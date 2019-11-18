Я всегда знал, что молитва - неотъемлемая часть жизни каждого христианина, но на деле молиться мне было трудно. В борьбе за активную молитвенную жизнь я то побеждал, то проигрывал, как и многие другие, и в итоге суета полностью вытеснила молитву из моей жизни. И я это ощущал: моя духовная жизнь напоминала повинность, а не живые отношения.

Кортни Миллер Снид, Синди Андерсон - Жизнь в молитве: Руководство по чтению для малых групп

Чернигов: In Lumine Media, 2017. - 144 с.

ISBN 978-617-7168-34-7

Кортни Миллер Снид, Синди Андерсон - Жизнь в молитве - Содержание

Введение

План чтения за 13 недель

План чтения за 18 недель

1. «Какая от этого польза?»

2. Куда мы направляемся

Часть 1. Учимся молиться по-детски

Часть 2. Учимся снова доверять

Часть 3. Учимся просить Отца

Часть 4. Жизнь в истории Отца

Часть 5. Молитва в повседневной жизни

Кортни Миллер Снид, Синди Андерсон - Жизнь в молитве - Введение

В книге «Жизнь в молитве» Пол Миллер пишет: «Когда Иисус говорил об отношениях, которых желает для нас, Он приводил в пример общение за столом» (с. 22). Руководство по чтению книги в группе поможет вам окунуться в удивительную атмосферу общения за столом. Если не все получается сразу, не отчаивайтесь: мы пройдем этот путь вместе. Главы руководства соответствуют главам книги. Вопросы помогут вам глубже задуматься над точечным применением принципов, изложенных Полом Миллером, чтобы ваше истинное «Я» открылось перед любящим Отцом.



Хотя «Жизнь в молитве» можно читать самостоятельно, мы верим, что книга просто создана для чтения в группе. Поддержка других поистине бесценна. Подойдя к изучению с должным усердием, вы обязательно пожнете добрые плоды. Обсуждение в группе даст возможность взглянуть на проблему с разных сторон, поможет обрести целостность и радость, пока вы заново учитесь молиться.