрость и её соперница (Притчи 7-9)

  • 26. Противопоставление образов жизни (Притчи 10-12)

  • 27. Верный взгляд на жизнь (Притчи 13:1-15:19)

  • 28. Как сделать правильный выбор (Притчи 15:20-19:25)

  • 29. Почитание Бога в повседневной жизни (Притчи 19:26-22:10)

  • 30. Слова мудрых (Причти 22:17-24:33)

  • 31. Мудрость как величайшее благословение (Притчи 25-29)

  • 32. Заключительные слова мудрых (Притчи 30-31)

КНИГА ЕККЛЕСИАСТА

  • 33. Знакомство с Книгой Екклесиаста

  • 34. Суетность всего сущего (Екклесиаст 1:1-2:23)

  • 35. Секрет удовлетворённости (Екклесиаст 2:24—3:22)

  • 36. Больше суеты в мире (Екклесиаст 4:1-6:9)

  • 37. Наставление для смутных времён (Екклесиаст 6:10-8:17)

  • 38. Незнание будущего (Екклесиаст 9:1-11:6)

  • 39. В заключение данного вопроса (Екклесиаст 11:7-12:14)

КНИГА ПЕСНИ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА

  • 40. Знакомство с Песнью

  • 41. Суламита во дворце (Песнь 1:2—3:5)

  • 42. Победа любви (Песнь 3:6-6:3)

  • 43. Возвращение к возлюбленному (Песнь 6:4-8:14)

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Added 28.01.2026
Author brat christifid
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