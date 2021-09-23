Со многими верными доказательствами

Так в первой главе Деяния Апостолов описывается короткий промежуток времени между смертью Господа и Его торжественным вознесением на небо. Кто из верующих, читая эти строки, не ощущает таинственную прелесть этих 40 дней?! ״Рано в первый день недели“ Человек Христос Иисус, наш Господь, восстал из гроба. Тот же стих свидетельствует, что Он ״явился сперва Марии Магдалине“ (Мар. 16,9; Иоан. 20,11), затем также другим женщинам, которые шли от гроба (Мат. 28,9). Симон Петр, так глубоко павший, был тем не менее, очевидно, первым среди учеников, кто встретился с Иисусом и, таким образом, первым свидетелем из мужчин (Лук. 24,34; 1 Кор. 15,5). После этого Он ״явился в ином образе двум из них“, когда они шли в Еммаус (Мар. 16,12; Лук. 24,13). И еще, в день воскресения, ״в первый день недели“, вечером, когда двери дома, где собирались ученики, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Воскресший Иисус и стал посреди. ״Ученики обрадовались, увидевши Господа“ (Лук. 24,36; Иоан. 20,20). ״Неверующему Фоме“, который не был с ними, Господь явился 8 следующее воскресение (Иоан. 20,24).

Затем мы читаем о двух встречах с Господом в Галилее: при море Тивериадском, где присутствовали только 5 семеро учеников, в основном названные по имени и, на неуказанной точно, горе, куда Он повелел придти Своим одиннадцати ученикам (Иоан. 21,1; Мат. 28,10). Поручение, которое Он дает им там, похоже на прощальное, но мы еще раз видим Апостолов с Господом: на горе Елеонской, недалеко от Вифании, когда Он, совершив все, ״стал отдаляться от них и возноситься на небо“ (Мар. 16,19-20; Пук. 24,51). К этим девяти различным явлениям воскресшего Господа, описанным в Евангелиях, присоединяются еще два или три других, кратко упоминаемых в 1 Кор. 15 гл. (Мы имеем в виду встречу с 500-ми, с Иаковом и, если речь здесь не идет о явлении Господа на горе в Галилее или о вознесении, со ״всеми Апостолами“.) Здесь мы имеем из Евангелий и посланий Апостола Павла семь свидетельств Его воскресения, причем, здесь не упоминаются женщины, хотя они, очевидно, были первыми, кому явился воскресший Господь.

Ясно, что эти одиннадцать или двенадцать явлений Господа, из которых подробно описаны только девять, лишь малая частица ״многих верных доказательств", с которыми Он ״явил Себя живым“ Своим ученикам и ученицам. Когда Он в смирении ходил еще по этой земле, Он, как свидетельствует Иоанн, (имея прежде всего в виду свое Евангелие) ״много сотворил пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей“; ״Многое и другое сотворил Иисус: но если бы писать о том подробно, то думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг“ (Иоан. 20,30; 21,25). Возможно, Духу Святому и здесь не достало бы места, чтобы перечислить эти ״многие верные доказательства“ факта Его воскресения. Как бы то ни было, в нашем распоряжении имеется достаточно материала, чтобы с пользой для своих сердец 6 заняться рассмотрением того, что известно нам об этих сорока днях. ״В продолжении сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием“. Какое, единственное в своем роде наставление из уст воскресшего Господа! Недавно они спрашивали друг друга: ״Что значит: воскреснуть из мертвых?“ (Мар. 9,10).

Со многими верными доказательствами

GUTE BOTSCHAFT / Germany 79 с.

Со многими верными доказательствами - Содержание

Предисловие

В продолжении сорока дней

Воскресение

Мария Магдалина

Женщины у гроба

Симон Петр и другой ученик

Ученики, идущие в Еммаус

Среди своих

Фома

При море Тивериадском

״Любишь ли ты Меня?“

״Ты иди за Мною“

Поручение

Любовь до конца