Незаменима при создании модулей - очищает от мусора ненужных тегов исходники html-файлов.

Word Cleaner 3

Любые тексты, особенно после сканирования или созданные в Microsoft Word содержат огромное количество тегов, которые совершенны не нужны при создании модулей BibleQuote. Иногда тегов в раза 3 больше, чем самого информативного текста. Естественно, и сам размер файла больше в 2-3 раза.