Книга Владимира Сергеевича Соловьёва «Философские начала цельного знания» представляет собой одно из ключевых произведений русского философа, в котором он стремится создать целостную систему философского познания. Автор рассматривает проблему единства различных форм знания — научного, философского и религиозного — и пытается показать их внутреннюю взаимосвязь.

Соловьёв выступает против узкого рационализма и одностороннего научного подхода, утверждая необходимость цельного знания, которое соединяет разум, опыт и духовное откровение. В центре его размышлений находится идея всеединства — представление о том, что мир, человек и Бог образуют органическое единство.

В книге исследуются вопросы природы познания, отношения между человеком и абсолютной истиной, а также роль философии в поиске целостного понимания мира. Соловьёв показывает, что подлинное знание невозможно без соединения интеллектуального поиска с духовным опытом.

Работа является важным этапом в развитии русской религиозной философии и оказала влияние на последующих мыслителей. Книга будет интересна философам, богословам, студентам гуманитарных дисциплин и всем читателям, интересующимся вопросами познания и философии целостного мировоззрения.

М.: Академический Проект, 2020. — 383 с. — (Философские технологии: русская философия).

ISBN 978-5-8291-3571-333

Соловьев Владимир - Философские начала цельного знания – Содержание

ЛОСЕВ А.Ф. Творческий путь Владимира Соловьева

Кризис западной философии

Введение

Приложение. Теория Огюста Конта о трех фазисах в умственном развитии человечества

Философские начала цельного знания

I. Общеисторическое введение (о законе исторического развития)

II. О трех типах философии

III. Начала органической логики

IV. Начала органической логики (продолжение). Понятие абсолютного. Основы определения по категориям сущего, сущности и бытия

V. Начала органической логики (продолжение). Относительные категории, определяющие идею как существо

Примечания

