Я сознательно не включил в эту книгу личные переживания. Но думаю, это предисловие будет полезным, так как в нем читатель сможет немного познакомиться с жизненным опытом автора. В 1996 году я и моя семья сели на самолет, который направлялся в маленькую страну Уэльс. Незадолго до этого я снял с себя полномочия пастора и получил степень магистра богословия. Я духовно изнемог и был разочарован в церкви. Я подумал, что получение докторской степени и преподавательская работа в семинарии стали своего рода ответом.

Следующие три года в Уэльсе стали для меня духовным оазисом. Чтение пуритан и знакомство с историей духовных пробуждений помогали мне. Но важнее всего оказалось то, что эти три года были посвящены обновлению моего знакомства с Богом Библии под руководством преподобного Вернона Хайэма (на тот момент пастора в евангельской церкви в районе Хис в Кардифе, Уэльс).

После Уэльса мы вернулись в Штаты и окончательно переехали на север Миссисипи, чтобы участвовать в создании новой церкви. Господь благословил меня небольшой терпеливой группой людей; с ней мне удалось применить те самые истины, о которых вы прочитаете в этой книге. Когда только начинаешь работу, всегда есть опасность отойти от истины о том, что Бога, которого мы встречаем в Библии, более чем достаточно для ответа на наши нужды и желания. Бог доказывает на деле, что Его верность и милость не иссякнут, несмотря на все наши недостатки. И для моей семьи, и для других семей Церкви Христа в Нью-Олбани эти истины не просто сухая теория или древняя история. На них мы строим свою жизнь; каждый по отдельности и вместе как церковь.

Снайдер, Джон - Вот ваш Бог : переосмысление Бога Библии

Джон Снайдер; пер. с англ. — 3-є изд. — Минск : А.Н. Вараксин, 2022. — 272 с.

ISBN 978-985-7299-37-9

Джон Снайдер - Вот ваш Бог - переосмысление Бога Библии

Предисловие

Неделя 1. Познавая Бога: величайшая ценность!

Неделя 2. Познавая Бога: расчистка пути для нашего возвращения

Неделя 3. Познавая Бога Библии

Неделя 4. Познавая Бога в Иисусе Христе

Неделя 5. Познавая Бога в деле спасения

Неделя 6. Познание Бога и личная святость

Неделя 7. Познавая Бога:обновление поклонения

Неделя 8. Познание Бога и благовестие

Неделя 9. Познание Бога и наше служение

Неделя 10. Познаем ложного бога?

Неделя 11. Познавая Бога: избежать прагматизма

Неделя 12. Устремиться к Боту, которого мы познаем