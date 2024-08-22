Солейн - Отец мой! Отец мой!
Церковь, по Божественному замыслу, несомненно является Семьей или Домом Божьим. Бог создал человеческую расу как представителей, верно отображающих Божество (Отца, Сына, Святого Духа) для владычества над всем творением. Эти взаимоотношения проявляются в любящем отношении Небесного Отца к сыновьям Божьим, собранным в Теле Христовом, что видимым образом являет славу Божью на земле. Если говорить о практической стороне, то когда люди принимают Иисуса Христа как своего Спасителя, они становятся членами одной из духовных семей, где им предстоит возрасти в образ Сына Божьего (Псалом 67:7). Таким образом, Сам Бог является Отцом для них, заботящийся о сиротах и вдовах (Иакова 1:27). Благодаря этому верующие проходят через процесс ресоциализации и становятся заметно отличающимися от других семей и организаций на земле. Если же Церковь - это Божья Семья, то она должна и функционировать, как семья.
В этом заключается корень всех проблем, с которыми сталкивается в данное время Церковь. Несмотря на то, что понимание Церкви как Семьи Божьей, в целом, принимается большинством христианских деноминаций, но практическое воплощение этой идеи в жизнь в основном всё ещё чуждо действительному положению дел на местах. Церковь же отошла от первоначального Божественного замысла иметь Семью на земле и вместо этого закостенела в институтах религии, ограничившись множеством правил и обычаев. Соответственно, поскольку Семья Божья отошла от своего главного предназначения, земля находится под проклятием, которое может быть разрушено только свежим взглядом на Писание в разрезе основной структуры Церкви и ее апостольской миссии. Такой взгляд не только позволит увидеть предопределённый план Божий в сотворении человечества, но и поможет по-новому подойти к вопросу об устройстве и управлении Божьей Семьёй. Он также укажет на необходимость восстановления лидеров как отцов, бескорыстно взращивающих сыновей для управления и служения в Царстве Божьем (Малахии 4:6). Таким образом, устанавливается суверенное правление мира Божьего во всём творении.
Сэм Солейн и Николас Солейн - Отец мой! Отец мой!
Перев. сангл.
К., «Эсфирь», 2014, 240с.
ISBN 966-74-65-04-6
Сэм Солейн и Николас Солейн - Отец мой! Отец мой! - Содержание
Пролог
Предисловие
Вступление
- Глава 1 Культура безотцовщины
- Глава 2 Последствия культуры безотцовщины
- Глава 3 Новое моральное и этическое основание
- Глава 4 Дух сироты
- Глава 5 Познание добра и зла
- Глава 6 Перемена от духа к душе
- Глава 7 Козни врага
- Глава 8 Последний Адам
- Глава 9 Как говорит Бог
- Глава 10 Отцы и сыновья
- Глава 11 Жизнь в роли отцов и сыновей
- Глава 12 Обращение сердец отцов к сыновьям
- Глава 13 «И отцом своим не называйте никого на земле»
- Глава 14 Устройство Дома Божьего
- Глава 15 Народ Израиля и ранняя Церковь
- Глава 16 Святой народ
Ссылки
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