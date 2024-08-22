Церковь, по Божественному замыслу, несомненно является Семьей или Домом Божьим. Бог создал человеческую расу как представителей, верно отображающих Божество (Отца, Сына, Святого Духа) для владычества над всем творением. Эти взаимоотношения проявляются в любящем отношении Небесного Отца к сыновьям Божьим, собранным в Теле Христовом, что видимым образом являет славу Божью на земле. Если говорить о практической стороне, то когда люди принимают Иисуса Христа как своего Спасителя, они становятся членами одной из духовных семей, где им предстоит возрасти в образ Сына Божьего (Псалом 67:7). Таким образом, Сам Бог является Отцом для них, заботящийся о сиротах и вдовах (Иакова 1:27). Благодаря этому верующие проходят через процесс ресоциализации и становятся заметно отличающимися от других семей и организаций на земле. Если же Церковь - это Божья Семья, то она должна и функционировать, как семья.

В этом заключается корень всех проблем, с которыми сталкивается в данное время Церковь. Несмотря на то, что понимание Церкви как Семьи Божьей, в целом, принимается большинством христианских деноминаций, но практическое воплощение этой идеи в жизнь в основном всё ещё чуждо действительному положению дел на местах. Церковь же отошла от первоначального Божественного замысла иметь Семью на земле и вместо этого закостенела в институтах религии, ограничившись множеством правил и обычаев. Соответственно, поскольку Семья Божья отошла от своего главного предназначения, земля находится под проклятием, которое может быть разрушено только свежим взглядом на Писание в разрезе основной структуры Церкви и ее апостольской миссии. Такой взгляд не только позволит увидеть предопределённый план Божий в сотворении человечества, но и поможет по-новому подойти к вопросу об устройстве и управлении Божьей Семьёй. Он также укажет на необходимость восстановления лидеров как отцов, бескорыстно взращивающих сыновей для управления и служения в Царстве Божьем (Малахии 4:6). Таким образом, устанавливается суверенное правление мира Божьего во всём творении.

Сэм Солейн и Николас Солейн - Отец мой! Отец мой!

Перев. сангл.

К., «Эсфирь», 2014, 240с.

ISBN 966-74-65-04-6

Сэм Солейн и Николас Солейн - Отец мой! Отец мой! - Содержание

Пролог

Предисловие

Вступление

Глава 1 Культура безотцовщины

Глава 2 Последствия культуры безотцовщины

Глава 3 Новое моральное и этическое основание

Глава 4 Дух сироты

Глава 5 Познание добра и зла

Глава 6 Перемена от духа к душе

Глава 7 Козни врага

Глава 8 Последний Адам

Глава 9 Как говорит Бог

Глава 10 Отцы и сыновья

Глава 11 Жизнь в роли отцов и сыновей

Глава 12 Обращение сердец отцов к сыновьям

Глава 13 «И отцом своим не называйте никого на земле»

Глава 14 Устройство Дома Божьего

Глава 15 Народ Израиля и ранняя Церковь

Глава 16 Святой народ

Ссылки