Смит Колин - Небеса - как я здесь оказался
Честно? Даже не знаю, как описать, каково это быть здесь. Говорят, от боли до радости всего один шаг. Но я знаю по своему опыту: между ними бездонная пропасть. Я пережил невыносимые мучения на кресте, но теперь все это позади, и я упиваюсь невероятным счастьем небес. Я до сих пор в шоке от того, как здесь оказался. Но я расскажу тебе свою историю, чтобы и ты смог найти и испытать свалившуюся на меня радость. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю намного больше, чем тогда, в моменте. И чем глубже я вникаю в эту историю, тем она оказывается еще круче и невероятнее.
Смит Колин Небеса как я здесь оказался
История разбойника на кресте
пер. с англ. — Минск : А. Н. Вараксин, 2025. — 112 с.
ISBN 978-985-7328-89-5
Смит Колин Небеса как я здесь оказался Содержание
Введение
1. Завтрак — 6:00
2. Ненависть — 9:00
3. Вера - 11:14
4. Надежда — 11:15
5. Любовь — 11:50
6. Тьма — Полдень
7. Агония — 14:59
8. Триумф — 15:00
9. Безопасность — 17:38
Послесловие
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