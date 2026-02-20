Соколов - Историческое введение в философию

Учебник Василия Васильевича Соколова — это классический труд одного из крупнейших отечественных историков философии, предлагающий глубокое теоретическое осмысление мирового интеллектуального процесса. Главная концептуальная особенность книги заключается в синтезе двух подходов: хронологического (по эпохам) и проблемного. Автор не просто перечисляет имена и даты, а показывает, как фундаментальные вопросы о бытии, познании, Боге и человеке трансформировались от античности до начала XX века, сохраняя при этом свою внутреннюю преемственность.

Соколов детально исследует, как сменялись ведущие типы мировоззрения: от космоцентризма древних греков и теоцентризма Средневековья к антропоцентризму Возрождения и наукоцентризму Нового времени. В книге блестяще прописаны переходы между эпохами, особенно тонкая грань между средневековой схоластикой и философией XVII века. Автор уделяет огромное внимание анализу категориального аппарата, объясняя, как менялся смысл таких понятий, как «субстанция», «разум» и «свобода», в зависимости от исторического контекста.

Этот учебник считается сложным, но чрезвычайно содержательным: он требует от читателя высокой концентрации и готовности к глубокой аналитической работе. Василий Соколов учит видеть в истории философии не случайный набор мнений, а единую «биографию человеческого разума», который через сомнения и споры идет к более полному пониманию реальности. Это фундаментальное пособие для тех, кто хочет овладеть самой логикой философского развития.

Соколов В.В. - Историческое введение в философию - История философии по эпохам и проблемам - Учебник для высшей школы

М.: Академический Проект, 2020. — 912 с. — («Gaudeamus», «Классический университетский учебник»).

ISBN 978-5-8291-3238-5

Соколов В.В. - Историческое введение в философию – Содержание

От автора

Мировоззрение и философия как наиболее общие явления духовной культуры

Проблема субъект-объектности в доцивилизационную эпоху человечества

I. КОНСТАНТЫ МИФОЛОГИЧЕСКОГО И ЭЛЕМЕНТЫ ПРЕДФИЛОСОФСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ДРЕВНЕЙШИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ В ЭПОХУ АРХАИКИ И ВЫСОКОЙ КЛАССИКИ

III. ХУДОЖЕСТВЕННО-ИДЕАЛИСТИЧЕСКИЙ И ОРГАНИСТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ПЛАТОНА

IV. НАУЧНО-ФИЛОСОФСКИЙ УНИВЕРСУМ АРИСТОТЕЛЯ

V. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКО-РИМСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ. РЕЛИГИЯ, НАУКА И ФИЛОСОФИЯ

VI. ТОРЖЕСТВО ХРИСТИАНСКОГО МОНОТЕИЗМА В ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ УЧЕНИЯ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ЕМУ

VII. РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО ПЕРЕД ЛИЦОМ АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ. ПАТРИСТИКА. НЕОПЛАТОНИЗМ

VIII. РЕЛИГИЯ И ФИЛОСОФИЯ МЕЖДУ АНТИЧНОСТЬЮ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕМ, МЕЖДУ ПАТРИСТИКОЙ И СХОЛАСТИКОЙ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ И ВИЗАНТИИ V–IX вв.

IX. РЕЛИГИОЗНАЯ И СВЕТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ В АРАБОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ

Х. СОЦИАЛЬНОСТЬ И ФИЛОСОФИЯ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С РЕЛИГИЕЙ И ЕЕ ИНСТИТУЦИЯМИ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

XI. МЕЖДУ СРЕДНЕВЕКОВЬЕМ И НОВЫМ ВРЕМЕНЕМ. ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ

XII. ПРОБЛЕМАТИКА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ КЛАССИКИ В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ (нач. XVII–нач. XVIII вв.)

XIII. ВАЖНЕЙШИЕ АСПЕКТЫ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ В ЭПОХУ ПРОСВЕЩЕНИЯ

XIV. ФИЛОСОФИЯ КАНТА — КЛАССИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СУБЪЕКТ-ОБЪЕКТНОСТИ. ВСЕСТОРОННЕЕ УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ КАК ЕЕ КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Библиография

Указатель имен