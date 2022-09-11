Тауэр и Вестминстерское аббатство, Колизей и собор Святого Петра, Кремль и храм Василия Блаженного - этим зданиям выпала судьба стать символами великих европейских городов, в них материализовались дух и история страны и народа. Символы Парижа - Эйфелева башня, собор Парижской Богоматери и, конечно, собор Святого Людовика - главное и самое известное строение ансамбля Дома инвалидов. Дом инвалидов был построен по указу Людовика XIV для ветеранов французской армии, по возрасту или ранениям не способных обеспечить себе пропитание. Строительство началось в 1670 и закончилось в 1706 году. Слово «дом» означает не одно здание, а целый жилой и хозяйственный комплекс, рассчитанный на несколько тысяч человек, - целый район в тогдашнем Париже ! И венцом этого ансамбля стал величественный, 107-метровый собор Святого Людовика. Он построен по проекту и под руководством архитектора Жюля Ардуэ-Мансара в торжественно-барочном стиле. Грандиозность здания, обширность соборной площади, величина купола стали своеобразным ответом собору Святого Петра в Риме.

При этом архитектор применил ряд замечательных инженерных решений. Одно из них - «купол в куполе». Глядя на купол изнутри церкви, зритель видит, что верх купола срезан, а за ним открывается второй, расписанный сценой «Святой Людовик вручает свой меч Христу». (Святой Людовик - король Людовик IX, умерший в Крестовом походе.) Такая конструкция сделана для того, чтобы обеспечить достаточное освещение для подкупольного пространства (свет на фреску идет из внешних окон, закрытых внутренним куполом). На внутреннем куполе изображены двенадцать апостолов, изображения разделены золотыми полосами, похожими на солнечные лучи, напоминая нам о другом короле Людовике - короле-Солнце. Ниже по кргу идут барельефы двенадцати французских королей, а на сводах - фигуры четырех евангелистов. Автор этих росписей в итальянском стиле - Шарль де Лафосс.

Собор Святого Людовика - Декорации интерьеров

Москва, «Воскресный день», «Белый город», 2016

Автор текста А. Киселев

ISBN 978-5-7793-4783-9

Собор Святого Людовика - Декорации интерьеров - Из книги

Центральная часть здания разделена на две церкви - пышную Королевскую и сдержанную, не изобилующую убранством Солдатскую. Ее единственным украшением являются трофейные знамена и старинный орган. В настоящее время Дом инвалидов в основном выполняет музейные функции, а собор является пантеоном, местом захоронения славных сынов Франции. Прямо под куполом, в специально сделанной крипте - гробница самого известного француза - Наполеона Бонапарта. Саркофаг из карельского малинового кварцита установлен на зеленом гранитном пьедестале (арх. Луи Висконти), по кругу расположены двенадцать скульптур, олицетворяющих крупнейшие победы Наполеона. Здесь же захоронены его братья и сын. Сердце маршала Вобана - выдающегося полководца эпохи Людовика XIV - покоится в гробнице из черного мрамора. Фигура Вобана, основоположника военно-инженерной науки, облокотившегося на книги, с циркулем в руке, контрастирует с беломраморными скульптурами богинь Науки и Войны.