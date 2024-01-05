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Соловьев Владимир - Чтения о Богочеловечестве

Соловьев Вл.С. - Чтения о богочеловечестве
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Philosophy

Я буду говорить об истинах положительной религии — о предметах очень далеких и чуждых современному со знанию, интересам современной цивилизации. Интересы современной цивилизации — это те, которых не было вчера и не будет завтра. Позволительно предпочитать то что одинаково важно во всякое время.

Впрочем, я не стану полемизировать с теми, кто в на стоящее время отрицательно относится к религиозному началу, я не стану спорить с современными противниками религии, — потому что они правы. Я говорю, что отвергающие религию в настоящее время правы, потому что современное состояние самой религии вызывает отрицание, потому что религия в действительности является не тем, чем она должна быть.

Религия, говоря вообще и отвлеченно, есть связь человека и мира с безусловным началом и средоточием всего существующего. Очевидно, что если признавать действительность такого безусловного начала, то им должны определяться все интересы, все содержание человеческой жизни и сознания, от него должно зависеть и к нему относиться все существенное в том, что человек делает, познает и производит. Если допускать безусловное средоточие, то все точки жизненного круга должны соединяться с ним равными лучами. Только тогда является единство, цельность и согласие в жизни и сознании человека, только тогда все его дела и страдания в большой и малой жизни превращаются из бесцельных и бессмысленных явлений в разумные, внутренно необходимые события. Совершенно несомненно, что такое всеобъемлющее, центральное значение должно принадлежать религиозному началу если вообще признавать его, и столь же несомненно, что в действительности для современного цивилизованного человечества, даже для тех в среде его, кто признает религиозное начало, религия не имеет этого всеобъемлющего и центрального значения. Вместо того чтобы быть всем во всем, она прячется в очень маленький и очень далекий уголок нашего внутреннего мира, является одним из множества различных интересов, разделяющих наше внимание.

Соловьев Владимир - Чтения о богочеловечестве

М.: Академический Проект, 2020. — 293 с. — (Философские технологии: русская философия).

ISBN 978-5-8291-3570-6 9

Соловьев Владимир - Чтения о богочеловечестве – Содержание

Чтения о богочеловечестве

  • Чтение первое

  • Чтение второе

  • Чтение третье

  • Чтение четвертое

  • Чтение пятое

  • Чтение шестое

  • Чтение седьмое

  • Чтение восьмое

  • Чтение девятое

  • Чтение десятое

  • Чтение одиннадцатое и двенадцатое

Теоретическая философия

  • Первое начало теоретической философии

  • Достоверность разума

  • Форма разумности и разум истины

  • Примечания

Чтения о богочеловечестве

  • Теоретическая философии

Views 186
Rating 5.0 / 5
Added 05.01.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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