Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme
esxatos

Word Cleaner 3

Word Cleaner 3
Категория SOFTWARE, Text Processing
Незаменима при создании модулей - очищает от мусора ненужных тегов исходники html-файлов.

Word Cleaner 3

Любые тексты, особенно после сканирования или созданные в Microsoft Word содержат огромное количество тегов, которые совершенны не нужны при создании модулей BibleQuote. Иногда тегов в раза 3 больше, чем самого информативного текста. Естественно, и сам размер файла больше в 2-3 раза.
Для очистки текстов от исходного форматирования и применяется программа Word Cleaner 3. Она проста в работе, в нее загружается файл, который надо очистить, и она справляется с задачей отлично.
Просмотров 2 386
Рейтинг 2.9 / 5
Добавлено 30.04.2024
Rate this publication:
2.9/5 (29)

Comments (8 comments)

E
esxatos 2 years ago

Перекачал, ссылка заменена
E
eroxin 2 years ago

Ссылка не работает
E
exact0923 3 years ago

Ссылка не работает
S
Sergey05 6 years ago

не работает ссылка для скачивания
G
golos 10 years ago

не работает ссылка скачивания
E
esxatos 9 years ago

уже работает
G
gloria 14 years ago
Спасибо, очень полезная программа.
E
esxatos 14 years ago
Ага, очень полезная, я постоянно ею чищу html-файлы для модулей, размер уменьшается в 2-5 раз!

Похожие программы

Все программы