Соціальні документи Церкви (1891–2015)
Збірник «Соціальні документи Церкви (1891–2015)» — це фундаментальна антологія, що об’єднує ключові тексти католицького соціального вчення від епохи індустріалізації до часів постмодерну. Упорядники ставлять за мету простежити еволюцію церковної думки у відповідь на виклики часу: від «робітничого питання» XIX століття до проблем глобалізації та екологічної кризи XXI сторіччя. Основна ідея збірника полягає в тому, що Євангеліє має пряме відношення до суспільного устрою, а Церква володіє незмінним набором принципів, які допомагають людині зберігати свою гідність посеред політичних та економічних зсувів.
Документальна частина видання детально представляє панораму папського вчительства, починаючи з епохальної енцикліки Лева XIII Rerum Novarum, що заклала основи соціальної доктрини. Автори послідовно проводять читача крізь трагічне XX століття, включаючи радіозвернення Пія XII часів Другої світової війни, документи Другого Ватиканського Собору та пророчі послання Івана Павла II про працю та солідарність. Значне місце відведено аналізу сучасності у текстах Бенедикта XVI та Франциска, де соціокультурні питання переплітаються з етикою ринку та турботою про довкілля. У книзі глибоко досліджується розвиток концепцій спільного блага, субсидіарності та пріоритету праці над капіталом, перетворюючи історичні тексти на актуальний інструмент соціального аналізу.
Текст збірника витриманий у строгому, інтелектуальному та водночас сповненому християнського гуманізму стилі, що поєднує філософську глибину з конкретними пастирськими настановами. Упорядники майстерно структурували величезний масив даних, надаючи кожному документу історичний контекст, що робить видання незамінним для соціологів, істориків, богословів та правозахисників. Робота служить фундаментальним ресурсом для вивчення того, як релігійна традиція може пропонувати цілісне бачення людського розвитку в умовах постійних змін. Це читання допомагає усвідомити, що за офіційними формулюваннями стоїть постійний пошук справедливості та глибока турботу про долю кожної людини в «спільному домі».
Соціальні документи Церкви - Енцикліки, радіозвернення, апостольське послання (1891–2015)
Львів: «Свічадо», 2020. – 616 с.
ISBN: 978-966-938-412-6
Соціальні документи Церкви – Зміст
Annotation
Вступне слово
Rerum novarum («Нові речі»). Енцикліка Святішого Владики нашого Папи Лева XIII про становище робітників (1891 р.)
Quadragesimo anno («Сороковий рік»). Енцикліка Верховного Понтифіка Пія XI про оновлення суспільного устрою на євангельських засадах, у 40-ву річницю енцикліки Rerum novarum (1931 р.)
Радіозвернення Його Святости Папи Пія ХІІ у 50-ту річницю енцикліки Rerum novarum (П’ятдесятниця 1941 р.)
Mаter et Мagistra («Мати і Вчителька»). Енцикліка Верховного Понтифіка Івана ХХІІІ про нові явища в соціальній царині у світлі християнського вчення (1961 р.)
Pacem in terris («Мир на землі») Енцикліка Папи Івана XXIII про встановлення миру між усіма народами в істині, справедливості, любові та свободі (1963 р.)
Populorum progressio («Поступ народів») Енцикліка Папи Павла VI про сприяння розвиткові народів 1967 р.)
Octogesima adveniens («Вісімдесята річниця»)Апостольське послання Папи Павла VI до Моріса Руа, кардинала святої Римської Церкви, голови Папської ради у справах мирян та Папської комісії «Справедливість і мир», з нагоди 80-ї річниці виходу енцикліки Rerum novarum 1971 р. )
Laborem exercens («Працею своєю») Енцикліка Вселенського Архиєрея Івана-Павла ІІ про людську працю, в 90-ту річницю Rerum novarum (1981 р.)
Sollicitudo rei socialis («Турбота про соціальні справи») Енцикліка Вселенського Архиєрея Івана-Павла ІІ на 20-ту річницю Populorum progressio (1987 р.)
Centesimus annus («Сотий рік») Енцикліка Вселенського Архиєрея Івана-Павла ІІ з нагоди 100-ї річниці Rerum novarum (1991 р.)
Caritas in veritate («Любов у правді») Енцикліка Святішого Отця Бенедикта XVI про цілісний людський розвиток у любові та правді (2009 р.)
Laudato Si («Славен будь») Енцикліка Святішого Отця Франциска про турботу за наш спільний дім (2015 р.)
