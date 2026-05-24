Соколов - Двенадцать – Книги малых пророков
Новая книга игумена Арсения (Соколова), историка и библеиста, посвящена ветхозаветным книгам так называемых малых пророков. В двенадцати кратких, емких и увлекательных очерках раскрывается духовный смысл и содержание этих посланий и то, как каждый из пророков являет Божью весть своим уникальным и особенным образом.
Автор стремится рассказать о малых пророках просто и кратко, выделяя главное в послании каждой из двенадцати книг. Эти книги рассматриваются одновременно как части единой книги Двенадцати и как самостоятельные пророческие свидетельства, каждое из которых сияет по-своему.
Арсений Соколов – Двенадцать – Книги малых пророков
Арсений (Соколов А. П.; игумен). Двенадцать. Книги малых пророков. – М.: ГРАНАТ, 2026. – 162 с.
ISBN 978-5-906456-78-6
Арсений Соколов – Двенадцать – Содержание
Предисловие
От автора
Осия. История любви
Иоиль. День Господень
Амос. Божья правда
Авдий. Весть об Эдоме
Иона. Непослушный пророк
Михей. Царство Божье
Наум. Гибель империи
Аввакум. Праведник перед лицом зла
Софония. Ярость и милость
Аггей. Храм Господень
Захария. Политика и эсхатология
Малахия. Ангел Господень
No comments yet. Be the first!