Соколов - Двенадцать – Книги малых пророков

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, **Eschatology, Educational

Новая книга игумена Арсения (Соколова), историка и библеиста, посвящена ветхозаветным книгам так называемых малых пророков. В двенадцати кратких, емких и увлекательных очерках раскрывается духовный смысл и содержание этих посланий и то, как каждый из пророков являет Божью весть своим уникальным и особенным образом.

Автор стремится рассказать о малых пророках просто и кратко, выделяя главное в послании каждой из двенадцати книг. Эти книги рассматриваются одновременно как части единой книги Двенадцати и как самостоятельные пророческие свидетельства, каждое из которых сияет по-своему.

Арсений (Соколов А. П.; игумен). Двенадцать. Книги малых пророков. – М.: ГРАНАТ, 2026. – 162 с.
ISBN 978-5-906456-78-6

Арсений Соколов – Двенадцать – Содержание

  • Предисловие

  • От автора

  • Осия. История любви

  • Иоиль. День Господень

  • Амос. Божья правда

  • Авдий. Весть об Эдоме

  • Иона. Непослушный пророк

  • Михей. Царство Божье

  • Наум. Гибель империи

  • Аввакум. Праведник перед лицом зла

  • Софония. Ярость и милость

  • Аггей. Храм Господень

  • Захария. Политика и эсхатология

  • Малахия. Ангел Господень

