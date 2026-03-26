Смит - Работа над диким камнем

23 апреля 1792 года московский генерал-губернатор князь А.А. Прозоровский отдал приказ эскадрону гусар под командованием князя Жевахова арестовать опасного преступника, масона Николая Новикова. Целую ночь они скакали до Авдотьина-Тихвинского, имения Новикова, где нашли его в постели, больного, в полусознательном состоянии. Несмотря на это, Новиков был доставлен в крытой повозке в Москву для допроса.

Через несколько дней императрица Екатерина II повелела отправить масона под конвоем в Санкт-Петербург для бесед с печально известным С.И. Шешковским. В течение следующих недель Новиков давал показания о своей деятельности в качестве главы русских масонов, о связях с каменщиками при враждебном берлинском дворе и о своих отношениях с великим князем Павлом Петровичем.

В конце концов он признал свою вину в публикации запрещенных книг и привлечении наследника к масонству. В августе последовал приговор — заключение в Шлиссельбургской крепости сроком на 15 лет. С воцарением Павла в 1796 году Новиков был прощен и отпущен. Он вышел из тюрьмы сломленным человеком и поселился в любимом имении, где и доживал последние годы в одиночестве.

Издатель, журналист, историк и масон Новиков был одной из самых заметных фигур екатерининского царствования (1762— 1796). Целые поколения чтили его едва ли не как настоящего святого, «Апостола добра» и «просветителя России». С трагической судьбой Новикова связывают и судьбу русского масонства вообще: масонское движение в России завершило свою деятельность вскоре после его ареста.

Немногие из оставшихся лож быстро закрылись, и некогда бурная жизнь ордена в России остановилась. Масонство — первое в России широко распространившееся общественное движение — оказало глубокое влияние на социальное развитие страны. В течение XVIII века в орден вступили тысячи представителей самых разных сословий — от временщиков и могущественных аристократов до скромных ремесленников и вольноотпущенников.

Гражданские и военные чиновники, философы, литераторы, художники и купцы создали обширную масонскую сеть, действовавшую почти по всей империи. Анализ социальной психологии масонов позволяет точнее описать особенности вестернизации и общей социальной стратификации императорской России (1682-1917). Масонство в России появилось в первые десятилетия XVIII века, когда Петр I, стремясь изменить европейские представления о «средневековой» Московии, настойчиво вводил в русское общество заимствованные из Европы военные, политические, экономические и социальные доктрины.

Российская элита приняла Петровcкие реформы, предпочтя привычки образованных голландцев и шведов обиходу своих предков. Это отразилось не только в бритье бород или смене кафтана на европейское платье — приходилось думать и вести себя по-новому. С каждым годом высшие слои русского общества все больше адаптировались к европейской культуре: они читали, учились и путешествовали; они усваивали хорошие манеры; они посещали салоны, театры и концерты; наконец, они вступали в масонский орден.

Дуглас Смит – Работа над диким камнем – Масонский орден и русское общество в XVIII веке

