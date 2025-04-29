Честно? Даже не знаю, как описать, каково это быть здесь. Говорят, от боли до радости всего один шаг. Но я знаю по своему опыту: между ними бездонная пропасть. Я пережил невыносимые мучения на кресте, но теперь все это позади, и я упиваюсь невероятным счастьем небес. Я до сих пор в шоке от того, как здесь оказался. Но я расскажу тебе свою историю, чтобы и ты смог найти и испытать свалившуюся на меня радость. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю намного больше, чем тогда, в моменте. И чем глубже я вникаю в эту историю, тем она оказывается еще круче и невероятнее.

Смит Колин Небеса как я здесь оказался

История разбойника на кресте

пер. с англ. — Минск : А. Н. Вараксин, 2025. — 112 с.

ISBN 978-985-7328-89-5

Смит Колин Небеса как я здесь оказался Содержание

Введение

1. Завтрак — 6:00

2. Ненависть — 9:00

3. Вера - 11:14

4. Надежда — 11:15

5. Любовь — 11:50

6. Тьма — Полдень

7. Агония — 14:59

8. Триумф — 15:00

9. Безопасность — 17:38

Послесловие