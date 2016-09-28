Раннее Средневековье вошло в историю как время формирования гражданского общества у многих современных европейских народов, включая французов. Речь идет о целом комплексе этнокультурного становления, которое во многом определялось воздействием на него христианского духовного фактора. В период с VI по VIII в. мы наблюдаем активное созидание французской цивилизации, хотя, конечно, оно не было ограничено этими временными рамками. Франции и французов еще нет, но их образ все отчетливее проявляется в тумане раннесредневековых реалий Западной Европы. Итак, еще нет Франции, но уже нет римской Галлии. Есть процесс перерождения Галлии во Францию. Еще нет французов. Идет непростой, вопиюще противоречивый процесс слияния франков и галло-римлян. Намечается мучительный переход к феодальным общественно-экономическим отношениям, характерным для будущей Франции. Но у франков — это переход от первобытно-общинного уклада, а у галло-римлян—от рабовладельческого. Государственная власть здесь преобразуется на взаимоисключающих принципах родоплеменного строя франков и галло-римскихцивилизационных стандартов. Еще далеко до появления французского языка, но уже идет вульгаризация латыни, которая раньше была галлицизирована. Возникает довольно своеобразная культура, сочетающая в себе элементы античности (в галло-римской версии) и необузданного германского варварства. Причем эти элементы буквал ьно п ропитан ы друг другом. Заметим, что задолго до изучаемого периода Галлия была в основном христианской страной, а вторгавшиеся в ее пределы франки придерживались язычества. Но в конце V в. завоеватели принимают веру завоеванных ими галло-римлян! Оккупанты и оккупируемые становятся единоверцами! Таким образом, в христианском сообществе Галлии появляется новый — франкский — элемент, очень энергичный вследствие своего неофитства. Он был настолько силен, что галло-римская церковь стала превращаться в галло-римо-франкскую, то есть в некий прообраз будущей Галликанской церкви.

Владимир Васильевич Солодовников - Ранние соборы - Меровингская Галлия VI—VIII вв. М.: Ассоциация «Духовное возрождение», 2004. — 432 с. Библиотека Ассоциации «Духовное возрождение» ISBN 5-87727-067-2 Владимир Солодовников - Ранние соборы - Меровингская Галлия VI—VIII вв. - Содержание Введение I. Общая характеристика соборного движения при христианских Меровингах II. Соборы синодального характера III. Смешаные соборы IV.Полномочия соборов V. Духовное и светское законотворчество соборов 1. Теологические вопросы на соборах 2. Морально-этические вопросы на соборах 3. Организационно-кадровые вопросы на соборах 4. Имущественно-финансовые вопросы на соборах VI. Соборы о клире 1. Соборы о чтецах 2. Соборы об иподиаконах (поддиаконах) 3. Соборы о диаконах 4. Соборы о священниках (пресвитерах) 5. Соборы о протоиереях 6. Соборы о монашествующих 7. Соборы об аббатах 8. Соборы об архидиаконах 9. Соборы о епископах 10. Соборы об архиепископах (митрополитах) 11. Соборы о примасах (патриархах) 12. Соборы о папских легатах VII.Соборы о мире VIII.Соборы об этнических реалиях меровингской Галлии IX.Соборы о борьбе с язычеством и его пережитками X. Соборы о богослужебной практике Заключение Приложение 1. Династия Меровингов Приложение 2. Процесс Претекстата Приложение 3. Соборная проблематика Церкви Галлии при христианских Меровингах Приложение 4. Субординационные отношения в Галльской церкви времен христианских Меровингов Источники Литература Примечания

Владимир Солодовников - Ранние соборы - Меровингская Галлия VI—VIII вв. - Глава 1 Общая характеристика соборного движения при христианских Меровингах

Одним из определяющих принципов существования Галльской церкви эпохи раннего Средневековья являлось, безусловно, соборное движение. Стартовав приблизительно в IV в., оно весомо заявило о себе в период с VI в. по середину VIII в., когда шло формирование французской цивилизации. Этот период примерно совпал с правлением христианской королевской династии Меровингов(см. Приложение 1).

Первый собор Галльской церкви при христианских Меровингах состоялся в 506 г., а последний — в 752 г. В промежуток с 506 по 752 г. было проведено не менее пятидесяти пяти, но не более восьмидесяти трех церковных соборов. Усредненное их число скорее приближается к восьмидесяти. Ксожалению, исследователи — причем довольно авторитетные — приводят разные статистические данные относительно галльского соборного движения1.

Средняя периодичность соборов Галльской церкви составляет примерно один собор в 3 года. Впрочем, реально ежегодно могло проходить и по несколько соборов2.

Интересно, что С. Лебек считает, что в период с 614 по 742 г. — то есть в течение 128 лет — Галльская церковь вообще не практиковала соборов3. А по мнению А. А. Васильева, в Галлии «в VIII веке... соборы для обсуждения церковных вопросов почти не созывались»4. Ш. Пфистер полагал, что «последний собор Меровингской эпохи имел место в Оксере в 695 году»5. В. И. Мажуга высказывал точку зрения о том, что «никогда уже в Меровингскую эпоху соборы не собирались с такой регулярностью, как в правление Гунтрамна, и постепенно становились все более редкими... В основе этих перемен лежали глубокие процессы, совершавшиеся главным образом в структуре землевладения, военной и административной власти господствующего слоя франков. Ближайшая же причина состояла в вызванных этими процессами крайнем ослаблении королевской власти и почти полном разрушении муниципальной организации, унаследованной от Римской Галлии»6.

Соборное движение при Меровингах проявляло нестабильность. Это являлось одной из причин того, что оно было мало подконтрольно римским папам, которые требовали от своих галльских викариев ежегодного созыва соборов с непременным участием в них всех региональных епископов7. Вместе с тем соборы являлись коллегиальным органом власти региональных церковных объединений (провинций), а также объединений в пределах одной или нескольких стран. Они были по сути и символом относительной независимости этих церковных объединений от римских епископов-пап, мечтавших подчинить себе Галльскую церковь безоговорочно. П. Лапин подчеркивал, что соборы были «главным органом власти в церквах в пределах их независимости... На этих соборах рассматривались и решались разнообразные дела касательно учения, законодательства, управления, суда»8. Разумеется, существовали и пределы соборной компетенции. «...Не все дела местных церквей, — писал П.Лапин, — должны были и могли получать окончательное завершение в их пределах. Свои решения по важнейшим делам соборы представляли на рассмотрение и утверждение центра — римского престола»9. Во вся-комслучае, до второй половины XI в. «римский епископ рассматривал, утверждал или кассировал решения соборов... не единолично, атакже вместе с соборами епископов... римский епископ обыкновенно пользовался содействием окрестных епископов... Но могли заседать на них и заседали и все вообще присутствовавшие в Риме епископы, в особенности же, конечно, епископы — представители тех церквей, дела которых рассматривались на том или другом римском соборе»10. Подробнее о пределах компетенции соборов Галльской церкви при христианских Меровингах речь пойдет в главе «Полномочия соборов».

Тем не менее понятно, что соборы фиксировали реальную власть региональных церковных объединений11.

Кроме того, они были средством обеспечения их единства — пусть даже относительного. Э. Лависс писал по этому поводу: «Франкская церковь обеспечивала свое единство посредством соборов, на которые собирались региональные епископы... В этом смысле они имели несомненное регулирующее значение»12.