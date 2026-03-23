Сордж - Крест

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Боб Сордж – Крест – Воскресение невозможно остановить

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕ «Христианская Миссия», 2021. —256 с.

ISBN 978-5-8445-0380-1

Боб Сордж – Крест – Содержание

  • 1. Суть вопроса

  • 2. Он нас калибрует

  • 3. Наиболее распространенное учение Иисуса

  • 4. А вы видите крест?

  • 5. Метафоры креста

  • 6. Опасная любовь

  • 7. Совместные усилия

  • 8. Петр и Иуда

  • 9. Семь изречений Иисуса

  • 10. Наша замена

  • 11. Две стороны креста

  • 12. Разделенные страдания

  • 13. «Если Ты так сильно любишь меня, почему мне так больно?»

  • 14. Величайшее достижение Давида

  • 15. Крест в Книге Иова

  • 16. Труд на кресте

  • 17. Гора превратилась в равнину

  • 18. Война креста, часть первая

  • 19. Война креста, часть вторая

  • 20. Война креста, часть третья

  • 21. Необходимость воскресения

  • 22. Бог предпочитает воскресение

  • 23. Воскресение поставило финальную точку

  • 24. Мужество

Added 23.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

