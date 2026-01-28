Смит Джеймс - Книги Нового Завета

Вы держите в руках книгу из серии «Просто о сложном». Цель создания этой серии: подать базовую информацию о Библии настолько просто, насколько это возможно. Я предназначал этот материал для забросивших воскресную школу или тех, у кого не было преимущества посещения собрания, нацеленного на познание Божьего Слова.

Джеймс Смит - Книги Нового Завета - просто о сложном

К.: Книгоноша, 2018. - 184 с.

ISBN 978-617-7517-03-9

Джеймс Смит - Книги Нового Завета - просто о сложном - Содержание

Предисловие

Глава 1. Обзор библиотеки Нового Завета

Первая секция. Книги основания

Глава 2. Книги основания (1) Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка

Глава 3. Книги основания (2) Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна

Вторая секция. Книга-каркас

Глава 4. Второй том Луки Деяния Апостолов

Третья секция. Книги веры

Глава 5. Евангелические послания Римлянам и Галатам

Глава 6. Оборонительные послания 1 и 2 Коринфянам

Глава 7. Послания о церкви Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам

Глава 8. Эсхатологические послания 1 и 2 Фессалоникийцам

Глава 9. Письма проповеднику 1 и 2 Тимофею

Глава 10. Письма сотруднику и другу Титу и Филимону

Четвертая секция. Сфокусированные книги