Снигирев - Библейская археология
Настоящая книга, посвященная библейской археологии и истории археологических исследований на Святой Земле, является одной из первых работ такого рода, выходящих в России после трагических событий 1917 года.
Протоиерей Ростислав Снигирев - Библейская археология - Учебное пособие для духовных школ
М.: Издательство Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2007.— 576 с: ил.
ISBN 978-5-7789-0200-х
Протоиерей Ростислав Снигирев - Библейская археология - Учебное пособие для духовных школ - Содержание
От издателей
От автора
ВВЕДЕНИЕ
- Задачи археологии вообще и библейской археологии в частности
- Вспомогательные дисциплины библейской археологии
- Археологическая периодизация и датировка памятников. Хронологическая проблема доисторического прошлого
1 РАЗДЕЛ - ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ БИБЛЕЙСКОЙ АРХЕОЛОГИИ
- Зарождение библейской археологии как самостоятельной науки
- Развитие зарубежной библейской археологии в XX в
- Отдельные школы зарубежной библейской археологии
- Подведение итогов в конце XX в
- Новозаветная археология
2 РАЗДЕЛ - ОТЕЧЕСТВЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
- Предмет «Библейская археология» в дореволюционных духовных академиях
- Роль отечественной археологической науки и востоковедения в становлении библейской археологии как самостоятельной науки
- Зарождение современной библейской археологии в Киевской Духовной Академии и разработка археологической проблематики в трудах библеистов дооктябрьского периода
- Систематизаторские труды А. Лопухина
- Деятельность на ниве полевой библейской археологии сотрудников Императорского Православного Палестинского общества и Русской Духовной миссии в Иерусалиме
- Работы церковных авторов после 1917 г. в области библейской археологии
- Отечественное востоковедение после 1917 г. и его достижения в области библейской археологии
3 РАЗДЕЛ - ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ БИБЛЕЙСКОЙ АРХЕОЛОГИИ В ИССЛЕДОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПЕРИОДОВ СВЯЩЕННОЙ ИСТОРИИ
- Период Праотцев
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Период Патриархов
- Каменный век. Палеолит
- Каменный век. Докерамический неолит А (8300-7600 доР.Х.)
- Каменный век. Докерамический неолит Б (7600-6600 до Р.Х.) и переходный период к керамическому неолиту (6600-6000 до Р.Х.)
- Каменный век. Керамический неолит А (6000-5000 до Р.Х.)
- Каменный век. Керамический неолит Б (5000-4200/3800 до Р.Х.)
- Каменный век. Энеолит (4200/3800-3300/3200 до Р.Х.)
- Ранний бронзовый век I, или протогородской период (3300/3200-3000 до Р.Х.)
- Ранний бронзовый век II (3000-2300 до Р.Х.)
- Средний бронзовый век. Ранняя фаза (2300-2000 до Р.Х.) и развитая фаза (2000-1550 до Р.Х.) среднего бронзового века
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Период плена Египетского и Исхода
- Поздний бронзовый век (1550-1230 до Р.Х.)
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Период завоевания Святой Земли
- Поздний бронзовый век (1230-1200 до Р.Х.) — Период Судей
- Первая фаза раннего железного века (1200-1050 до Р.Х.)
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Период Царей
- Вторая фаза раннего железного века (1050-586 до Р.Х.)
- Держава Давида и Соломона
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Разделенные царства
- Израиль
- Иудея
- Период плена Вавилонского
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Послепленный период
- Иудея в составе Ахеменидской державы
- Иудея в составе эллинистических государств
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Период правления Хасмонеев
- Исторические сведения
- Кумранские находки
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Религиозная жизнь
- Саддукеи
- Фарисеи
- Ессеи
- Самаряне
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Новозаветный период
- Исторические сведения
- Находки общего характера
- Туринская плащаница
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Палеографические свидетельства о Христе и ранней Церкви
- Письмо Бар-Кохбы
- Иосиф Флавий
- Тацит
- Светоний
- Плиний Секунд Младший
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Принятые сокращения
Литература
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Хронологическая таблица
- Указатель имен
- Указатель предметно-географический
Протоиерей Ростислав Снигирев - Библейская археология - Учебное пособие для духовных школ - Введение
Основанный на богатом фактическом материале и написанный живым и доступным языком, труд о. Ростислава содержит сведения и по библейской археологии, и, естественно, по археологии и древней истории Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки (Шумер, Ассирия, Персия, Финикия, Сирия, Египет).
Автор рассматривает ключевые проблемы изучения археологических памятников Святой Земли в тесной связи и соотношении не только с письменными источниками, и прежде всего со Священным Писанием, но и со всем, так сказать, историко-событийным и культурно-мифологическим контекстом «Мира Библии». Книга продолжает прерванную традицию русской церковной науки (библеистики и библейской археологии); вместе с тем автором широко, и это понятно, использованы материалы и интерпретации археологических находок таких корифеев западной и израильской археологической науки, как Н. Глюк, К. Кеньон, А. Мазар, Б. Мазар, В. Олбрайт и Дж. Райт.
В основу издания положены лекции по библейской археологии и палестиноведению, прочитанные автором в Калужской Духовной Семинарии в 1996 —2006-м учебных годах.
Учебник издается в соответствии с нормами и правилами современного книгоиздания, но принятые сокращения и порядок прописных и строчных букв следуют традициям православной печати. Цитаты из Священного Писания даны полужирным курсивом.
Имена царей и «действующих лиц» библейской истории, упоминаемые только в Ветхом и Новом Заветах, даются в форме, принятой синодальным текстом Священного Писания.
Книга богато иллюстрирована (более ста карт, цветных фотографий и рисунков), содержит в себе сравнительно-хронологическую таблицу событий библейской истории и истории древнего мира, именной и предметно-географический указатели, а также обширную библиографию.
Как известно, трагический для России XX век оказался трагическим и для Православия — как для всей нашей Церкви, так и для отечественной богословской науки в частности. За чертой 1917 г. остались труды таких подвижников на ниве библейской археологии, как проф. В. Иваницкий, А. Олесницкий, С. Песоцкий, В. Рыбинский, за этой чертой остался и Музей библейских древностей при Киевской Духовной Академии, создававшийся протт. А. Ковальницким и К. Фоменко.
За этой чертой осталась систематизаторская работа профф. А. Лопухина и Д. Введенского. За этой чертой остались работы и светских востоковедов Б. Тураева, Е. Кагарова, и церковных авторов Н. Колечицкого, Н. Кондакова, П. Лашкарева.
А за рубежом XX век стал временем расцвета библейской археологии как отдельной науки, созданной трудами таких известных ученых, как Р. де Во, В. Олбрайт, К. Кеньон, Н. Глюк, Й. Ядин, Й. Ахарони, Н. Авигад и другие. Сложились отдельные школы библейской археологии — европейская, американская и израильская. Кроме таких фундаментальных трудов по библейской археологии, как «Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land», «New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land», «New International Dictionary of Biblical Archaeology » и « The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East», для публикации текущих исследований были созданы специальные периодические издания: «Annual of the American Schools of Oriental Research », « Bulletin of the American Schools of Oriental Research», «Israel Exploration Journal», «Journal of the American Oriental Society», «The Journal of Near Eastern Studies», «Biblical Archaeologist» и многие другие.
Библейскую археологию Нудельмана читайте на Эсхатосе.
Протоиерей Ростислав Снигирев
Протоиерей Ростислав Снигирев — заведующий кафедрой библеистики Калужской Духовной Семинарии, кандидат богословских наук, автор множества публикаций, тематически обусловленных ветхозаветной историей и археологией:
(см., например, статьи «Баалоф», «Беэр-Лахай-Рои», «Библейские исследования», «Бытие и ближневосточная археология», «Ваал-Гацор», «Ваал-Перацим», «Вифавара» (Православная энциклопедия. М., 2002. Т. 4, 5; М., 2003. Т. 6; М., 2004. Т. 8), «Библейские патриархи и археология», «История патриарха Иосифа» (Православный христианин. 2003, № 3; 2006, № 9), «Период Праотцев и библейская археология», «Библейская археология как особая богословская дисциплина» (Богословско-исторический сборник. 2003, № 1; 2005, № 2); см. также: Священное Писание Ветхого Завета: Учеб. пособие: В 10 вып. Саратов, 2006. Вып. 1: Введение в изучение Священного Писания Ветхого Завета).
2013-10-02
Большое спасибо!
Спасибо!
вот снегирев. http://i.imgur.com/kSd2Tpa.png и с книгой: http://i.imgur.com/T4t9pAK.png
Заменил.
Поздно ты обнаружил своего преподавателя не таким
зачем смотреть книгу, которая у тебя есть, случайно попал
кто на фото определить не смог. гугл выдает ересь http://i.imgur.com/SXVkyhg.png
нужно изменить описание, о. ростислав выглядит вот так. мой преподаватель библейской археологии и ветхого завета
Ну тогда он был в Калуге Это сейчас в Киеве - МП?
да. давно уже. вопрос в том, что на фото не он)