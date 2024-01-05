Соловьев Владимир - Чтения о Богочеловечестве
Я буду говорить об истинах положительной религии — о предметах очень далеких и чуждых современному со знанию, интересам современной цивилизации. Интересы современной цивилизации — это те, которых не было вчера и не будет завтра. Позволительно предпочитать то что одинаково важно во всякое время.
Впрочем, я не стану полемизировать с теми, кто в на стоящее время отрицательно относится к религиозному началу, я не стану спорить с современными противниками религии, — потому что они правы. Я говорю, что отвергающие религию в настоящее время правы, потому что современное состояние самой религии вызывает отрицание, потому что религия в действительности является не тем, чем она должна быть.
Религия, говоря вообще и отвлеченно, есть связь человека и мира с безусловным началом и средоточием всего существующего. Очевидно, что если признавать действительность такого безусловного начала, то им должны определяться все интересы, все содержание человеческой жизни и сознания, от него должно зависеть и к нему относиться все существенное в том, что человек делает, познает и производит. Если допускать безусловное средоточие, то все точки жизненного круга должны соединяться с ним равными лучами. Только тогда является единство, цельность и согласие в жизни и сознании человека, только тогда все его дела и страдания в большой и малой жизни превращаются из бесцельных и бессмысленных явлений в разумные, внутренно необходимые события. Совершенно несомненно, что такое всеобъемлющее, центральное значение должно принадлежать религиозному началу если вообще признавать его, и столь же несомненно, что в действительности для современного цивилизованного человечества, даже для тех в среде его, кто признает религиозное начало, религия не имеет этого всеобъемлющего и центрального значения. Вместо того чтобы быть всем во всем, она прячется в очень маленький и очень далекий уголок нашего внутреннего мира, является одним из множества различных интересов, разделяющих наше внимание.
Соловьев Владимир - Чтения о богочеловечестве
М.: Академический Проект, 2020. — 293 с. — (Философские технологии: русская философия).
ISBN 978-5-8291-3570-6 9
Соловьев Владимир - Чтения о богочеловечестве – Содержание
Чтения о богочеловечестве
Чтение первое
Чтение второе
Чтение третье
Чтение четвертое
Чтение пятое
Чтение шестое
Чтение седьмое
Чтение восьмое
Чтение девятое
Чтение десятое
Чтение одиннадцатое и двенадцатое
Теоретическая философия
Первое начало теоретической философии
Достоверность разума
Форма разумности и разум истины
Примечания
Чтения о богочеловечестве
Теоретическая философии
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