Foxit PDF Reader 3.3.1

Это профессиональная программа для чтения PDF файлов. Если у вас возникла необходимость прочесть документ формата PDF, а у вас нет на компьютере Adobe Reader, а так же нет времени и возможности чтобы его скачать - то эта программа именно для вас.

Особенностью Foxit PDF Reader является сравнительно небольшой размер дистрибутива (5.3 Mb) и быстрая скорость работы, что, несомненно, сказывается на удобстве программы в целом. Эта утилита не требует долговременной инсталляции.

Представленный продукт не требователен к программным и аппаратным средствам компьютера и способен работать практически со всеми версиями операционных систем корпорации Microsoft. Программа обладает всеми необходимыми функциями для полноценного просмотра PDF файлов.

Foxit PDF Reader

Доступны такие возможности как: выбрать и скопировать содержание текста с файлов PDF, производить поиск по тексту, будет доступна очень удобная библиотека для поиска и управления PDF файлами, быстрая скорость распечатки документов, поддержка Javascript, поддержка плугинов и многое другое. Работает во всех операционных системах Windows.

Основные характеристики Foxit Reader

Малые размеры: файл для установки Foxit Reader «весит» всего 5.32МB, тогда как размер того же Adobe Reader составляет свыше 30 МB.

Быстродействие: при запуске Foxit Reader Вы не вынуждены рассматривать надоедливое флеш окно, показывающее фирменный знак компании, имена авторов, и т.п.

Возможность вставки комментариев: Foxit Reader предоставляет Вам возможность добавлять к существующему документу PDF свои комментарии а затем распечатать или сохранить его вместе с этими комментариями.

Безопасность и конфиденциальность: Foxit Reader очень уважает безопасность и конфиденциальность пользователей и никогда не соединяется с интернетом без разрешения пользователя. Foxit Reader не содержит ни одного spyware или adware.

Многоязыковой интерфейс: после установления просмотрщика изберите язык интерфейса и программа автоматически загрузит нужный языковой файл.



Официальный сайт: FoxIt

Русификатор



Файл необходимо вставить, если нет русского языка в настройках, в папку установки программы.