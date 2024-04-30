Word Cleaner 3
Незаменима при создании модулей - очищает от мусора ненужных тегов исходники html-файлов.
Word Cleaner 3
Любые тексты, особенно после сканирования или созданные в Microsoft Word содержат огромное количество тегов, которые совершенны не нужны при создании модулей BibleQuote. Иногда тегов в раза 3 больше, чем самого информативного текста. Естественно, и сам размер файла больше в 2-3 раза.
Для очистки текстов от исходного форматирования и применяется программа Word Cleaner 3. Она проста в работе, в нее загружается файл, который надо очистить, и она справляется с задачей отлично.
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