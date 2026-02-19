Перед вами самая авторитетная русскоязычная грамматика латыни, ставшая эталоном классической филологии.Труд профессора Соболевского — это не просто учебник, а всеобъемлющее научное исследование структуры языка. В отличие от кратких пособий, здесь детально рассматриваются не только правила, но и исключения,архаические формы и тончайшие нюансы синтаксиса, характерные для лучших образцов римской прозы.

Книга разделена на два больших блока: Морфологию, где подробно препарируется система частей речи, и Синтаксис, раскрывающий логику построения латинского предложения.

С. И. Соболевский - Грамматика латинского языка. Теоретическая часть. Морфология и синтаксис

Санкт-Петербург: «Издательство Олега Абышко», «Университетская книга — СПб», 2016 г. — 432 с.

ISBN 978-5-903525-36-2

С. И. Соболевский - Грамматика латинского языка. Теоретическая часть. Морфология и синтаксис - Содержание

Предисловие

Перечень важнейших сокращений

Синтаксис простого предложения

Согласование (Syntaxis convenientiae)

Падежи (Syntaxis casuum)

Определения места пространства и времени

Залоги

Наклонения

Времена

Синтаксис сложного предложения

Предложения цели

Дополнительные предложения

Предложения следствия

Вопросительные предложения

Дополнительные предложения с quod

Предложения причины

Условные предложения

Уступительные предложения

Сравнительные предложения

Условно-желательные предложения

Относительные предложения

Временные предложения

Предложения с союзом quum

Итеративные предложения

Придаточные предложения, имеющие сказуемое во 2-м лице ед. ч. с неопределенным подлежащим

Отглагольные имена

Неопределенное наклонение

Participium

Gerundium

Qratio obliqua

Attractiо modi в придаточных предложениях

Excerpt a ex scriptori bus latinis

Сергей Иванович Соболевский - Грамматика латинского языка. Практическая часть: Синтаксис

Издательство Олега Абышко и Университетская книга — СПб, 2013. - 592 с.

ISBN 978-5-903525-89-8

Сергей Иванович Соболевский - Грамматика латинского языка. Практическая часть: Синтаксис - Содержание