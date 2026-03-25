Збірник «Соціальні документи Церкви (1891–2015)» — це фундаментальна антологія, що об’єднує ключові тексти католицького соціального вчення від епохи індустріалізації до часів постмодерну. Упорядники ставлять за мету простежити еволюцію церковної думки у відповідь на виклики часу: від «робітничого питання» XIX століття до проблем глобалізації та екологічної кризи XXI сторіччя. Основна ідея збірника полягає в тому, що Євангеліє має пряме відношення до суспільного устрою, а Церква володіє незмінним набором принципів, які допомагають людині зберігати свою гідність посеред політичних та економічних зсувів.

Документальна частина видання детально представляє панораму папського вчительства, починаючи з епохальної енцикліки Лева XIII Rerum Novarum, що заклала основи соціальної доктрини. Автори послідовно проводять читача крізь трагічне XX століття, включаючи радіозвернення Пія XII часів Другої світової війни, документи Другого Ватиканського Собору та пророчі послання Івана Павла II про працю та солідарність. Значне місце відведено аналізу сучасності у текстах Бенедикта XVI та Франциска, де соціокультурні питання переплітаються з етикою ринку та турботою про довкілля. У книзі глибоко досліджується розвиток концепцій спільного блага, субсидіарності та пріоритету праці над капіталом, перетворюючи історичні тексти на актуальний інструмент соціального аналізу.

Текст збірника витриманий у строгому, інтелектуальному та водночас сповненому християнського гуманізму стилі, що поєднує філософську глибину з конкретними пастирськими настановами. Упорядники майстерно структурували величезний масив даних, надаючи кожному документу історичний контекст, що робить видання незамінним для соціологів, істориків, богословів та правозахисників. Робота служить фундаментальним ресурсом для вивчення того, як релігійна традиція може пропонувати цілісне бачення людського розвитку в умовах постійних змін. Це читання допомагає усвідомити, що за офіційними формулюваннями стоїть постійний пошук справедливості та глибока турботу про долю кожної людини в «спільному домі».

Соціальні документи Церкви - Енцикліки, радіозвернення, апостольське послання (1891–2015)

Львів: «Свічадо», 2020. – 616 с.

ISBN: 978-966-938-412-6

Соціальні документи Церкви – Зміст

Annotation

Вступне слово