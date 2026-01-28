Смит Джеймс - Книги мудрости и псалмы
Несмотря на эти трудности, тщательное изучение поэтических книг — крайне полезное занятие. Книга Иова рисует картину веры, подвергаемой испытанию. Через неё верующий получает уверенность, что его страдания не обязательно являются результатом тяжкого греха с его стороны, и что всемогущий и мудрый Бог в полном объёме правит Вселенной. Через Псалмы верующий может научиться выражать свою веру в различных жизненных обстоятельствах. Кроме того, эта книга полна прямых мессианских пророчеств пера пророка Давида. Притчи — это сборник мудрых наблюдений, призванных направлять верующего в его повседневной жизни. Екклесиаст подчёркивает, что вера — единственный ключ к смыслу этой жизни, а наслаждение жизнью — это, по сути, долг человека. Песнь Песней Соломона накладывает божественную печать одобрения на человеческую любовь и физическое влечение. В этих книгах преподаются уроки, которые помогают правильно воспринять послание остальной части Писания.
Джеймс Смит - Книги мудрости и псалмы
М. : Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2020. - 832 с.
ISBN 978-5-905340-33-8
Джеймс Смит - Книги мудрости и псалмы - Содержание
Предисловие
1. Знакомство с поэтическими книгами
КНИГА ИОВА
2. Знакомство с Книгой Иова
3. Испытание Иова (Иова 1-3)
4. Дискуссия на мусорке (Иова 4—14)
5. Второй цикл речей (Иова 15-21)
6. Заключительный раунд спора (Иова 22-31)
7. Сердитый молодой оратор (Иова 32-37)
8. Голос из бури (Иова 38-42)
КНИГА ПСАЛМОВ
9. Знакомство с Книгой Псалмов
10. Жизнь верующего (Псалмы 1-15)
11. Спасение верующего (Псалмы 15-28)
12. Жизнь искупленных (Псалмы 29-40)
13. Избавление для отверженных (Псалмы 41-50)
14. Верующие и неверующие (Псалмы 51-59)
15. Давид и великий Царь (Псалмы 60-71)
16. Могущество Божьей помощи (Псалмы 72-83)
17. Надежда на божественную помощь (Псалмы 83-88)
18. Вселенское правление Яхве (Псалмы 89-105)
19. Пути и Слово Божье (Псалмы 106-118)
20. Паломнические песнопения (Псалмы 119-133)
21. Заключительные гимны хвалы (Псалмы 134-150)
КНИГА ПРИТЧЕЙ
22. Знакомство с Книгой Притчей
23. Призыв к мудрости (Притчи 1:10—3:35)
24. Предостережения наставника (Притчи 4-6)
25. Мудрость и её соперница (Притчи 7-9)
26. Противопоставление образов жизни (Притчи 10-12)
27. Верный взгляд на жизнь (Притчи 13:1-15:19)
28. Как сделать правильный выбор (Притчи 15:20-19:25)
29. Почитание Бога в повседневной жизни (Притчи 19:26-22:10)
30. Слова мудрых (Причти 22:17-24:33)
31. Мудрость как величайшее благословение (Притчи 25-29)
32. Заключительные слова мудрых (Притчи 30-31)
КНИГА ЕККЛЕСИАСТА
33. Знакомство с Книгой Екклесиаста
34. Суетность всего сущего (Екклесиаст 1:1-2:23)
35. Секрет удовлетворённости (Екклесиаст 2:24—3:22)
36. Больше суеты в мире (Екклесиаст 4:1-6:9)
37. Наставление для смутных времён (Екклесиаст 6:10-8:17)
38. Незнание будущего (Екклесиаст 9:1-11:6)
39. В заключение данного вопроса (Екклесиаст 11:7-12:14)
КНИГА ПЕСНИ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА
40. Знакомство с Песнью
41. Суламита во дворце (Песнь 1:2—3:5)
42. Победа любви (Песнь 3:6-6:3)
43. Возвращение к возлюбленному (Песнь 6:4-8:14)
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