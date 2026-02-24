Издание «Соломонова магия: Ключи царя Соломона» (2017) в переводе Анны Блейз представляет собой наиболее полное и академически выверенное собрание текстов, относящихся к самому знаменитому гримуару западной магической традиции. «Ключ Соломона» является фундаментальным руководством, заложившим основы европейской церемониальной магии, ангелологии и искусства создания талисманов. Настоящая книга уникальна тем, что впервые объединяет под одной обложкой четыре основные версии этого легендарного текста, включая полную версию «Ключа», которая ранее публиковалась лишь со значительными сокращениями.
В состав сборника вошли такие редкие трактаты, как «Истинные Ключи Соломона», переведенные в древности с древнееврейского на латынь раввином Абогназаром, а также «Ключи равви Сломона» и «Универсальный трактат о Ключах Соломона». Содержание охватывает широчайший спектр оккультных знаний: от подробных таблиц планетных соответствий и часов для проведения ритуалов до магических заклинаний и описаний пантеона духов. Дополнительную ценность изданию придают приложения, содержащие исследования современных практиков и ученых, посвященные анализу и практическому применению загадок этого выдающегося манускрипта.
Книга выпущена издательским домом «Ганга» и содержит более 700 страниц уникального материала, что делает её незаменимым справочником для историков религии, эзотериков и исследователей средневекового мистицизма. Тщательный перевод и профессиональная редакция позволяют современному читателю прикоснуться к аутентичному источнику, который на протяжении столетий формировал имидж «соломоновой магии» и служил настольной книгой для алхимиков и магов эпохи Возрождения.
Соломонова магия: Ключи царя Соломона
М.: Издательский Дом «Ганга», 2017. — 704 с.
Пер. с англ. Анны Блейз
ISBN 978-5-9909022-3-7
Соломонова магия - Ключи царя Соломона - Содержание
Полная версия «Ключа»: Первая публикация наиболее объемного и неискаженного варианта гримуара на русском языке.
Текстологическое разнообразие: Включение версий Абогназара и «Универсального трактата», что позволяет сравнить различные традиции передачи магии.
Церемониальная магия: Детальные инструкции по подготовке инструментов, облачений и освящению магического пространства.
Планетные соответствия: Система управления часами и днями, необходимая для создания действенных талисманов и пентаклей.
Ангелология: Описания иерархий духов и ангелов, а также способов взаимодействия с ними.
Современный анализ: Включение работ исследователей-практиков для понимания прикладного аспекта древнего текста.
